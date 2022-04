Ženevské konvence zakazují z těchto důvodů používat bílý fosfor v zastavěných oblastech. Protože ale není považován za zápalnou ani chemickou zbraň a slouží zejména k vytváření kouře, tak se jeho využití v armádní praxi příliš nekontroluje.

Je ale otázka, jestli na Ukrajině byl použit právě bílý fosfor. Podle zpravodajského analytického twitterového účtu Samir, známého rozborem dat ze satelitních snímků na Středním východě, šlo zřejmě namísto bílého fosforu o termitovou zápalnou munici.

„Podobné záběry těchto neřízených zápalných raket Grad 9M22S, používaných Rusy v Sýrii, jsme viděli nesčetněkrát,“ uvedl minulý týden tento účet k záběrům z ukrajinského Kramatorsku.

this isn't White Phosphorus, these are thermite incendiary submunitions which are in fact even worse. we've seen similar footage of these unguided 9M22S incendiary Grad rockets in use by the Russians in Syria countless times before https://t.co/szTtXQkGPy