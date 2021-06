Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 - Zahajovací koncert

KDY: čtvrtek 27. května od 19 hodin

KDE: z důvodu špatného počasí se koncert uskuteční v Domě kultury města Ostravy

ZA KOLIK: dospělé vstupné 600 Kč / 500 Kč / 400 Kč; děti do patnácti let 50 Kč

Startuje významný hudební festival Moravskoslezského kraje. Festival bude zahájen ve velkém mezinárodním rozměru: americký dirigent, mexický violista a moravský orchestr. Již klasická Sinfonietta Leoše Janáčka a symfonie Harold v Itálii Hectora Berlioze zazní v podání Josého Adolfa Aleja Solise na violu a Filharmonie Brno. Jako dirigent se představí Dennis Russell Davies a úvodního slova se chopí Jiří Vejvoda. Doporočuje se dresscode střední náročnosti. Více ZDE.

Yasmina Reza – Obraz

KDY: čtvrtek 27. května od 20 hodin

KDE: Jiráskovo náměstí (lidově Kuří rynek)



Zápletka hry je vlastně banální: dlouholetým přátelstvím tří čtyřicátníků otřese moment, kdy si jeden z nich – lékař Boris – pořídí přehnaně drahý obraz – bílé plátno bez rámu. Vzájemné vztahy mužů pak musí projít zkouškou, kdy se při pochybování nad uměleckými kvalitami abstraktního díla odkrývají křivdy minulosti, skrze které vyplouvají na povrch i další motivy, jako je snobismus, pokrytectví, mužská ješitnost, vypočítavost či důvěra jednoho v druhého. Obraz nabízí skvělé příležitosti pro tři herce, a tak není divu, že ho uvedli právě v Komorní scéně Aréna, jejíž doménou je především interpretační divadlo. Více ZDE.

Knižní maraton Ostrava

KDY: pátek 28. května – sobota 29. května

KDE: živě z Knihcentra Ostrava a Centra Pant

Pořadatelé Knižního festivalu nechtějí přijít o spojení se svými návštěvníky, proto se rozhodli připravit projekt Knižní maraton Ostrava. Během 24hodin se bude číst 24 knih, 1 kniha = 1 hodina. Čtenář bude číst 15 minut, za hodinu se tedy vystřídají 4 čtenáři, jak ze známých osobností, tak i čtenáři z veřejnosti. Pro čtenáře, kteří se budou podílet na Knižním maratonu Ostrava budou věnovány knihy od nakladatelů. Cílem je, aby četly nejen známé osobnosti (autoři, herci, umělci), ale i běžná veřejnost, čtenáři z řad návštěvníků festivalu. Pořadatelé se chtějí co nejvíce přiblížit festivalové atmosféře z roku 2020. Součástí Knižního maratonu budou online debaty z Centra Pant, které budou probíhat ve čtvrtek, před Knižním maratonem a v neděli, po Knižním maratonu. Živý přenos sledujte ZDE a sledujte také facebookovou událost Knižní maraton Ostrava 2021 a Facebook Knižní festival Ostrava.

Knižní festival Ostrava na Černé louce, 2. března 2019 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Noc kostelů 2021

KDY: pátek 28. května 2021 od 17 hodin

KDE: Ostrava



Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ Do Noci kostelů se každý rok zapojují stovky kostelů. Jejich seznam najdete na oficiálních stránkách Noci kostelů.



Výhled z Katedrály Božského Spasitele. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Tomáš Kubeš – Sibiř

KDY: pátek 28. května od 20 hodin

KDE: Kino Art Ostrava

Sibiř – drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v kontrastu s velkoměsty a budhistickým Burjatskem. Na promítání uvidíte město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuty, šamany, řeku Lenu a její Stolby, silnici koster do Magadanu, spousty vodky, Krasnojarsk, Irkutsk, Bajkal, Burjatsko, Ulan Ude a znovu oživený buddhismus. Jednoduše to nejlepší ze Sibiře během hodiny a půl.

Hillcross Challenge 5

KDY: sobota 29. května od 8 hodin

KDE: Ski areál Vaňkův kopec



Závody pro jednotlivce v kategorii SPORT a HOBBY. Kategorie hobby je určena pro každého, kdo je je sportovně zaměřen a chce si vyzkoušet, jaké to je závodit. Očekávejte shyby, kliky, dřepy, skákání přes švihadlo a maximálně kotouč jako přidanou zátěž. V kategorii sport se můžete těšit na práci s osou (clean, snatch, OHS, lunges apod.) i na gymnastiku (pull up/CH2B, T2B, handstand walk), double unders a běh na kopec jsou samozřejmostí.

Český běh žen Ostrava 2021

KDY: sobota 29. května od 9 hodin

KDE: Ostrava

Český běh žen je městský silniční závod pro ženy a dívky všeho věku a výkonnosti. Běží se na tratích centrem třetího největšího města České republiky, jedinečného industriálního skvostu, města Ostravy. Tratě jsou dlouhé 2,5 km, 5 km a 10 km. Pro radost s námi běhají výkonnostní atletky, amatérské běžkyně i úplné začátečnice. Kdo neběhá, chodí, protože Český běh žen má příjemný závod také v chůzi s Nordickými holemi. A závodí i ten kdo se veze. Maminky mohou běžet se svou ratolestí v kočárku. A pokud máte potomka nebo kamaráda, kterému v pohybu pomáhá invalidní vozík, může s vámi taky na trať. Český běh žen nemá žádné limity. Vždy je nejdůležitější Vaše osobní radost z výkonu. Každá žena v Českém běhu žen je vítězkou a společně tvoříme velkolepou atmosféru! Více informací naleznete ZDE.

Český běh žen. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

FC Baník Ostrava - MFK Karviná

KDY: 29. května 2021

KDE: Městský stadion Vítkovice



Poslední utkání sezony sehraje Baník v sobotu 29. května od 17 hodin, a to na městském stadionu proti Karviné. Novinkou je, že je možno využít dvacet procent kapacity stadionu. Baník znovu umožní vstup svým permanentkářům. Při kapacitě přibližně 3000 míst to znamená, že se dostane na drtivou většinu z nich. Přečtěte si aktualizované podmínky pro vstup na webových stránkách.

Astrid Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka - živě z Divadla loutek

KDY: neděle 30. května od 17 hodin

KDE: web Divadla loutek Ostrava

Ronja a Birk jsou děti náčelníků dvou znepřátelených loupežnických rodů. Oni se však, i přes otcovské zákazy, kamarádit chtějí. Aby své přátelství obhájili, čeká je veliká zkouška. Musejí opustit domovy a naučit se žít v divokém lese plném nadpřirozených bytostí. Dokážou to, když budou držet při sobě. Pak snad i jejich paličatí tátové pochopí, že přátelství je jedna z nejcennějších věcí, jakou nám život nabízí. Inscenace proběhne v režii Martina Tichého a dramatizaci a dramaturgii Daniely Jirmanové.

Z představení Ronja, dcera loupežníka.Zdroj: Roman Polášek

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 - Jazzový podvečer s Františkem Uhlířem

KDY: neděle 30. května od 17 hodin

KDE: z důvodu špatného počasí se koncert přesouvá na Landek Park do Kompresorovny

ZA KOLIK: dospělé vstupné 300 Kč / 250 Kč (plné/senior, student); děti do 15 let 50 Kč



Legendární český jazzman se svým hvězdným bandem a ve svém autorském programu. Zazní Story of My Life – Music for Septet od Františka Uhlíře. Účinkujícími jsou: František Tomšíček – trubka, Přemek Tomšíček – trombon, Andy Schofield – alt saxofon, Suzanne Higgins – tenor saxofon, Standa Macha – klavír, Marek Urbánek – bicí a František Uhlíř – kontrabas. Doporučený dresscode je nízké náročnosti čili casual. Více ZDE.

TIPY ZA KARVINSKO

Velké filmy na velkém plátně – Kino Centrum Havířov

KDY: 24. - 30. května

KDE: Kino Centrum Havířov

Víkendový program v rámci týdenní akce Kina Centrum v Havířově Velké filmy na velkém plátně nabídne filmy Mýtus o pyžamové párty, Léto v Kreuzbergu a Bábovky. První z nich je dramatická komedie o nezkrotnosti mládí, druhý film – velkoměstská romance – popisuje přátelství, které obrátí život naruby, poslední film je pak novou českou populární komedií podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové. Vyberete si také? Více ZDE.

Z filmu Bábovky.Zdroj: Deník/repro

Noc kostelů 2021

KDY: pátek 28. května 2021 od 17 hodin

KDE: Karvinsko



Také na Karvinsku budete moci navštívit kostely otevřené v rámci Noci kostelů 2021. Jejich seznam a veškeré informace o vstupech a hodinách naleznete na webových stránkách akce Noc kostelů.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Noc kostelů

KDY: pátek 28. května

KDE: Frýdek-Místek

V pátek bude návštěvníkům opět umožněno navštívit kostely v netradičním čase po celé České republice. Ve Frýdku-Místku můžete navštívit sedm kostelů. Mezi nejvýznamnější sakrální památky patří určitě bazilika Navštívení Panny Marie, která je jedinou bazilkou v Moravskoslezském kraji.

Další otevřené kostely: kostel sv. Jakuba v Místku, kostel sv. Jana a Pavla v Místku, kostel sv. Jana Křtitele s vyhlídkovou věží, kostel Všech svatých, modlitebna CASD, modlitebna Církve bratrské ve Výměníku

Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-MístkuZdroj: Deník / Pavel Netolička

Kosáci ve Faunaparku

KDY: sobota 29. května od 7 hodin

KDE: Faunapark ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 50 Kč

Nenechte si ujít zajímavé povídání o ručním kosení. Nebude chybět ano ukázka kosení a klepání kosy. A proč je akce tak brzo ráno? Bo ráno je rosa a dobře kosí kosa…

Odpoledne s Indiány

KDY: víkend 29. - 30. května od 14 hodin

KDE: Třinecký lesopark

V Třineckém lesoparku si užijí spoustu zábavy malí i velcí dobrodruzi. O víkendu se můžete vydat na Indiánskou stezku, na které vás čeká plnění zkoušek, zároveň se dozvíte spoustu zajímavostí ze světa indiánů. Od 14 do 18 hodin se setkáte se samotnými indiány, připraveny budou také zábavné atrakce.

Farmářské trhy

KDY: pátek 28. května od 9 hodin

KDE: náměstí Svobody v Třinci

Na Třineckých farmářských trzích si i letos v pravidelných čtrnáctidenních intervalech nakoupíte výrobky a výpěstky, které při cestě na váš stůl nebyly přepravovány tisíce kilometrů, ale vyrostly, či byly vyprodukovány v naší zemi. Proto si můžete být jisti, že dostáváte skutečně kvalitní a čerstvé potraviny.

Farmářské trhy opět zavítaly na náměstí Svobody v Místku.Zdroj: Deník / Jalůvková Andrea

Řemesla starého Frýdku, Místku a okolí

KDY: do 6. června

KDE: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Kdo byl bednář, dráteník či hrnčíř? Každé řemeslo má své nástroje, materiály a suroviny, výrobní postupy anebo cechovní znamení. Výstava řemesel na frýdeckém zámku představuje řemesla typická pro okolí frýdecko-místecka a jeho okolí. Zajděte se na ni podívat do zdejšího muzea.

TIPY ZA OPAVSKO

Noc kostelů na Opavsku a Hlučínsku

KDY: sobota 28. května

KDE: region Opavska a Hlučínska

Nenechte si ujít tradiční akci Noc kostelů. Na Opavsku a Hlučínsku v pátek 28. května můžete navštívit a prohlédnout si celkem osm kostelů. Tři po sobě jdoucí komentované prohlídky nabízí konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V hlučínské modlitebně Apoštolské církve připravují hru se světly i skákací hrad pro děti. Ve vítkovském kostele se těšte na podvečerní procházku po církevních památkách. Podrobný program jednotlivých kostelů z regionu Opavska najdete na webu zde.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Zapojené kostely v regionu:

Bohuslavice - kostel Nejsvětější Trojice, Hlučín - modlitebna Apoštolské církve, Ludgeřovice - kostel sv. Mikuláše, Markvartovice - kaple Nejsvětější Trojice, Opava - konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Opava - kostel sv. Jana Křtitele, Sudice - kostel sv. Jana Křtitele, Vítkov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kytarová pohoda v Sadech Svobody

KDY: čtvrtek 27. května od 16 hodin akce je přesunuta na úterý 8. června

KDE: Sady Svobody, Opava

ZA KOLIK: zdarma



Chybí vám živé koncerty? Pak si ve čtvrtek 27. května od 16 hodin nenechte ujít jedinečné live vystoupení Adama Bartoše. Ten zahraje s kytarou a basovým bubnem, který dotváří rytmický prvek v Sadech Svobody. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí. Pořadatelé prosí veřejnost o důsledné dodržování platných hygienických opatření a dvoumetrových rozestupů.

Farmářské trhy na Dolním náměstí

KDY: pravidelné konání vždy ve středu, pátek a sobotu až do 6. listopadu

KDE: Dolní náměstí, Opava

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se přesvědčit sami, že na farmářských trzích v Opavě na Dolním náměstí to žije. Na své si přijdou zapálení zahrádkáři, nároční kuchaři a kuchařky, kterým záleží na tom vařit z regionálních surovin a samozřejmě všichni, kteří shánějí dobroty, dekorativní předměty, voňavé kytky, sazenice, med a mnoho dalšího. Tak neváhejte a přijďte! Farmářské trhy se na opavském Dolním náměstí konají pravidelně a to každou středu, pátek vždy od 6.30 do 14 hodin. V sobotu pak od 6.30 do 12 hodin. Více informací najdete na Facebooku po zadání klíčových slov trhy Opava.

Farmářské trhy na Dolním náměstí.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Kostýmované prohlídky v textilce Hedva

KDY: nejbližší termíny kostýmovaných prohlídek 9. a 23. června, běžná otevírací doba muzea v sobotu (9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00)

KDE: Opavská 463/23, Rýmařov (Externí expozice městského muzea Rýmařov – budova Hedva Český brokát)

ZA KOLIK: plné 100, snížené 50 korun

Zajímá vás historie české textilky proslulé nejen výrobou brokátu? Pak si nenechte ujít jedinečné komentované prohlídky v prostorách externí expozice textilnictví v budově textilky Hedva Český Brokát.Expozicemi textilu vás provedou divadelníci v dobových kostýmech. Prohlédnout si můžete také tkalcovnu a zajít obdivovat krásu na výstavu krojů. Tyto prohlídky probíhají od května do září vždy ve dvou časech: v 10.00 a ve 14.30. Více informací na muzeumrymarov.cz. Místo je nutné předem rezervovat na telefonu: 554 212 381 nebo e-mailem: icko@inforymarov.cz.

Termíny kostýmovaných prohlídek:

26. května, 9. a 23. června, 14. a 21. července, 11. a 25. srpna, 8. a 29. září

Běžná otevírací doba muzea:(květen, červen a září) – úterý, čtvrtek a sobota (9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00)

Výstava v budově textilního podniku Hedva Brokát. Archivní snímekZdroj: Deník/Dalibor Otáhal

Strom plný motýlů

KDY: do pondělí 31. května

KDE: náměstí Míru, Bruntál



Jarní výzva je tu. Zapojte se do ní a ozdobte společně s dětmi bruntálské náměstí Míru. O Velikonocích jste zavěšovali na stromy vajíčka, tentokrát zkuste vyrobit motýlky, včelky nebo třeba barevné ptáčky. Vaší fantazii se meze nekladou. Na náměstí bude opět mezi stromy uvázán provázek, na který můžete vaše výtvory zavěsit. Zavěšovat je možné až do pondělí 31. května. Zapojit se mohou rodiny s dětmi, ale také třídy z mateřských a základních škol.

Karlova Studánka bude hostit první letošní trhy

KDY: sobota 29. května od 10 hodin

KDE: areál lázní, Karlova Studánka

Spojte příjemný výlet do lázeňského srdce Jeseníků s prvními letošními trhy v Karlově Studánce. Krásné prostředí areálu lázní i skvělá atmosféra vás učaruje. Navíc se můžete těšit na bohatý sortiment od regionálních prodejců. V sobotu 29. května tu od 10 hodin nakoupíte nejen květiny, sazenice, ale také mošty, koření, domácí pečivo, a mnoho dalších výsostně regionálních produktů. Respektujte, prosím, aktuálně platná protiepidemická opatření.

Farmářské trhy. Archivní snímekZdroj: Deník / David Křenek

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Stezka dobrodruha

KDY: pátek 28. až neděle 30. května

KDE: Štramberk

Na dobrodružnou stezku k blížícímu se Dni dětí můžete vyrazit od pátku 28. do neděle 30. května. Pro děti bude připravena dobrodružná stezka s úkoly a v cíli bude odměna za účast. Karta dobrodruha, mapka a instrukce budou k vyzvednutí do pátku 28. května od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v Městském informačním centru, Náměstí 31 (u kostela),. Více informací na telefonu 558 840 617.

Město Štramberk.Zdroj: Jiří Baran

Noc kostelů

KDY: pátek 28. května od 18 hodin

KDE: kostely Příbor



Na celorepublikovou akci Noc kostelů můžete zavítat také v Příboře. V pátek 28. května otevře své brány kostel svatého Valentina. Od 18 hodin se můžete těšit na bohatý program pro celou rodinu. Po mši svaté za město Příbor vystoupí v 19 hodin místní pěvecký sbor Schola, od 19 do 22 hodiny bude volný vstup na věž kostela, ve 20 hodin začne přednáška P. Jana Larische na téma Život a dílo Antonína Cyrila Stojana v Příboře a ve 21 hodin se kostelem ponese duchovní hudba. Dvě hodiny před půlnocí se rozezní kostelní zvony. Připraven je i bohatý doprovodný program, a to výstava liturgických knih a předmětů, prezentace opravy varhan, výstava fotografií Příborská farnost objektivem Stanislavy Slovákové a k vidění bude také současná tvorba místního umělce, řezbáře Metoděje Berana. Po celou dobu konání Noci kostelů se můžete podívat na přepis Bible a bude také možné rozsvítit svíčku za blízkého člověka.



Noc kostelů v Příboře v kostele sv. Valentina v roce 2019.Zdroj: Stanislava Slováková

Den dětí: Barevný Den dětí

KDY: pátek 28. května od 10 do 16.30 hodin

KDE: start před vstupem do Městského kulturního domu, Frenštát pod Radhoštěm

Zlý čaroděj Černobílokněžník začaroval svět a vy můžete pomoct znovu najít barvy. Těšit se můžete na nenáročné trasy v rámci města, vhodná pro pěší i kočárky. Na jednotlivých stanovištích budete skládat příběh k záchraně barevného světa, v cíli se můžete podílet na tvorbě společného barevného obrazu.

Okolím Nového Jičína

KDY: sobota 29. května od 8.30 hodin

KDE: start od restaurace Nové Slunce, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma



Příznivci turistiky i cyklistiky si přijdou na své. Mohou se vydat na neorganizovaný pochod s názvem Okolím Nové Jičína. Připraveny jsou dvě trasy pro pěší 9 a 15 km, a dvě pro cyklisty 40 a 70 km. Na stratu si můžete vyzvednout popis trasy s mapkou, vydávány budou od 8.30 do 9.30 hodin. Prvních 150 účastníků obdrží pamětní list. Účast je individuální, bez registrace, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Startovné se letos nevybírá, kontroly na trase nejsou zajištěny.

Restaurant Day

KDY: neděle 30. května

KDE: sad E. Beneše, Kopřivnice

V sadu E. Beneše uskuteční tuto neděli další Restaurant Day. Festival dobrého jídla, jehož hlavní myšlenkou je umožnit milovníkům gastronomie otevřít si na jeden den svou vlastní restauraci a pohostit své známé i kolemjdoucí. Kromě rozličných kulinářských specialit bude pro příchozí připraven také doprovodný kulturní program.

KNIŽNÍ TIPY

Leonard Bernstein: O hudbě

Kniha shrnuje nejzajímavější přednášky amerického skladatale a dirigenta Leonarda Bernsteina s podtitulkem Koncerty pro mladé publikum, které v minulém století uskutečňoval v rámci hudebního vzdělávání těch nejmladších posluchačů. S elegancí, vtipem a úctou k hudbě i obecenstvu osvětluje autor metodu, jazyk, techniku a radost z hudby. Kniha je ideální také pro vaše děti, které začínají hrát na nástroj a chtějí lépe pochopit tajemství významu a funkce hudby.

Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch



Velkému bestselleru Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně předcházelo dílo neméně zajímavé, kterému se spousta čtenářů dostává až po přečtení zmiňovaných bohyní. Román pojednává o česko-německých vztazích v období po druhé světové válce a řeší motiv viny, odpouštění a porozumění. Kniha byla oceněna čtenářskou cenou Magnesia Litera v roce 2010, dále pak nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a Cenu Jiřího Ortena.



Kunsthistorička a spisovatelka Kateřina Tučková.Zdroj: ČTK

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

40. ročník Mistrovství Evropy Ecce Homo je tady

KDY: víkend 29. - 30. května

KDE: trať Ecce Homo ve Šternberku

ZA KOLIK: sobota 200 Kč, neděle 250 Kč, oba dny 300 Kč, snížené 100 a 150 Kč

Závody, na kterých prostě nesmíte chybět! To je ME Ecce Homo, které se uskuteční už tento víkend ve Šternberku. Ze závodníků nebude chybět Marek Rybníček s novým lákadlem KTM x-BOW GTX, oblíbený Felix Pailer s jeho zářivě oranžovým vozem Lancia Delta Integrale nebo závodník "Dubai" s Mitsubishi Lancer Evo Berg Monster.

V otevřených speciálech jsou přihlášeni borci, kteří si vyzkoušeli trať Ecce Homo nedávno, ale pouze její část. Francouz Sébastien Petit s Nova NP01 -2 nebo domácí Petr Trnka s Norma M20FC Mugen. Všichni domácí fanoušci budou netrpěliví na časy Petra Trnky, po tom, co předvedl na MČR Ecce Homo na konci dubna. Mezi přihlášenými jsou i Rakušané s vozy Tatuus Master, Christian a Sigrid Ferstl. V Mistrovství Evropy historických vozidel nebudou chybět opět znamenité vozy Roberta a Františka Kudelových, Talbot Lago.

Ecce Homo 2021 se koná nejen jako Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu, ale také jako Autoklub MČR, Česká Trofej ZAV, Mistrovství Rakouska a FIA Championship v závodech historických automobilů do vrchu.

Informace pro diváky

Diváci si mohou normálně zakoupit vstupenku a přijít na závod bez testu. Na víkendový podnik Ecce Homo přijede zdravotnická společnost, která bude diváky testovat na několika přístupových místech. Testovat se nemusí ti, kdo budou mít vlastní potvrzení o negativním výsledku na koronavirus, ne starší než 72 hodin.Testování se nebude týkat ani těch, kteří jsou ve lhůtě 180 dní od prodělání nemoci a mohou toto doložit anebo ti, kdo již byli na očkování (od první dávky očkování musí uplynout minimálně 21 dní). Potvrzení o očkování mějte s sebou.

Ecce Homo Historic 2020 ve ŠternberkuZdroj: Deník / František Berger

Motomše Hranice 2021

KDY: sobota 29. května od 11.30 do 14 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Už po dvanácté se do Hranic sjedou příznivci silných strojů. Motocykly všech značek i veteráni se začnou slavnostně řadit na Masarykově náměstí od 11.30 hodin, prohlídka úžasných strojů je od 12 do 13 hodin, mše v kostele Stětí svatého Jana Křtitele od 13 do 13.45 hodin, požehnání jezdcům ve 13.45 hodin, spanilá jízda a odjezd z náměstí ve 14 hodin. Akce, kterou pořádá Harley Owners Group Ostrava – divize Hranice, je věnována motorkářům, pro které byla loňská sezona tou poslední, je poděkováním za uplynulou sezonu a udělením požehnání do sezony nové.



Motomše Hranice 2019.Zdroj: Jiří Necid

Zlínský kraj

Koncert Koně a prase + Chorobopop

KDY: pátek 28. května od 19 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Chyběli vám živé koncerty? Pak neváhejte ani minutu a v pátek večer vytáhněte přátele či partnera/ku a užijte si jeden z prvních live koncertů tohoto roku, který odstartuje Kulturní léto ve Valmezu. I. nádvoří zámku Žerotínů rozezní kapely Koně a prase společně s Chorobopop. Tak neváhejte a dorazte, vstupné je zdarma. Dodržujte prosím aktuální platná vládní nařízení.

Zámek Žerotínů: Valašské Meziříčí. Ilustrační fotoZdroj: Archiv CCRVM/Zdeněk Urbanovský