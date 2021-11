Sestup posádky vysílala živě americká vesmírná agentura NASA i společnost SpaceX, která lety pro NASA provozuje. Vesmírná loď Crew Dragon je řízena autopilotem, který ji po odpojení od ISS vzal na asi hodinu a půl dlouhý oblet stanice, při němž posádka s pomocí fotografií zmapovala stav jejího exteriéru.

Crew Dragon pak podstoupil sérii manévrů, díky nimž se dostal do kýžené pozice vůči Zemi. Loď následně pomocí svých motorů zpomalila dostatečně na to, aby se začala kontrolovaně řítit do zemské atmosféry rychlostí asi 27.359 kilometrů za hodinu.

Při průletu stále hustším ovzduším se tepelný štít lodi musí potýkat s teplotou až 1900 stupňů Celsia. Posádka během sestupu dle očekávání na několik minut ztratila kontakt s řídícím střediskem. Plavidlo se však vynořilo do tmy nad Floridou v pořádku a po vypuštění dvou sérií padáků dopadlo do vod Mexického zálivu. Na místo okamžitě přispěchaly záchranné lodě, které kapsli vyzvedly z moře.

Vesmírná mise Crew 2

Společnost SpaceX tak úspěšně vyslala na ISS a dostala zpět již třetí lidskou posádku ve svých lodích Crew Dragon, které na oběžnou dráhu vynáší raketa Falcon 9. Dnes ukončená mise nesla označení "Crew 2", protože se jednalo o druhý provozní let po zkušebním startu z loňského roku. Tím USA přerušily devítiletou mezeru, během níž nebyli schopny vyslat posádku na ISS ve svých lodích a musely se spoléhat na ruský vesmírný program Sojuz.

Na vesmírnou stanici měla již koncem října odstartovat posádka "Crew 3", kterou tvoří astronauti NASA Raja Chari, Tom Marshburn a Kayla Barronová a astronaut evropské ESA Matthias Maurer. Start byl však několikrát odložen kvůli nepřízni počasí a blíže neurčeným zdravotním problémům jednoho z členů mise. Nyní se počítá se zážehem motorů ve čtvrtek v 03:03 SEČ.