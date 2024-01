Jak si užít nastávající víkend? Na Ostravsku zahraje Janáčkova filharmonie, hudebník Milan Bátor připomene tvorbu Davida Stypky, hokejisté Vítkovic přivítají doma Liberec. Mnoho se toho děje i jinde v kraji, více v Tipech Deníku.

Janáčkova filharmonie Ostrava při zkoušce znělky pro ostravskou huť (dnes Liberty), kterou zkomponoval v roce 1960 významný český hudební skladatel a pedagog Václav Trojan, 30. listopadu 2022, bývalé kino Vesmír, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

OSTRAVSKO

Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie v Ostravě

KDY: pátek 12. 1. v 19 hodin

KDE: Kino Vesmír

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nový rok přivítá Janáčkova filharmonie nejpopulárnější českou operou, tuto pozici si od svého uvedení drží Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Dále fragmenty z opery Julietta od Bohuslava Martinů a Novosvětskou symfonií od Antonína Dvořáka.

100 let Velké Ostravy

KDY: pátek 12., víkend 13. a 14. 1.

KDE: náměstí Ostrava-Jih

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Putovní výstava z dílny Archivu města Ostravy, která je v průběhu oslav postupně k vidění na Nové radnici a na různých místech 5 městských obvodů, na kterých se rozkládalo 7 zakladatelských obcí Velké Ostravy.

Milan Bátor hraje Davida Stypku

KDY: sobota 13. 1. v 19 hodin

KDE: Klub Parník, Sokolská třída

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kytarista, publicista a pedagog Milan Bátor (1981) patří k předním českým kytaristům, který se věnuje písním fenomenálního Davida Stypky. Jeho úpravy pro sólovou akustickou kytaru jsou příznačné brilancí a respektem k originálu. Přijďte si vychutnat upřímné a spontánní ztvárnění Davidových písní.

Benefiční koncert Čas pro život

KDY: sobota 13. 1. v 18 hodin

KDE: Evangelický Kristův kostel Ostrava

PROČ PŘIJÍT: Koncert pro dobrou věc. V rámci celého večera se na pódiu vystřídají zpěváci a hudebníci napříč hudebními styly. Vystoupí Petr Kolář, Tanja, Markéta Konvičková a Bohemian Metal Rhapsody. Minulý ročník byl zcela vyprodán. Letošní ročník je věnován památce zpěvačky Patricie Janečkové.

Úklidárium bezpracandum

KDY: neděle 14. 1. v 15 hodin

KDE: Klub Parník, Sokolská třída

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Veselá pohádka pro děti o čarodějnické rodině Jalapenos. Teta Mína se snaží vychovávat neteř Cukrlindu a synovce Solandra, kteří sice rádi dělají spoustu věcí, baví je i čarování, ale uklízet se jim ani trochu nechce. A co teprve, když se teta vrátí ze sletu čarodějnic a doma najde, co nečekala.

Fenomén Vítkovice v Galerii Gong

KDY: víkend 13. a 14. 1. od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie Gong, DOV

PROČ PŘIJÍT: Společnost Vítkovice si připomíná 195 let. 195 let, bez kterých by Ostrava nebyla Ostravou… Ojedinělá výstava v Galerii Gong v Dolní oblasti Vítkovic, kde nechybějí originály z Vítkovic, včetně sochy Klementa Gottwalda. Dílo Karla Vašuta stálo do roku 1990 před budovou Nového ředitelství. Pak se pátralo, kde skončilo.

HC Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec

KDY: neděle 14. 1. v 16 hodin

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259 korun (základní), 49 korun (dětská)

PROČ PŘIJÍT: Další zápas hokejové extraligy, Vítkovice potřebují proti Liberci plně bodovat.

BRUNTÁLSKO

Se skibusy za lyžováním v Jeseníkách

KDY: víkend 13. a 14. 1.

KDE: Jeseník, aut. zastávka

ZA KOLIK: od 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: V Jeseníkách v letošní zimní sezoně můžete opět využít skibusů, abyste se pohodlně dostali do hor. Vybírat můžete z autobusů jedoucích na Ovčárnu, Červenohorské sedlo nebo do Skiareálu Kouty nad Desnou.

Mák v Bruntále

KDY: víkend 13. a 14. 1. od 9.30 do 16.30 hodin

KDE: Muzeum Bruntál, Zámecké náměstí 7

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pokud milujete mák a bez škubánků s mákem si neumíte představit život, pak vás jistě zaujme, co všechno mák obsahuje a jak je prospěšný našemu zdraví. Jednoznačně patří mezi nejzdravější potraviny na světě.

NOVOJIČÍNSKO

Házenkářský ples 2024

KDY: pátek 12. ledna od 19 hodin

KDE: Katolický dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Zkuste alespoň na chvíli hodit starosti a neustálý shon za hlavu. Využijte příležitosti strávit večer plný zábavy a tance mezi svými přáteli, rodinou a bandou skvělých lidí v plesové atmosféře! Celý večer bude hrát skvělá kapela Revmatik. Chybět nebude ani bohatá tombola.

Plesy na Frenštátsku

KDY: pátek 12. ledna a sobota 13. ledna

KDE: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

ZA KOLIK: v textu

PROČ PŘIJÍT: V pátek se v Domě kultury Frenštát pod Radhoštěm koná Tyršovácký ples, tedy ples přátel ZŠ Tyršova, který začíná v 19 hodin. Vstupné je 150 korun, s místenkou o 50 korun více. V sobotu v aule Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm pořádá fotbalový klub SK Beskyd 2. ročník SKB fotbalového plesu – tentokrát s názvem Již sto let hrajeme s vámi. Ples začíná v 18 hodin. Hraje skupina Manet Rock, vstupné i s místenkou je za 250 korun. V sobotu od 19 hodin se koná v Trojanovicích v Hotelu Beskyd Školní rockový večírek pořádaný Spolkem klubu rodičů a přátel ZŠ Trojanovice. Hraje skupina Jak Jako, vstupné je 150 korun.

Fulnecké plesy a maškaráky

KDY: sobota 13. ledna

KDE: Fulnek

ZA KOLIK: v textu

PROČ PŘIJÍT: Fulnecké sobotní plesové a maškarní veselení začne ve 14 hodin v sále u Jindřicha v místní části Lukavec, kde bude Dětský maškarní ples. Na děti čeká zábavný program s tanečnicí Vendou. Vstupné je dobrovolné. V 19 hodin začne v sále městského kulturního střediska Ples města Fulnek s kapelou Vítek. Vstupné, včetně rautu, je 490 korun, na účastníky čeká originální doprovodný program, bohatá tombola i stylová výzdoba. O hodinu později začne v sále kulturního domu v místní části Děrné Hasičský ples. Hraje kapela Lord, vystoupí Alfa a cheerleaders. Vstupné stojí 300 korun, zahrnuje místenku a večeři. Ve stejnou dobu, tedy ve 20 hodin, vystřídají dospělé v lukaveckém sále u Jindřicha dospělí. Maškarní zábavu pro dospělé hudebně obstará DJ Černín, vstupné je dobrovolné.

OPAVSKO

Novoroční koncert v muzeu

KDY: pátek 12. ledna od 17 hodin

KDE: výstavní budova Slezského zemského muzea Opava

PROČ PŘIJÍT: Slezské zemské muzeum pořádá s opavskou Základní uměleckou školou už tradiční novoroční koncert. Žáci z oddělení akordeonů a EKN nabídnou v programu svým posluchačům sólové výstupy hráčů na akordeon a klávesy i vystoupení orchestrů Cantabile a v premiéře přípravného akordeonového orchestru.

Novoroční koncert v kostele

KDY: sobota 13. ledna od 15 hodin

KDE: kostel sv. Křtitele, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Do kostelní lodi přiláká svým programem své fanoušky i nové příznivce známá zpěvačka Monika Absolonová. V programu jim představí své oblíbené „hitovky“ i méně známé písně, které na svou oblibu teprve čekají.

Plesová sezóna začíná

KDY: pátek 12. a sobota 13. ledna od 20 hodin

KDE: obce na Opavsku

PROČ PŘIJÍT: V Bělé začíná v pátek ve víceúčelovém sále Společenský ples a vstupné je 200 korun. Sál Kulturního centra v Píšti přivítá účastníky Mysliveckého plesu, vstupné se večeří je 300 korun. V sobotu 13. ledna otevře návštěvníkům hotelu Pod Hůrkou v Háji ve Slezsku dveře Obecní ples se vstupným 250 korun a v kobeřickém Obecním domě se budou návštěvníci bavit na Prvorepublikovém plese. Sobotní Obecní ples v ludgeřovickém Obecním domě má vstupné 200 korun, Myslivecký ples v oldřišovském kulturním domě mohou v sobotu zájemci navštívit za 250 korun a další Myslivecký ples bude v sobotu protancovaný i ve Slavkově u Opavy.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

29. narozeninový ples Stounu

KDY: 12. ledna, 20 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bohatá tombola, hraje kapela HTK Band

Festival Cyklocestování

KDY: 12. a 13. ledna

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 190 a 340 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční a originální cestovatelský festival Cyklocestování ve Frýdku-Místku se uskuteční již po sedmnácté na plátně a v prostorách Nové scény Vlast. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů se můžete vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa.

KARVINSKO

Reprezentační ples města Karviná

KDY: 12. ledna, 19 hodin

KDE: Karviná, Obecní dům Družba

ZA KOLIK: 950 a 850 Kč

PROČ PŘIJÍT: Statutární město Karviná a Městský dům kultury Karviná Vás srdečně zvou na Reprezentační ples města Karviné. Host večera: Ilona Csáková. K tanci a poslechu hraje: Joker Band Ivana Muchy. Večerem provází: Jiří Jekl. Slosovatelné vstupenky, občerstvení formou rautu.

Dernisáž výstavy typoplakáty Pavla Nogy

KDY: pátek 12. 1. v 18 hodin

KDE: Galerie města Karviné, Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 34/17

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava ostravského rodáka Pavla Nogy, jehož díla grafiky byla vystavována už po celém světě – například na in.print.out ve Vídni, Bienále plakátu ve Varšavě, Bienále plakátu v Mexico City, Poster Festu v Budapešti nebo na různých výstavách v Číně, Koreji a Japonsku. Dernisáž s komentovanou prohlídku, provázet vás bude sám autor vystavovaných děl. Výstava potrvá do 14. ledna.