Vzducholodí až na Severní pól? Za unikátní zážitek zaplatíte pět milionů

Cesta, která se zapíše do historie. Takový má být plánovaný let luxusní vzducholodě na Severní pól, který chystá švédský startup OceanSky Cruises a jenž má položit základy budoucí pravidelné linky. Odehrát se má již za pár let a lidé si už nyní mohou rezervovat místo. Za jedinečný zážitek si však pořádně připlatí.

Zatím jde jen o vizualizaci, už za pár let se ale podobný výjev má stát skutečností. Švédský startup plánuje pravidelné lety vzducholodí nad Severní pól. Šestnáctka cestujících si užije luxus v oblacích, vybavení stroje bude připomínat luxusní jachtu. | Foto: Hybrid Air Vehicles Ltd and Design Q