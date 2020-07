Vzhledem k opatření hygieniků jsou akce nad 100 lidí zrušeny, například NeFestival Colours of Ostrava 2020, který v Ostravě od středy pořádá organizační tým zrušeného festivalu Colours of Ostrava 2020 - více zde.

NeFestival Colours of Ostrava 2020

Kdy: 17. července v 18.30

Kde: Dolní Vítkovice, Ostrava

Za kolik: 590 Kč

V rámci Ne festivalu pro vás mají Colours of Ostrava na pátek zajímavý program. Pokud si budete chtít užít aspoň kousek tradičního letního programu v Dolních Vítkovicích, můžete se sem zajít podívat na vystoupení Kapitána Dema, nebo skupinu minus123minut a od 22.00 vystoupí i kapela N.O.H.A..

David Koller - Barrák music hrad

Kdy: 17. července ve 20.00

Kde: Slezskoostravská hrad, Ostrava

Za kolik: 550 Kč

Známý český zpěvák a muzikant David Koller vystoupí se svou kapelou v Ostravě. Na nádvoří Slezskoostravského hradu, představí tvorbu ze své sólové dráhy, ale určitě nebudou chybět ani velké hity kapely Lucie, ve které Koller působí. David Koller je autorem mnoha už klasických hitů české hudební scény a tak rozezpívá určitě i vás.

Bo kultura jede: Pozdní sběr v Trojhalí

Kdy: 17. července v 19.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 150 Kč

V rámci projektu Bo kultura jede pro vás v pátek v ostravském Trojkahlí Karolina vystoupí kaplea Pozdní sběr z Brna. M"žete se těšit na, jak o sobě říkají sami členové kapely, výběrovou sestavu muzikantů napříč žánry jakorock, folk, jazz, blues, country.

Válím na Dvoraně

Kdy: 17. července v 19.30

Kde: Dvorana Kampusu Palace, Ostrava

Za kolik: 390 Kč

V rámci mini festivalu Válím na Dvoraně vystoupí v pátek večer hned několik zajímavých kapel. Těšit se můžete na CI3, také na uskupení DAVID STYPKA & Bandjeez a nebude chybět ani Munroe. Užijte si hvězdy české scény z blízka a v krásném prostředí Dvorany Kampusu Palace.

Pařba v Bangkoku (AKCE ZRUŠENA)

Kdy: 17. července ve 21.15

Kde: Travnatá plocha vedle Slezskoostravské radnice, Ostrava

Za kolik: zdarma

V rámci Slezskoostravských filmových pátků je pro vás na pátek 17. července nachystána komedie Pařba v Bangkoku. Promítat se bude na travnaté ploše vedle Slezskoostravské radnice, na ulici Keltičkova. Stačí když si sebou vezmete deku na sezení a užijete si příjemný letní pátek.

Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) a Doug (Justin Bartha) do exotického Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. Co se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si nedokážete ani představit. (Zdroj: ČSFD)

Koncert David Vysloužil & Acoustic Irish

Kdy: 17. července ve 20.00

Kde: Národní dům, Frýdek-Místek

Za kolik: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč

V rámci letních koncertů pod širým nebem v krásných prostorách zahrady Národního domu se můžete těšit v pátek večer na koncert David Vysloužil & Acoustic Irish, kapelu hrající irskou keltskou muziku s nádechem Beskydských hor.V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do Kina Petra Bezruče.



Letní kino: Případ mrtvého nebožtíka

Kdy: 17. července ve 21.00

Kde: DK Poklad, Ostrava

Za kolik: 60 Kč

Porci zábavy na páteční večer pro vás má nachystánu DK Poklad. V jejich letním kině na vás bude čekat filmové promítání české komedie Případ mrtvého nebožtíka. Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace.

Festival pod Kaštany Nový Jičín 2020

Kdy: 17. a 18. července

Kde: Nové slunce, Nový Jičín

Za kolik: dvoudenní vstupné 499 Kč, páteční vstupné 249 Kč, sobotní 349 Kč

Pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích, v průběhu dvou letních dnů.

Hosty na letošním festivalu budou Věra Martinová & Lenka Filipová. Vše o festivalu najdete na www.festivalpodkastany.mksnj.cz.

Haťské kulturní rozmary 2020

Kdy: 17. - 19. července

Kde: Kulturní dům Hať

Za kolik: dobrovolné vstupné

Jak uvádějí pořadatelé akce: Toto léto je poněkud rozmarné. Proto si pro vás Model klub Hať, DwaPro - event & art a Obec Hať připravili víkend plný kultury, zábavy a pohody. V pátek 17. července na vás od 21.00 čeká letní kino a film Yesterday, v sobotu 18. července si budete moci od 19.00 užít zábavu z výbornou energickou kapelou CACTUS. V neděli 19. července v 15.00 pak Odpolední pohoda a kávička u klavíru s HONZOU KUCHAŘEM. Akce se koná na parkovišti u kulturního domu v Hati, v případě špatného počasí pak ve vnitřních prostorách KD.

MeltingPot na NeFestivalu Colours of Ostrava 2020

Kdy: 18. července od 13.00

Kde: Dolní Vítkovice, Ostrava

Za kolik: 390 Kč

Už nedílnou součástí festivalu Colours of Ostrava je Meltingpot, na kterém vás vždy čekají zajímavý řečníci, osobnosti a mnoho nevšedních vyprávění. V sobotu 18. července budete moci zažít Meltingpot i na letošním NeFestivalu. Chystá se na vás: 13.30 - 15.00 Jóga & sitár - Lucie Formanová a Filip Bajger, 15.15 – 16.15 Divadlo pod Palmovkou: 1000 věcí, co mě serou aneb tvoje bába je komedie, 17.00 – 18.30 Gala debata Úhel pohledu: Tomáš Šebek – chirurg, Tomáš Sedláček – ekonom, Anna Hogenová – filozofka, Martin Jan Stránský – neurolog, Martina Viktorie Kopecká – farářka, 18.45 – 20.15 PechaKucha Night Ostrava a na závěr si budete moci užít pořádnou taneční párty společně s uskupením Malalata.



Kupe Sunset

Kdy: 18. července v 18.00

Kde: Kupe Opava

Kupe Sunset je párty, která spojuje úžasné místo Kupe terasy, skvělou hudbu, pití a dobré jídlo. Přijďte strávit hezký podvečer a užít si západ slunce nad Opavou. Bude připraven bar a něco k snědku si můžete dát na Fully Belly grilu. Hudebně bude akce laděna od pohodového funky a house až po svižnější tech house. Můžete se těšit na video mapping.

Bo kultura jede – Designhalí 2020

Kdy: 18. července od 10 do 17 hod

Kde: Trojhalí Karolina

Za kolik: zdarma

Designový market s autorskou módou, doplňky a další tvorbou nazvaný Designhalí 2020 se v Ostravě koná poprvé jakožto součást programu Bo kultura jede. V sobotu od desíti do sedmnácti hodin budou v Trojhalí pro návštěvníky připravené workshopy a přehlídky. Vstup je zdarma. Seznam vystavujících značek si mohou zájemci prohlédnout na stejnojmenné facebookové události.



Vypsaná fixa - Barrák music hrad

Kdy: 18. července ve 20.00

Kde: Slezskoostravský hrad, Ostrava

Za kolik: 350 Kč

Česká Pop Punková kapela Vypsaná fixa pro vás vystoupí pod širým nebem na nádvoří Slezskoostravského hradu. Její největší pecky si užijete v sobotu večer v rámci projektu Barrák music hrad. Vypsaná fixa je pardubická skupina mající základy v rocku, obohaceném o prvky jiných hudebních žánrů.

Letní kino: Tenkrát podruhé

Kdy: 18. července ve 21.00

Kde: DK Poklad, Ostrava

Za kolik: 60 Kč

Sobotní večer v letním kině vám nabízí DK Poklad. Pokud máte rádi romantiku a zábavu, budete se moct podívat na francouzský snímek Tenkrát podruhé. Chytrá a zábavná love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Je to potřeba k tomu, abychom se znovu zamilovali?



Jídlobraní

Kdy: 18. července v 10.00

Kde: Dolní náměstí, Opava

Za kolik: vstup zdarma

V rámci Opavského léta zábavy se na vás chystá i zážitek pro vaše chuťové buňky. Stačí se v sobotu vydat na Jídlobraní. Za zvuku cimbálové a balkánské hudby budete moci ochutnat masové i jiné dobroty od místních výrobců.

Branka hostí letní minifestival

Kdy: v sobotu 18. července od 17 hodin

Kde: Branka u Opavy

Za kolik: vstup volný

Spolek Starý ještěr pořádá svůj Letní minifestival v sobotu 18. července podle aktuálního stavu počasí buď před hospodou, nebo v sále kulturního domu v Brance u Opavy. Úvodní koncert zajistí od 17 hodin opavský Tajuplný Kolich a od 18.30 hodin vystoupí rovněž opavské My dva trio. Od 20 hodin nastoupí ještě Jakub Tichý z Frýdku–Místku. Vstupné je dobrovolné. (jih)

Na louce u hřiště vyroste farmářské tržiště

Kdy: v sobotu 18. července od 8 do 12 hodin

Kde: Ludgeřovice

Za kolik: vstup volný

Další farmářské trhy se na louce u hřiště TJ v Ludgeřovicích uskuteční v sobotu 18. července. Kvalitní regionální potraviny nebo krásné řemeslné výrobky si zde mohou zájemci zakoupit v době od osmi do dvanácti hodin. (ber)

Postřižiny - léto v Artu

Kdy: 18. července ve 21.00

Kde: Kino Art, Ostrava

Za kolik: 80 Kč

Na terase kina Art v Ostravě si budete moci tuto sobotu užít opravdovou českou klasiku v podobě filmu Postřižiny v digitálně restaurované verzi. Promítání proběhne za jakéhokoli počasí. V případě deště se přesouvá do sálu kina Art. Novela Bohumila Hrabala, na jejímž přepisu do podoby filmového scénáře se vedle Menzela podílel i sám spisovatel, nabízí nostalgickou vzpomínku na prvorepublikovou idylku.

Dětmarovická pouť 2020

Kdy: 18. a 19. července

Kde: Dětmarovice

Pokud patříte vy a vaše děti mezi příznivce kolotočů a různých zábavných atrakcí, můžete si tento víkend užít Tradiční Dětmarovickou pouť. Tento rok dokonce s rozšířenou nabídkou zajímavých atrakcí.

Novojičínský jarmark

Kdy: 18. července v 8.00

Kde: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

Za kolik: vstup zdarma

Prázdninový novojičínský jarmark proběhne tentokrát v sobotu 18. července 2020 od 08:00 do 15:00 hod. na Masarykově náměstí. Nabídne produkty regionálních výrobců, řemeslné a rukodělné výrobky. Zajít podívat se můžete také na doprovodný program k 230. výročí úmrtí G. Laudona v expozicích NC.



Promenáda v Jubilejní kolonii

Kdy: 19. července od 16.00

Kde: Jubilejní kolonie, Ostrava

Zažijte prvorepublikovou promenádu v jedné z nejkrásnějších částí Ostravy v Jubilejní kolonii. Podél cesty budou umístěny historické fotografie. V centrální části bude hrát k tanci i poslechu velký 25 členný swingový orchestr, lehátka, světýlka na stromech, prvorepubliková kavárna, krajkové ubrusy, květiny, ochutnávka vín, domácí limonády, káva, domácí zákusky.

Součástí programu budou ukázky swingového tance, výuky Charlestonu, krasojízda velocipedistů, představí se veterán klub se starými auty, historický fotokoutek a večer bude kinematograf jako za starých časů za doprovodu klavíru. Více informací na www.elegantspolek.cz.

Malujeme Faunaparku zvířátka

Kdy: 19. července v 16.00

Kde: Faunapark, Frýdek-Místek

Za kolik: 50 Kč

Výtvarná dílnička pro všechny děti s tetou Gábinou je nachystána ve Faunaparku Frýdek-Místek na nedělní odpoledne. Všechny výtvory navíc budou zařazeny do hlasování o nejhezčí zvířátko, které proběhne na Facebookových stránkách Faunaparku Frýdek-Místek.



Horkýže slíže, zakázanÝovoce - Barrák music hrad

Kdy: 19. července ve 20.00

Kde: Slezskoostravský hrad, Ostrava

Za kolik: 400 Kč

Pořádný hudební nářez v neděli večer. Přesně to můžete zažít, pokud se vydáte na Slezskoostravský hrad,kde na nádvoří právě pro vás zahraje slovenská kapela Horkýže slíže. Horkýže Slíže je rocková kapela z Nitry, která vznikla 4. listopadu 1992. Dvakrát získala platinovou desku. Jako předkapela vystoupí zakázanÝovoce.

Empírový piknik na zámku Raduň

Kdy: 19. července ve 14.00

Kde: Zámek Raduň

Milovníci historie, tance a přírody mají skvělou příležitost vrátit se v romantickém prostředí zámecké oranžerie a parku do dob 19. století. Ve 14 hodin začne taneční workshop v oranžerii, ne ten je vstupné 50 Kč na osobu. Mezi 15. a 18. hodinou jste zváni k piknikování v raduňském zámeckém parku. Pokud se vám nechce s ničím chystat můžete si objednat piknikové koše. Bližší informace o akci sdělí Nikola Karasová +420 776 592 031, jaina@centrum.cz.