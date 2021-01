3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Kontroverzní, ale v jistém smyslu potřebný dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové nechává diváka nahlédnout do světa sexuálních predátorů, kteří své oběti loví v síti, tedy na internetu. Tvůrci jednoho z nejnavštěvovanějších filmů připravili pro diváky jeho novou verzi. Ukážou v ní „nejtvrdší“ podobu záběrů, které pořídili při mapování chování sexuálních predátorů, jejichž terčem zájmu jsou dvanáctileté dívky, které ztvárnily dospělé herečky s dětskými rysy. Film můžete zhlédnout na platformě Moje kino LIVE, promítání se koná na podporu Kina Luna nebo Minikina.

Kocourek Modroočko v podání Divadla loutek

KDY: neděle 10. ledna 2021 od 17.00 hodin

KDE: On-line na webu Divadla loutek

ZA KOLIK: 88 Kč



I v průběhu ledna přináší Divadlo loutek Ostrava pravidelné nedělní online pohádky. Pro nejmenší diváky chystá například pohádky Kocourek Modroočko nebo Jak šlo vejce na vandr. Ostravští loutkáři se rozhodli nečekat na otevření divadel a již v průběhu prosince vysílali své pohádky online prostřednictvím živého streamu na jejich YouTube kanále. Online formou proběhla také premiéra nové pohádky Utíkej, myško, utíkej!, kterou divadlo muselo kvůli platným opatřením třikrát odložit. Odkazy ke sledování budou zveřejněny vždy pár dní před přenosem a každý je najde v sekci Novinky na našem webu.

TIPY ZA KARVINSKO

Po stopách původní Karviné

KDY: kdykoliv

KDE: Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Již nyní se můžete podívat na to, jak město Karviná buduje naučné okruhy v rámci projektu „Po stopách“. Plánovaný je například Důlní okruh využívající málo frekventované místní komunikace nebo Říční okruh také pro in-line bruslaře. Více informací o zvelebování karvinských okruhů najdete na tomto webu. Cílem celého projektu Statutárního města Karviná je dobudovat síť cyklostezek a cyklotras jako klíčový prvek dopravní a volnočasové infrastruktury a cyklistické propojení kulturních, přírodních a historických atraktivit ve městě.

Památný buk v Černém lese

KDY: kdykoliv

KDE: Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Pokud se vám nechce do přírody daleko a máte energii pouze na menší procházku, neváhejte si zajít do Černého lesa v Karviné. V karvinském Černém lese (bývalý armádní les) stojí památný dub, který z části zničily houby, z části je pak poškozen odlomením některých jeho částí. Buk má nejméně dvě stě let a památným stromem byl prohlášen v roce 2011. Je 35 metrů vysoký a šířka koruny je 25 metrů, obvod kmene pak necelých 5 metrů. Ke stromu vede lesní stezka.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Odstartujte výšlapy na 32 vrcholů Beskyd

KDY: kdykoliv

KDE: Beskydy

ZA KOLIK: zdarma

Zdolejte 32 vrcholů Beskyd! Máte rádi výzvy a chcete pokořit pohoří Beskyd? Zdolejte 32 vrcholů v 1000 metrech nad mořem. Stačí vyjít na kopec, vyfotit se, zapsat si datum a čas do účastnické listiny a hurá na další kopec. Změnou v letošním ročníku je vynechání Lysé hory, která bývá celoročně přelidněná a pořadatelé jí chtějí nechat v letošním roce odpočinout. Na památku zdolání vrcholů si lze objednat nákrčníky s logem výzvy a podpořit tak maminku statečného Štěpánka, který se potýká s celoživotním porušením periferních nervů v oblasti míchy. Během roku se uskuteční prodej limitované kolekce triček a dalších produktů 32 vrcholů, kdy výtěžek poputuje někomu, kdo to opravdu potřebuje. V minulých ročnících byl podpořen částkou 140 tisíc korun Mobilní hospic Ondrášek, v roce 2018 Soukromá ZŠ pro děti s vadami Ostrava částkou 70 tisíc korun. Každý rok je vybrána organizace nebo přímo konkrétní osoba, které se ziskem z prodeje finančně pomáhá. Zdolání 32 vrcholů Beskyd je ideálním novoročním předsevzetím a turisté na splnění výzvy mají celý rok od ledna do prosince 2021.

Výdejní okýnko je v provozu na chatě Prašivá i v lednu

KDY: pátek až neděle od 10 do 16 hodin

KDE: chata Prašivá, Vyšní Lhoty

ZA KOLIK: zdarma



I v měsíci lednu bude na chatě Prašivá fungovat výdejní okénko. Otevřeno bude od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. K dostání bude horké jablko, horká čokoláda, různé druhy polévek, halušky, borůvkové knedlíky a další pravidelná nabídka restaurace z chaty Prašivá. Chataři vyzývají k ohleduplnosti a doporučují se řídit aktuálními opatřeními, dodržovat rozestupy a ochranu dýchacích cest v podobě roušek či jiných ochranných pomůcek. Pokud je zavřeno lze na Prašivé využít samoobslužný automat na nápoje a drobné slané nebo sladké občerstvení.

Turistická chata - Švarná Hanka - Gruň

KDY: o víkendu od 10 do 16 hodin

KDE: chata Švarná Hanka

ZA KOLIK: zdarma



Horská chata Švarná Hanka se nachází v prostředí Moravskoslezských Beskyd v chráněné krajinné oblasti na turistické trase po jedné z nejkrásnějších hřebenovek v Beskydech mezi Gruněm a Bílým Křížem. Můžete se zde zastavit na osvěžení a posilnění při horské túře. V zimním období v době pandemie má pro veřejnost o víkendu otevřeno výdejní okénko zpravidla od 10 do 16 hodin.

TIPY ZA OPAVSKO

Procházka kolem Davidova mlýna

KDY: kdykoliv

KDE: Davidův mlýn, Staré Těchanovice

ZA KOLIK: zdarma



Areál Davidův mlýn se nachází v údolí řeky Moravice 25 km od Opavy v malebné krajině, která potěší každého vnímavého návštěvníka. V přírodním parku Moravice sice nenajdete horské štíty, hluboké a divoké strže, ale jen kopečky, většinou bezejmenné, které zvlňují krajinu a nabízejí možnost překrásných výhledů. K tomu čistý vzduch, čistá voda, staleté stromy, četná hnízdiště ptáků, ticho a klid, který láká k objevným toulkám. Okolí Davidova mlýna je oblastí s bohatou historií těžby břidlice. Nedávno vybudovaná Čermákova a břidličná stezka nazvaná Dědictví břidlice je v oblasti opravdovou raritou. Občerstvení si raději vezměte s sebou, protože z důvodu vládních opatření a nařízení je zdejší restaurace do odvolání uzavřena.

Město Opava – bílá perla Slezska

KDY: kdykoliv

KDE: Opava

ZA KOLIK: zdarma



Malebné historické město, které vždy bylo centrem společenského dění Opavského Slezska, zve k prohlídce a poznání bohaté minulosti. V historickém centru si prohlédnete městkou věž zvanou Hláska, budovu Slezského divadla, gotický klenot – konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie - či prostranství historického Rybího trhu. Na nedaleké Masarykově třídě jsou k vidění hned dva honosné šlechtické paláce, jeden zvaný Blücherův a druhý Sobkův. Ke skvostům města Opavy se řadí také Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha. Okolo Dolního náměstí se dochovalo množství renesančních domů. Dominantu náměstí tvoří kostel sv. Vojtěcha, impozantní budova byla postavena po vzoru kostela II Gesu v Římě. Milovníci moderní architektury jistě nenechají bez povšimnutí budovu Obchodní a živnostenské komory, budovu obchodního domu Breda a kostel sv. Hedviky – díla vídeňského architekta Leopolda Bauera. K uvolnění a relaxaci přímo vybízejí městské parky, které se vinou okolo historického jádra města. Ideálním místem k relaxaci a odpočinku jsou Městské sady nebo příroda okolo Stříbrného jezera.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

K břidlicovým jezírkům

KDE: Břidličná



Z Polní ulice v Břidličné vede kolem zastřešené studánky a rybí líhně naučná stezka, lemovaná pěti informačními tabulemi. Stezka vás dovede k rybníčkům, kde se v historii těžila břidlice, kterou vršili do hromad, tvořících velmi zajímavou scenérii. Vydat se po stezce mohou pěší turisté, cykloturisté, ale třeba i jezdci na koních.

Historické drama Žaluji!

KDY: pátek 8. ledna od 20.30

KDE: web kina Centrum Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun



Naplánujte si na páteční večer on-line kino. Stačí navštívit stránky bruntálského kina, koupit lístek a pohodlně se usadit. Na programu je historické drama Žaluji!, které získalo ve Francii tři ceny César (včetně toho za nejlepší režii) a také Velkou cenu poroty (Stříbrný lev) na festivalu v Benátkách 2019.



A co vás čeká? Pátého ledna 1895 byl Alfred Dreyfus, nadějný mladý důstojník židovského původu, degradován za špionáž pro Německo a odsouzen k doživotnímu vězení na Ďáblově ostrově. Jedním ze svědků Dreyfusova veřejného lynčování je také Goerges Picquart pověřený vypátráním špeha. Když ale zjistí, že němci stále informace dostávají, je zatažen do mocenských machinací. Polanského snímek ukazuje, že je možné uchopit historii tak, aby promlouvala i k dalším generacím.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Na Noříčí horu

KDY: kdykoliv

KDE: Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma



Noříčí hora se nachází asi 1,5 kilometru severně od vrcholu Tanečnice na severní rozsoše Radhošťského hřbetu. K vrcholu se dostaneme pouze neznačenou hřebenovou cestou z Tanečnice přes Zmrzlý vrch. Po Zmrlý vrch a okolo přírodní rezervace Noříčí vede také běžkařská Beskydská magistrála.

Tip na film: Gentlemani

KDY: kdykoliv

KDE: online

ZA KOLIK: 80 korun



Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona, který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. Snímek do svého domácího kina najdete ZDE.

Zdroj: Vertical Ent.

KNIŽNÍ TIPY

Tip na knihu: Krev elfů

První část fantasy ságy o kultovním Zaklínači představuje Krev elfů Andrzeje Sapkowského. Geralt, Ciri, Yennefer, Triss Ranuncul, Yarpen Zigrin a další známí a oblíbení hrdinové ze Sapkowského povídek se čtenářům poprvé představují na stránkách románu, v němž se odehrává boj o osud světa. Zaklínač totiž pečuje o plamen, který může zapálit celý svět.

Tip na knihu: Elon Musk



Pokud v Silicon Valley hledali nový idol po Stevu Jobsovi, našli jej ve svérázném Elonu Muskovi. Je nazýván vizionářem, těžkým workoholikem, i novodobým Iron Manem. Ashley Vance, píšící pro Bloomberg Business Week, přináší ve své nové biografii vyvážený pohled na život tohoto podnikatelského titána, obraz inteligentního, odhodlaného muže na cestě za svými sny a vizemi.

Tip na knihu: Mlčící pacientka



Mlčící pacientka Alexe Michaelidese je nejlepší thriller roku 2019. Slavná malířka měla idylické manželství. A pak jednoho dne svého muže zastřelila. Do záhadného případu nemá kdo vnést světlo, protože Alicia od vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. Její mlčení chce prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na první pohled nelogická vražda stane posedlostí.

Tip na knihu: Dědina



Na pozadí lehce humorného vyprávění autorky Petry Dvořákové Dědina se před čtenářem odkrývá venkovské hemžení v nepřikrášlené nahotě. Přirozená fyzická blízkost hrdinů, jejich společná práce, jejich touha po lepším živobytí až vypočítavost jsou zdrojem věčných svárů i svázanosti a také marné snahy vyléčit minulé rány.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Čarovný les



Hlavolamová hra ze série magnetických cestovních her. Najdi kouzelnou cestu přes tajuplný les! Projdi se čarovným lesem. Můžeš potkat jednorožce nebo čarodějnici. Kolem cesty tě čekají prastaré stromy a magické houby. Ale pozor, aby ti přes cestu nepřeběhla černá kočka nebo aby ses neproměnil v žábu. Jedinečná logická hra pro hráče v každém věku. 48 rébusů od snadných po náročné. Ideální provedení pro hraní na cestách.

Krycí jména: Obrázky



Další mutace všeobecně známé a oblíbené společenské hry. Hlavní špión řekne: „Hmyz: 3.” Najdete tři správné obrázky, které vám pomohou k vítězství? Co znamenají ty divné symboly na mapě? Označují lokace, kde se špióni mají setkat s tajnými agenty? Jen hlavní špióni vědí, jaký agent se nachází ve které lokaci. Jejich operativní týmy se tajná místa setkání dozvědí pouze prostřednictvím zakódovaných zpráv. Operativci proto musejí být chytří – chyba v dekódování může vést k nepříjemnému setkání s nepřátelským agentem. Nebo dokonce s nájemným vrahem! Oba týmy se snaží jako první kontaktovat všechny své agenty, ale zvítězit může pouze jeden!

Ztracený oceán - antistresové omalovánky

AUTOR: Johanna Basfordová



Populární antistresové omalovánky kreativní autorky Johanny Basfordové potěší mladší i starší ročníky. Veškeré obrázky jsou vytištěny na kvalitním šitém papíře a vydání je zkrátka samo o sobě uměleckým dílem. Ve Ztraceném oceánu zažijete inkoustové dobrodružství v mořských hlubinách, plné kouzelných ilustrací, které můžete vybarvit a ozdobit. Na stránkách knihy se setkáte se zvědavými chobotnicemi, kouzelnými mořskými pannami a s hejny exotických ryb, které čekají na to, až je svými barvami probudíte k životu. Můžete objevovat křehké spletence mořských řas, korálové útesy, potopené lodní vraky, zdobené ulity a poklad pirátů. Svá díla můžete se stovkami dalších sdílet na Facebooku, nebo na Twitteru s hashtagy #antistresove #omalovanky.