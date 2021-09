Povrch Měsíce bude brázdit speciální rover nesoucí název Viper (zkratka pro Volatiles Inverstigating Polar Exploration Rover, zkratka však znamená i název hada zmije). Vozidlo je velké zhruba jako golfové vozítko. Na Měsíc dostane pomocí rakety Falcon Heavy společnosti SpaceX v roce 2023.

Cílem mise je odhalit jakým způsobem se na Měsíc dostala zmrzlá voda a další zdroje. Mise chce rovněž odpovědět na otázky, odkud tyto zdroje přišly, jak zůstaly zachovány po miliardy let, jak unikají a kam. To by mělo vydláždit cestu lidskému zkoumání přímo na měsíci již v tomto desetiletí, informuje server The Independent.

Viobrazení celé mise roveru Viper:

Zdroj: Youtube

Protože je jižní oblast měsíce jednou z nejchladnějších oblastí slunečního systému, předchozí mise podle NASA používaly pro průzkum této oblasti jen nástroje dálkového průzkumu, jako je například tzv. Lunar Reconnaissance Orbiter. To je sonda, kterou NASA v roce 2009 vyslala v rámci programu Lunar Precursos Robotic Program na oběžnou dráhu kolem měsíce.

? News: Our robotic VIPER rover will land near the western edge of the Nobile Crater at the Moon’s South Pole. The site has never been explored from the lunar surface. There, it will search for water & resources to support #Artemis missions: https://t.co/fyDAhxKe6k pic.twitter.com/pKNqHWOKkW