Jak si užít nastávající víkend? Podívejte se. Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce nejen z Ostravy, ale z celého Moravskoslezsého kraje.

OSTRAVA

Víkendový program Ostravských Vánoc

KDY: pátek 1. až neděle 3. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První prosincový víkend Ostravských Vánoc nabídne na hlavní scéně v neděli od 18 do 19 hodin koncert Dana Bárty. Před ním od 16 do 17 hodin vystoupí Bára Kanyzová, oblíbená ostravská zpěvačka, majitelka úžasného hlasu, která se stala nepřehlédnutelnou parťačkou na vystoupeních Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta.

V pátek bude pódium patřit od 17 do 18 hodin Pěveckému sboru Proměny, od půl sedmé do osmi hodin večer si návštěvníci trhů budou moci pořídit foto přímo z velké stage na Masarykově náměstí. V sobotu je od 16.15 do 16.25 na programu adventní zamyšlení generálního vikáře Ostravsko-opavské diecéze Jana Czudka, následovat bude divadelní představení pro děti Damúza: Superkluk. O půl šesté pak začne hodinový program, který nabídne Swingalia. Spojení bratrů Galiových a přátel v energický hudební počin nevymezuje repertoár jen na hity 30.-40. let, ale vzdává hold i velikánům swingové éry a jiných jazzových styl. K tomu servíruje hity i odjinud a v novém kabátu. Podrobný program a další novinky můžete sledovat na www.ostravskevanoce.cz nebo na FB profilu.

Vánoční koncert Krhut & Kozub v Ostravě, poprvé s kapelou

KDY: sobota 2. prosince, od 19 hodin

KDE: Ostravar Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: od 790 Kč Jiří Krhut a Štěpán Kozub.Zdroj: Se souhlasem J. Krhuta PROČ PŘIJÍT: Populární dvojice Štěpán Kozub a Jiří Krhut vystoupí před fanoušky poprvé s kapelou. A to už tuto sobotu v Ostrava Aréně, kde pořádájí vánoční koncert. „Koncert v Ostravar aréně je dosud náš největší koncert pod střechou. Větší bylo už jen vystoupení na loňských Colours of Ostrava, kde bylo téměř 15 tisíc lidí,“ říká o připravované akci Štěpán Kozub. „Máme za sebou několikaměsíční přípravu a další perné měsíce nás ještě čekají, ale připravujeme našim fanouškům doslova jedinečný zážitek, na koncertě nás totiž vůbec poprvé doprovodí celá kapela a nebude to nikdo jiný než třeba někteří členové kapely Bandjeez, která byla a vždy bude spjata s Davidem Stypkou. Diváci tak budou mít jedinečnou příležitost slyšet zcela nové aranže oblíbených písní v jejich podání,“ vysvětluje Jiří Krhut. Dvojici doprovodí na koncertu již tradičně také ostravská zpěvačka a textařka Barbara Kanyzová. „Zkrátka, chcete-li si užít příjemný večer v předvánočním čase plný pohodových písní a našeho jemného humoru, který je nedílnou součástí našich koncertů, jste srdečně zváni,“ zve fanoušky na akci Štěpán Kozub.

Ostrava zpívá Gospel 2023

KDY: sobota 2. prosince od 16 a od 19 hodin

KDE: Gong v Dolní oblasti Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce Ostrava zpívá Gospel se vrací do prostoru multifunkční auly Gong. Originální akce, nabídne koncerty, které jsou během několika týdnů nazkoušeny sborem skládajícím se z více než stovky nadšených amatérů z Ostravy a okolí. Ti se sejdou pouze pro tuto příležitost a na pouhých šesti společných zkouškách. Přidejte k tomu všemu velký band, který sbor na koncertech doprovází a ve kterém nechybí ani dechová sekce nebo poměrně výjimečné “hammondky” a můžete se těšit na jedinečný zážitek.

Vánoční koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily

KDY: sobota 2. prosince od 19 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: od 690 Kč Narozeninový koncert Václava Neckáře v Ústí nad Labem, listopad 2022.Zdroj: Miroslav Solař PROČ PŘIJÍT: Vánoční koncert Václava Neckáře s kapelou Bacily vás naladí na vánoční atmosféru s hity jako jsou Miluju maluju, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Lékořice, Stín katedrál a další skvělé písně. Celým koncertem bude doprovázet pěvecký sbor gymnázia Olgy Havlové.

Mikulášské jízdy v Ostravě

KDY: sobota 2. a neděle 3. prosince

KDE: Ostrava centrum, různá místa

ZA KOLIK: 30 Kč dospělí, děti 15 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Mikulášské jízdy pořádá Dopravní podnik Ostrava v sobotu 2. prosince 2023. Těšit se můžete na přibližně 25minutové okružní jízdy historickou tramvají po Ostravě-Hrabůvce. Čert s Mikulášem budou cestující čekat na zastávkách Náměstí Ostrava-Jih a Nádraží Vítkovice. Odjezdy z náměstí Ostrava-Jih (směr ÚMOb Jih) budou od 9.02 do 11.32 hodin a od 13.02 do 15.32 hodin ve 30minutovém intervalu. Odjezdy z Nádraží Vítkovice (směr Dřevoprodej / Jubilejní kolonie) budou od 9.19 do 11.49* (spoj jede polovinu okruhu) hodin a od 13.19 do 15.49 hodin ve 30minutovém intervalu. Jízdné je 30 korun pro dospělé, děti (od 6 do 15 let) zaplatí 15 korun. Jízdenky budou k zakoupení u průvodčího ve voze.

Mikulášské vláčky budou v sobotu a v neděli (2. a 3. prosince) vozit malé i velké po Ostravském železničním uzlu. Ve vlaku samozřejmě nesmí chybět Mikulášská družina, která naše malé pasažéry za básničku nebo písničku odmění drobnou nadílkou. Po celou dobu jízdy se o dobrou pohodu na palubě vlaku bude starat usměvavá vlaková četa. K dispozici bude drobné občerstvení formou roznášky a o zábavu ve vlaku se i letos tradičně postarají harmonikáři.Odjezdy z nádraží Ostrava-střed jsou na oba dva dny naplánovány vždy na 10:05, 14:05 a 16:05 hodin. Po cca hodině okružní jízdy se Mikulášský vláček vrátí zpět do stanice Ostrava-střed.V sobotu i neděli vždy ve 13:45 před odjezdem našeho vlaku vystoupí na nádraží bubeníci ze skupiny Rytmy, z centra Čtyřlístek a předvedou na plnou parádu svou bubenickou show. Vlaky s odjezdem v 16:05 budou vyzdobeny speciální světelnou dekorací. Jízdenky se dají koupit on.line prostřednictvím odkazu szs.reenio.cz

FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: Městský stadion Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ostravský tým na domácím hřišti hostí Plzeň. Čeho všeho se dočkají diváci, kteří na utkání zavítají? Uvidíme. Začátek je v 15 hodin.

BRUNTÁLSKO

Rozsvícení vánočního stromu v Hynčicích

KDY: pátek 1. prosinec od 16 hodin

KDE: u obchodu v Hynčicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Také v Hynčicích si chtějí užít adventní atmosféru. Klub důchodců Hynčice a Hynčický babinec se spolupráci s Městem Albrechticemi pořádají Rozsvícení vánočního stromečku v pátek 1. prosince u obchodu v Hynčicích. Od 16 hodin je na programu vystoupení pěveckého sboru Berušky z mateřské školky. Pro děti bude jako vždy připravena tvořivá dílnička. "Těšit se můžete také na bohaté občerstvení a stánkový prodej. Přijďte si společně s námi vychutnat vánoční setkání a užít si předvánoční čas. Potkáme se před obchodem v Hynčicích," zvou organizátoři.

Mikulášským parním vlakem na zámek za čerty

KDY: sobota 2. prosince (ve 12.45 odjezd z Třemešné do Slezských Rudoltic a Dívčího Hradu, potom ze Slezských Rudoltic se vlak vrací v 15.45 a z Dívčího Hradu v 16.11)

KDE: Třemešná, Slezské Rudoltice, Dívčí Hrad

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít tento zážitek na Úzkorozchodné železnici Třemešná – Osoblaha. Již tradiční mikulášské jízdy parním vlakem za Mikulášem na Osoblažce se uskuteční už tuto sobotu 2. prosince 2023. Cestující z Třemešné ve Slezsku do Slezských Rudoltic nejenže po cestě bude bavit mikulášská družina, ale mohou na místním zámku zamířit rovnou na akci S čerty nejsou žerty. Především děti si zde užijí zábavné odpoledne. Čekat na ně bude doprovodný program a soutěže s princeznou Sofií a zámeckými strašidly i drobné občerstvení a teplé nápoje. V Dívčím Hradě od 13 hodin začíná Jarmark s cimbálovkou. Parní vlak se ze Slezských Rudoltic vrací v 15.45 a z Dívčího Hradu v 16.11. Od 17 hodin pořádá tradiční Mikulášskou nadílku na motorkách a čtyřkolkách Motoclub Třemešná. Motorizovaná mikulášská kolona se vydá od bývalé školky směrem na nové Rudíkovy a na Damašek.

Vánoční jarmark v Dívčím Hradě

KDY: sobota 2. prosince od 13 hodin

KDE: u obecního úřadu, Dívčí Hrad

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už tuto sobotu se se koná od 13 hodin Vánoční jarmark. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program a večer jedno třaskavé překvapení.

Motoclub Třemešná zve na Mikulášskou nadílku

KDY: sobota 2. prosince od 17 hodin

KDE: trasa od MŠ k hasičské zbrojnici, Třemešná

PROČ PŘIJÍT: Motoclub Třemešná zve v sobotu na tradiční Mikulášskou nadílku, která začíná v 17 hodin. Mikuláš s anděli a čerty odjedou od bývalé MŠ směrem na Nové Rudíkovy a zpět po malé cestě na Damašek. Balíčky pro děti s jejich jménem a adresou lze odevzdávat do pátku 1. prosince buď členům motoclubu, na obecním úřadu, případně na místě. Děti, které nebydlí v Třemešné, mohou na Mikuláše a jeho doprovod čekat u hasičské zbrojnice.

Betlémy na zámku Linhartovy

KDY: zahájení v sobotu 2. prosince v 17 hodin

KDE: zámek Linhartovy

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zámek Linhartovy jako každoročně pořádá velkou výstavu rodinných betlémů. Kastelán Jaroslav Hrubý betlémy miluje a také je rád tvoří. Vernisáž letošní výstavy betlémů se koná na linhartovském zámku v sobotu 2. prosince v 17 hodin. Následné prohlídky rodinných betlémů pro veřejnost pořádá zámek v prosinci každou sobotu a neděli od 14 do 17 hodin. Poslední prohlídka začíná v 16 hodin. Pro školy platí možnost domluvy individuální prohlídky od úterý do pátku. Výstava je oslavou bohaté historie českých betlémů.

Vánoční království ve Vrbně pod Pradědem

KDY: neděle 3. prosince od 17 hodin

KDE: Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zkraťte si čekání na Vánoce rodinou adventními procházkami vánočně vyzdobenými ulicemi města Vrbna pod Pradědem. Spolek Přátelé Vrbenska s vrbenskými městskými organizacemi a dalšími partnery pro zpestření letošních předvánočních dnů připravil zábavné adventní neděle. Železná neděle je na řadě už tento víkend. Kromě zapálení svíčky Naděje účastníky čeká i společné rozsvícení vánočního stromu města s programem „u kruháče,“ od 17 hodin.

OPAVSKO

Půljablkoň v kostele sv. Janů

KDY: pátek 1. prosince od 18 hodin

KDE: kostel sv. Janů, Opava

ZA KOLIK: 222 Kč

PROČ PŘIJÍT: Chátrající a uzavřený kostel převzal v roce 2021 do své péče spolek Kostel sv. Janů, který ho postupně opravuje. Kromě pravidelných bohoslužeb v něm pořádá debaty s inspirativními osobnostmi a další kulturní akce a koncerty. Jeden z nich zajistí skupina Půljablkoň, která je odnoží legendární skupiny Jablkoň. Tvoří ji frontman a zakladatel Jablkoně Michal Němec a Opavanům velmi dobře známá zpěvačka Marie Puttnerová. Duo vzniklo v roce 2014 a své první CD představilo na festivalu Hradecký Slunovrat (dnes Slunovrat).Výtěžek je určený na opravy kostela a diváci si mohou kromě kulturního zážitku vychutnat i horký punč.

Vánoční slavnosti a charitativní polévka

KDY: sobota 2. prosince od 14 hodin

KDE: náměstí Jana Zajíce, Vítkov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vánoční slavnosti nabídnou přítomným vystoupení mažoretek, školního pěveckého sboru, dětí z mateřských školek, vítkovského školního klubu a dechového orchestru místní ZUŠ. Děti ze dokonale zabaví na dřevěném ruském kole, v ZOO koutku, při lití olova i malování na svíčky nebo baňky. Středisko volního času jim nabídne různé soutěže a též bublinkové Přání Ježíškovi a děti s dospělými si společně prohlédnou betlém. Součástí Vánočních slavností bude Charitativní polévka pro zdravotně postiženého Františka Krále. Zájemcům vlastnoručně nabídnou zelňačku nejenom zástupci města, ale též sám hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. Příslovečnou třešničkou na dortu, která Vánoční slavnosti doplní, bude v 17 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Mikulášské nadílky s pohádkou

KDY: víkend 2. a 3. prosince

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: děti 200 a dospělí 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Než se dostaví Mikuláš s pytlem dárků, zahraje v sobotu soubor OPAL dětem pohádku O rybáři a staré botě. Po ní se objeví Mikuláš v doprovodu čertů a anděla, aby dětem rozdal dárky. Sobotní program bude od 9 do 10 a od 16 do 17 hodin. V neděli bude totožný program od 9 do 10.30 a od 16 do 17.30 hodin.

Město vítá adventní čas i vypravěče

KDY: neděle 3. prosince od 17 hodin

KDE: Mírové náměstí, Hlučín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Strom na náměstí se rozzáří a pod ním se postupně pustí do zpěvu sbor Sluníčko, studenti místního gymnázia a Hladnov Rock Choir. Kromě programu najdou přítomní na náměstí i klasickou zvoničku, Vánoční trhy , Ježíškovu poštu a v Zámeckém klubu na ně čekají dílničky, Od 19 hodin se návštěvníci kulturního domu setkají s oblíbeným vypravěčem. Nový program i nové historky jim přiveze Miroslav Donutil, který za nimi zaskočí Na kus řeči.

NOVOJIČÍNSKO

Zahájení Frenštátských Vánoc 2023

KDY: pátek 1. prosince od 8 hodin

KDE: náměstí Míru, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Frenštátské Vánoce 2023 zahájí v pátek v 8 hodin adventní slezský rynek, od 15 hodin začne program, v jehož průběhu budou různé soutěže s čertíky. V 15.45 hodin zazpívá dětský sboreček MŠ Školská, v 16 hodin vystoupí děti z MŠ Dolní. Ty vystřídá v 16.45 hodin pěvecký sbor Nyklband, který bude předzvěstí rozsvícení vánočního stromu v 17 hodin. V 17.45 hodin začne vánoční koncert Johany Jeřábkové a Smetanqy. Součástí programu budou mikulášská nadílka, starostův punč a ochutnávka tyrolských specialit. Frenštátské Vánoce budou pokračovat dalšími akcemi v dalších dnech. V neděli se například mohou těšit děti na pohádku Vánoční hvězdička, která bude v malém sále kulturního domu. Začne v 17 hodin a vstupné na ni stojí 100 korun.

Adventní jarmark v Novém Jičíně

KDY: od 1. prosince od 9 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční adventní jarmark na Masarykově náměstí v Novém Jičíně obohacený každodenním programem. V pátek program zahájí v 18 hodin koncert kapely Apači.

Mikulášský běh

KDY: sobota 2. prosince od 9 hodin

KDE: prostor před městským úřadem, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Mikulášský běh pořádaný městem Kopřivnice a Atletickým klubem Emila Zátopka je určený pro dívky a chlapce ve věku od 11 let. Nejdelší trasa měří 420 metrů, první tři závodníci v každé kategorii, kterých je šest, dostanou medaile a ceny. První závod startuje v 10 hodin, na místo se přijdou podívat také známé filmové postavy Olaf a Grinch.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice

KDY: pátek 1. prosince, 17 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 220 - 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další domácí hokejové utkání Ocelářů z Třince.

Miroslav Donutil: Na kus řeči

KDY: sobota 2. prosince, 19 hodin

KDE: Třinec, KD Trisia

ZA KOLIK: 450 - 550 Kč

PROČ PŘIJÍT: Miroslav Donutil přijede se svou talk show, kterou neustále obohacuje o nové zážitky a příběhy z života jeho i svých přátel či kolegů. Hercův nadhled a osobitý humor je zárukou večera plného skvělé zábavy. Během přestávky si budeme moct zakoupit umělcovu knihu a nechat si ji podepsat.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice

KDY: neděle 3. prosince, 15 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 265 - 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oceláři z Třince kontra Pardubice, další zápas, který slibuje špičkový hokej.

Rozsvěcování vánočního stromku ve Frýdku-Místku

KDY: neděle 3. prosince, program od 16 hodin, rozsvícení 16.45 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní rozsvícení vánočního stromku a otevření bran adventního městečka.

KARVINSKO

Michal na hraní

KDY: sobota 2. prosince, 16 hodin

KDE: Karviná, Městský dům kultury

ZA KOLIK: 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený dětský showman Michal Nesvadba v akci.

HCB Karviná - RK Leotar

KDY: sobota 2. prosince, 18 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tohle bude dokonalé házenkářské drama a boj o postup v evropském poháru. Karvinští házenkáři první zápas u soupeře vyhráli, teď půjde o vše.

Rozsvícení vánočního stromku v Karviné

KDY: neděle 3. prosince, program od 16 hodin, rozsvícení stromku 16.55 hodin

KDE: Karviná, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní rozsvícení karvinského vánočního stromku a zahájení Vánočního jarmarku 2023.