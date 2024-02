Jak si užít nastávající víkend? Na Ostravsku se můžete zajít podívat na unikátní expozici replik Českých korunovačních klenotů, navštívit masopustní rej na Slezskoostravském hradě či podpořit vítkovické hokejisty při jejich víkendových zápasech. A to samozřejmě není vše. Další akce se dějí i jinde v MS kraji, více se dočtete v našich tipech.

Unikátní výstava replik Českých korunovačních klenotů na Slezskoostravském hradě. | Foto: archiv Deníku

OSTRAVSKO

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno

KDY: pátek 2. února (17.30 h.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti do 15 let)

PROČ PŘIJÍT: Povzbudit klub vašeho srdce, v letošní sezoně se mu zrovna moc nedaří.

Lewis Creaven band

KDY: pátek 2. února (19 h.)

KDE: Bumbum Comedy, Ostrava

ZA KOLIK: 250,-

PROČ PŘIJÍT: Příval energie, spontánnost a muzikantské mistrovství tvoří dohromady až woodstockovský zážitek. Lewis Creaven je kytarista a zpěvák z Bristolu, UK, který žil poslední tři roky v Ostravě a nyní se zabydluje v Praze. Jeho hudební osobnost vychází z blues a britského rocku 60. a 70. let.

Výstava unikátních replik Českých korunovačních klenotů

KDY: od 3. února do 29. května (vždy út - ne, 10 - 17 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: od 50 do 240 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečná putovní výstava, která zblízka návštěvníkům představí kulturní památku a pravděpodobně nejcennější a nejznámější poklad České republiky – České korunovační klenoty. Autorem známých replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, Jiří Urban. Realizoval například šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. Výstava přiblíží návštěvníkům rovněž Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími, a to formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů, které co nejvěrněji ilustrují období jejich vlády.

Harry Potter - Fantasy movies symphony music experience

Ty nejlepší soundtracky z Harryho Pottera v podání symfoniků.Zdroj: DOV

KDY: sobota 3. února (20 h.)

KDE: Multifunkční aula Gong, Ostrava

ZA KOLIK: 890,- / 990,- / 1090,- / 1190,- / 1290,- / 1490,-

PROČ PŘIJÍT: Harry Potter Symphony orchestra tribute je zpět s novým a ještě větším magickým koncertem. Budete mít příležitost užít si skvělou událost vytvořenou speciálně pro fanoušky filmové série o Harry Potterovi a pro znalce symfonické hudby. Diváci uslyší naživo nejlepší skladby ze všech filmů o nejslavnějším kouzelníkovi světa v podání filmového symfonického orchestru. Součástí je projekce na plátně, inspirovaná všemi díly Harryho Pottera.

Slavnostní otevření muzea Jubilejní kolonie

Jak se dříve bydlelo v Jubilejní kolonii?Zdroj: MěÚ Ostrava-Jih

KDY: neděle 4. února (10 – 17 h.)

KDE: Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bývalá lékařská ordinace a čekárna, která byla otevřena již v roce 1930, se promění v bytové muzeum. To představí život ostravských obyvatel na přelomu 30. a 40. let 20. století. Koncepce bytového muzea o velikosti 1+1 s toaletou a spíží je pojata tak, aby vše vypadalo, jako by si dávní obyvatelé Jubilejní kolonie zrovna jen odskočili na dvůr.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec

KDY: neděle 4. února (16 h.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti do 15 let)

PROČ PŘIJÍT: Regionální derby slibuje tradičně napínavou podívanou se spoustou vyhrocených momentů.

Masopust na hradě 2024

KDY: neděle 4. února (10 - 16 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 110,- / 80,- / 300,- (rodinné)

PROČ PŘIJÍT: Rej masek, lidové písně, flašinetář, masopustní soutěže pro malé i velké, komediantské představení, kejklíři… V neděli 4. února se na hradě uskuteční tradiční masopust s bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie.

BRUNTÁLSKO

Halový turnaj MFKS Bruntál - Bruntál Cup 2024

Jeden z víkendových tipů.Zdroj: MFK Slavoj Bruntál

KDY: sobota 3. února (8 - 15 h.)

KDE: Sportovní hala Zeyerova, Bruntál

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Halový fotbalový turnaj ml. přípravek - kat. rok narození 2016 a mladší.

Valentýnská keramika

KDY: neděle 4. února (14 – 15.30 h.)

KDE: Středisko volného času, Bruntál

ZA KOLIK: 70,-

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se inspirovat a vyrobit keramiku související s blížícím se svátkem všech zamilovaných. Pro malé, velké i celé rodiny.

Koncert Monkey Business v Kofole

Jeden z víkendových tipů.Zdroj: MC Kofola

KDY: pátek 2. února (20 h.)

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 550,-

PROČ PŘIJÍT: Kapela Monkey Business je zárukou skvělé show a chytlavé funky muziky, která spolehlivě roztančí mladé návštěvníky i jejich rodiče.

NOVOJIČÍNSKO

Masopustní končinový průvod maškar

KDY: sobota 3. února od 14 hodin

KDE: před sokolovnou, Štramberk

PROČ PŘIJÍT: Průvod masek vyrazí ve 14 hodin od sokolovny a povede na náměstí kolem hlavních zastávek: Cukrárna U Hezounů, hasičárna, Suvenýry Hrček, Vánoční chalupa a galerie vín Pod radnicí. Na náměstí bude už od 13 hodin masopustní jarmark, ve 14 hodin vystoupí písničkář ZdendaLeLe a okolo 16 hodin začne vystoupení maškar.

Kořeny

KDY: sobota 3. února od 18 hodin

KDE: dům kultury – malý sál, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený festival alternativní hudby letos v programu nabízí eko-disco-punkové trio z Valmezu, které již jedenáct let vystupuje pod názvem Koně a prase, dalším vystupujícím bude opět trio. Tentokrát se ale jedná o alternativní/psychedelic rockovou kapelu Popsysze z polského přístavu Gdańsk. Třetím, kdo se objeví na pódiu malého sálu, je český hudebník, zpěvák a diskžokej Ventolin.

V MusicBaru vystoupí Fleret

KDY: sobota 3. února od 19 hodin

KDE: MusicBar Drago, Kopřivnice

ZA KOLIK: 320 korun

PROČ PŘIJÍT: Zafúkané nebo Čistá jak Vizovice, to jsou jen dva notoricky známé hity z bohaté a pestré směsice folkrockové skupiny Fleret. Vystoupení této dvorní kapely Valašského království určitě stojí za to. Klub je otevřen od 19 hodin, koncert by měl začít okolo 20.30 hodin.

Plesy v Kopřivnici a okolí

KDY: sobota 3. února od 19 hodin

KDE: Lubina, Vlčovice, Kopřivnice

ZA KOLIK: 150,- / 200,-

PROČ PŘIJÍT: Katolický dům v Lubině se v sobotu stane dějištěm Hasičského plesu. Vstupné je 150 korun a k tanci a poslechu hraje Maras Banda. Ve Vlčovicích v místním kulturním domě si dají dostaveníčko příznivci rybaření - od 19 hodin tam bude Rybářský ples. A svůj ples budou mít také florbalisté. Ti pořádají v Katolickém domě v Kopřivnici Vikings ples. Vstupné je 200 korun, o hudbu se postará kapela Ostopět.

Valašský bál

KDY: sobota 3. února od 19 hodin

KDE: aula gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 200 korun / 50 korun místenka

PROČ PŘIJÍT: Valašský bál pořádá Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic, k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Poštár.

Hasičský ples ve Studénce

KDY: sobota 3. února od 20 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Ve velkém sále obstará hudební složku seskupení Hot Strings, v kavárně se o hudbu postará DJ Fárek, kromě tomboly slibují pořádající studénečtí dobrovolní hasiči doprovodný program.

OPAVSKO

Hudební podvečer v kavárně

KDY: neděle 4. února od 17 hodin

KDE: kavárna U modrého zvonku v Minoritském klášteře, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Známá opavská operní pěvkyně Olga Procházková zajistí další z oblíbených setkání. Návštěvníkům znovu nabídne hudbu, zpěv a zajímavé povídání o přírodě, kultuře a též o životě. Navíc svým posluchačům zmíní i význam Josefa Myslivečka a Carla Ditterse a zazpívá árie z jejich oper i z tvorby jejich současníků.

Společenský večer

KDY: sobota 3. února od 20 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 400 korun včetně rautu

PROČ PŘIJÍT: Zábavný večer potěší milovníky společenských setkání i tance. Na příjemný pohyb po parketu v rytmu hudby pozve účastníky kapela RK Band.

Tradiční masopustní veselí

KDY: sobota 3. února od 9 a 18 hodin

KDE: obec Březová

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené Vodění medvěda začíná od 9 hodin průvodem masek obcí a od 18 hodin pokračuje masopustním venkovním posezením za hasičskou zbrojnicí. Tradiční masopustní veselice je plně v režii místních hasičů.

Středisko slaví karnevalem

KDY: neděle 4. února od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Na Rybníčku, Opava

PROČ PŘIJÍT: Středisko volného času oslaví své sedmdesáté narozeniny pravým Narozeninovým karnevalem. Přítomné děti na něm potěší nejenom tradiční akce Odemyky, zamyky, ale také zábavný program Eli a Toma s písničkami Pavla Nováka

Plesání v regionu ještě nekončí

KDY: pátek 2. až neděle 4. února od 20 hodin

KDE: města a obce na Opavsku

PROČ PŘIJÍT: Ples města Vítkova nabídne v pátek návštěvníkům v kulturním domě společenské vyžití s kapelou Mistrál, taneční show a další rozmanitý program. Ve vstupném 350 korun je zahrnutý mimo jiné drink a raut. V pátek se návštěvníci pobaví též ve Velkých Hošticích v sále v Opavské ulici na Retro plese ve stylu 60. let za vstupné 250 korun. Plesy budou mít děj i v sobotu. Rybářský ples v kulturním domě v Dolním Benešově bude hudebně provázet skupina OH Band a vstupné je 300 korun. Hasičský ples v Hati bude v místním kulturním domě s hudbou kapely Unico za vstupné 250 korun. Darkovický kulturní dům přivítá účastníky Mysliveckého plesu s kapelou Deficit a vstupným 390 korun včetně večeře. Plesání si užijí též děti. Kulturní centrum v Píšti je v sobotu pozve od 15 hodin na Dětský maškarní ples. Vstupné 50 korun platí jen dospělí. Dětské zábavy uzavře neděle dvěma odpoledními maškarními plesy. Jeden se uskuteční od 14.30 hodin v dolnobenešovském kulturním domě a pro dospělé bude za padesátikorunu, druhý bude od 15 hodin v kulturním domě Darkovičky na téma Tajemství staré bambitky.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Jezinky bezinky, Těšínské divadlo, česká scéna

KDY: pátek 2. února, 18.30 hod.

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Neuvěřitelná parodie, v níž lze chápat vše obráceně a naruby. Vše je okořeněno kouzelným humorem a usmrcení jedem se stává ctnostnou a záslužnou pomocí dobrotivých žen některým mužům. Byl to Jan Werich, který tuto hru viděl na Broadwayi a který ji nechal přeložit a uvést v Čechách v roce 1958. Důvodem jeho nadšení byl fakt, že se na divadle ještě nikdy předtím tolik nesmál.

Masopustní jarmark

KDY: sobota 3. února, 8-13 hod.

KDE: Frýdek-Místek, náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program nabízí spousty masopustních akcí a aktivit pro malé i velké.

Davis Cup, kvalifikace

KDY: sobota 3. a neděle 4. února, od 15 hodin

KDE: Třinec, Sportovní areál Vendryně

ZA KOLIK: 490 Kč/den

PROČ PŘIJÍT: Špičkový tenis v podání kvalifikačního utkání Česko-Izrael v rámci letošního Davis Cup

Monkey Business

KDY: sobota 3. února, 19 hod.

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 490 Kč předprodej/590 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Monkey Business patří mezi špičkové české kapely, které živě předvádějí neuvěřitelně energickou a zábavnou show.

PML 8: New Era

KDY: sobota 3. února, 17.30 hod.

KDE: Třinec, hala Stars

ZA KOLIK: 490, 590, 1500, 2000 Kč

PROČ PŘIJÍT: Největší československá postojářská organizace PML začíná svou novou éru již 3. února v Třinci! Poprvé se mohou fanoušci těšit i na zápasy MMA, kde se představí i známí zápasníci z organizace OKTAGON MMA v čele s jedním z nejlepších slovenských MMA zápasníků, Vojtom Barboríkem!

KARVINSKO

HCB Karviná - Talent tým Plzeňského kraje

KDY: sobota 3. února, 18 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Karviná a Plzeň patří mezi vůbec nejkvalitnější celky naší házenkářské extraligy. Zároveň jde o odvěké rivaly a každý jejich zápas přináší špičkovou a dramatickou házenou s atmosférou derby!

Studentský ples

KDY: sobota 3. února, 19 hod.

KDE: Orlová, dům kultury

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční studentský ples s programem.