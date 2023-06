Jak si užít nastávající víkend? Přinášíme pravidelnou várku tipů kam v Moravskoslezském kraji. V Ostravě můžete vyrazit na festival Fantastická Ostrava, lákají i Rozmarné slavnosti v centru města a country festival na hradě. Ale koná se toho mnohem více. Podívejte se.

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, 22. června 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

OSTRAVA

Rozmarné slavnosti centrum Ostravy promění v Havaj

KDY: sobota 24. června od 14 do 20 hodin

KDE: u řeky Ostravice, centrum Ostravy

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rozmarné slavnosti řeky Ostravice opět nabídnou soutěž netradičních plavidel. A nejen to. Pro návštěvníky bude kromě tradičního klání ve splavení řeky připraven i další program, a to pro děti i dospělé na obou březích Ostravice. A samozřejmě široká nabídka slaných i sladkých dobrot a dobrého pití. „Nábřeží a náplavky řeky Ostravice se díky Rozmarným slavnostem promění v úseku od Hradní lávky po Most Miloše Sýkory v tropický ráj. Nebudou chybět zvučné rytmy, tropické koktejly, pestrý program pro celou rodinu, lehátka, palmy, deky i slunečníky,“ prozrazuje Marcela Mrózková Heříková, ředitelka CKV.

Fantastická Ostrava aneb Trojhalí opět otevře brány fantazie

KDY: sobota 24. a neděle 25. června

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Trojhalí se opět promění ve svět plný fantazie, který si budou moci dosyta užít všichni milovníci fantasy žánru, sci-fi, cosplaye i hororu. Budovy ostravského Trojhalí Karolina budou opět hostit festival Fantastická Ostrava, který opět nabídne program a zábavu jak pro rodiny s dětmi, tak jednotlivcům. Kromě uměleckých výstav nebudou chybět ani zábavné aktivity, workshopy a kurzy pod vedením zkušených lektorů věnované například steampunku či Harrymu Potterovi, ale třeba i šermu, tanci a přednáškám s hororovou tématikou. Nebudou chybět ani deskové hry a připravena bude i nová herní zóna. Část festivalu bude věnována současnému fenoménu cosplay. Pokud rádi tvoříte, můžete se zapojit s kostýmem do soutěží o zajímavé ceny, včetně postupu do mezinárodní cosplay soutěže, která proběhne ve Francii.

Ostravská Country Fontána

KDY: 24. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 349 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o jeden z největších country festivalů s dlouholetou tradicí v České republice. Je přehlídkou českých hvězd country, folku a trampské muziky. Na festivalu vystoupí Tomáš Linka a Přímá linka, Hop Trop, Zelenáči, Epydemye, Tony Joch, Franta Kasl band a Vlasta Horváth s kapelou.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

FM City Fest

KDY: pátek 23. - sobota 24. června

KDE: Frýdek-Místek. areál textilky Slezan

ZA KOLIK: 799-2299 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival, který roztančí celé město. Taková je filozofie dvoudenního FM City Festu ve Frýdku-Místku. V pátek program slibuje třeba Horkýže Slíže, Vypsanou Fixu, Skyline, Mirai, Calina či Josefa Poláška na stand-up scéně. V sobotu zahrají Dubioza Kolektiv, Ewa Farna, Jaroslav Uhlíř, Pam Rabbit, Štěpán Kozub na stand-up scéně a další.

Dobové vojenské tábory

KDY: sobota 24. června, 10-22 hodin

KDE: Návsí, areál u kostela, Pod Výtopnou 190

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: 2. ročník výstavy dobových vojenských uniforem a vybavení. Mušketýři, Římané, 2. světová válka a další.

NOVOJIČÍNSKO

Pivobraní

KDY: sobota 24. června, od 11 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival zlatavého moku v centru Nového Jičína se koná již podeváté. Okolo tří desítek minipivovarů nabídne zhruba stovku piv, chybět nebude pestrý doprovodný program pro velké i malé návštěníky a hlavně skvělá muzika. Na pódiu se postupně od 11 hodin představí Šouflšou, Kapari, Hobití Noha, Status Q.CZ, Limetal, Buty, Mig 21 a Poletíme?

Den města Bílovec

KDY: sobota 24. června, od 14 hodin

KDE: Slezské náměstí, Bílovec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Bílovec má připraveno pestrý program, který zahájí soubor Rozmarýnka, poté vystoupí děti ze základních škol, ZUŠ, DDM i gymnázia, představí se rovněž místní sportovci. Po ocenění bíloveckých občanů a vyhlášení vítězů Běhu do zámeckých schodů vystoupí Dolls In The Factory, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, skupina Neminem a skupina Kapari. Na nádvoří zámku a v prostoru letního kina se odpoledne představí místní organizace, děti přivítají skákací hrad a klauny na volné noze. Otevřené budou věž kostela, muzeum, knihovna. V 15 hodin dojde za doprovodu Rozmarýnky k odhalení pamětní desky JUDr. Mořice svobodného pána Daublebského ze Sternecku na budově městského úřadu v ulici 17. listopadu.

Setkání Lukavců

KDY: sobota 24. června, od 10 hodin

KDE: hřiště, Lukavec u Fulneku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Desáté setkání obcí s názvem Lukavec se tentokrát koná v Lukavci u Fulneku. Po zahájení jsou na řadě taneční vystoupení, Swingová partička a hudební vystoupení ZUŠ Fulnek. V 11 hodin začnou sportovní klání – fotbalový turnaj mužů, volejbalový turnaj žen, střelba ze vzduchovky, nohejbalový trunaj, hasičské dovednosti, Člověče, nezlob se a O nejsilnější Lukavec. K tomu bude od 15.30 do 17 hodin hrát kapela Alfa Band, od 19 hodin zahraje k tanci a poslechu kapela Retex.

KARVINSKO

Přípravné utkání MFK Karviná - Podbrezová

KDY: pátek 23. června

KDE: Městský stadion Karviná

PROČ PŘIJÍT: Fotbalisty MFK Karviné čeká vybojovaný návrat do nejvyšší české fotbalové soutěže. Každé utkání v přípravě tak má svou váhu.

Film Orlová včera, dnes a zítra

KDY: sobota 24. června, 19 hodin

KDE: Orlová, dům kultury

ZA KOLIK: zdarma, místenky k dispozici na pokladně domu kultury

PROČ PŘIJÍT: Filmový dokument o historickém vývoji města. Cílem filmu bude seznámit občany města, žáky na základních školách v rámci výuky a návštěvníky města s historickým vývojem města, se současností, až po budoucnost.

OPAVSKO

Zábavu roztočí Hradecká pouť

KDY: sobota 24. června od 10 hodin

KDE: park u nádraží, Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Pouťová zábava bude dopoledne patřit dětem, které se setkají s loutkovými kamarády Strašfuňákem a Funilkou. Odpoledne od 14 hodin vystoupí Miki Zábranský, Old Papas, ToPinQui, Abba Revival a od 20 do 22 hodin bude zábava pokračovat v režii DJ Thomase. Celý den budou v provozu pouťová atrakce a chybět nebude ani pestré občerstvení.

Klokočov ukáže život na vesnici

KDY: sobota 24. června od 13 hodin

KDE: Sokolovna Klokočov

PROČ PŘIJÍT: V místní vítkovské části bude mít hlavní slovo Den Klokočova a návštěvníkům nabídne štědrou porci zábavy. Zahájí ji vystoupení dětí z místní mateřinky a pokračovat bude mimo jiné promítáním filmů o Klokočovu, výstavou fotografií i artefaktů ze života na vesnici, ukázkou koňských postrojů v rámci 70. výročí chovu koní. Celý den bude ve znamení her pro děti, jízdou na dětském kolotoči, střelby z luku a vzduchovky, ražení mincí, prohlídky zemědělské techniky a projížďkami Konibudem po okolí. Přítomným bude k tomu vyhrávat cimbálová muzika a od 18 hodin se přidá skupina Desperádo.

Den s fotbalem a hudbou

KDY: sobota 24. června od 9 hodin

KDE: sportovní hřiště Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Místní fotbalisté oslaví 100 let od založení fotbalu ve městě dopoledním turnajem mládežníků a napínavým odpoledním zápasem mezi Týmem osobností a legend FC Hlučín, který bude hlavní částí sportovního programu. Od 16.15 hodin ho doplní koncerty Lucie Bílé, Rytmuse a dalších účinkujících. Průvodcem veškerého děje bude DJ Lowa.

Chovatelé se pochlubí

KDY: víkend 24. a 25. června od 9 hodin

KDE: chovatelský areál Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Chovatelé pořádají výstavu s živými exponáty a návštěvníci budou obdivovat králíky, holuby, drůbež a exotické ptactvo. Kromě bohatého občerstvení bude dětem k dispozici kolo štěstí i skákací hrad, pro všechny generace budou zajištěny romantické vyjížďky koňským spřežením, které je na chvíli vrátí o hodně let zpátky. V neděli se účastníci od 18 hodin dočkají navíc oblíbeného losování tomboly.

BRUNTÁLSKO

Festival FAJNE LÉTO po židovsku

KDY: pátek 23. až neděle 25. června

KDE: synagoga v Krnově

ZA KOLIK: předprodej 570 Kč, na místě 770 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se již o třetí ročník festivalu Fajné léto po židovsku. Pro návštěvníky budou připraveny nejen přednášky a prohlídky ve společnosti předních představitelů a nositelů židovské kultury, ale i koncerty, ochutnávka kosher jídel a nápojů. Například v neděli od 18 hodin v synagoze vystoupí skupina Oceán.

Slavnosti pánů ze Sovince

KDY: sobota 24. a 25. června

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Víkend na Sovinci se tentokrát ponese v duchu gotiky a rané renesance. Doby, kdy žili Páni ze Sovince, zakladatelé hradu. V sobotu večer program vyvrcholí průvodem pana Voka ze Sovince s početnou družinou, rytířským turnajem a vše završí ohňová show.