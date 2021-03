Dvojčat se rodí více než kdykoli předtím v historii. Vědci už znají důvod

Z každé tisícovky porodů připadá dnes po celém světě zhruba tucet na porození dvojčat. Je to statisticky nejvyšší podíl za poslední desítky let a dost možná vůbec nejvyšší podíl narozených dvojčat na celkové porodnosti v historii. Vícečetné porody sice mohou řadě rodin přinášet starost, ale má to i svá úskalí.

Posouvání rodičovství do vyššího věku s sebou nese i častější rození dvojčat. | Foto: Shutterstock