Již v sobotu z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě vystartuje raketa společnosti SpaceX Falcon 9. Do kosmu poveze zásobovací loď Dragon, tedy v překladu Drak. Vesmírný náklaďák bez lidské posádky má za úkol dopravit na Mezinárodní vesmírnou stanici materiál, který tamním vědcům a astronautům zasílá americká Národní agentura pro letectví a vesmír (NASA).

Agentura pro zájemce připravila i online přenos startu. Začne ve 3.37 hodin ráno tamního času, Češi si jej tedy vychutnají v 9.37. „Živý přenos bude vysílán mimo jiné na webu či v aplikaci agentury. Začne čtvrt hodiny před plánovaným startem rakety,“ pozvala ke sledování NASA.

Jde již o třiadvacátý zásobovací let, který pro agenturu vykoná soukromá společnost založená miliardářem Elonem Muskem. Ta dopravila na Mezinárodní vesmírnou stanici v předchozích měsících i lidské posádky. „Dragon se od rakety Falcon 9 oddělí asi dvanáct minut po startu. Následně zažehne vlastní trysky a s jejich pomocí se dostane k vesmírné stanici. Příjezd k ní je naplánován na 29. srpna v jedenáct hodin dopoledne. Dragon se k jednomu z modulů stanice připojí sám, jeho přistání budou monitorovat letoví inženýři šestapadesáté expedice na stanici, Shane Kimbrough a Megan McArthurová,“ nastínila postup NASA.

Robot i odpad z vína

Vesmírný náklaďák dopraví na Mezinárodní vesmírnou stanici několik tun materiálu. Kromě zásob pro posádku jde zejména o materiál pro nové experimenty a vybavení stanice. „Nebude chybět například beton či kompozity ze skleněných vláken a látky, které mají poskytovat ochranu před radioaktivním zářením. Chceme prozkoumat, jak budou reagovat na drsné prostředí vesmíru,“ uvedli zástupci NASA.

Jeden z experimentů se má zaměřit na prevenci a léčbu řídnutí kostí. „Studie má ukázat, zda metabolity z odpadu vznikajícího při výrobě vína, jako jsou hroznové slupky a kostky mohou osteoporóze předcházet,“ uvádí NASA. Metabolity jsou produkty látkové přeměny, obvykle malé molekuly.

Do vesmíru směřuje také robotické rameno. Vědci na Mezinárodní vesmírné stanici jej otestují při práci. „Test robotické paže by rovněž mohl odhalit možnosti jejího příštího využití na Zemi,“ zmiňuje server Space.com.

Lidé aktuálně pobývající na stanici také v lodi Dragon objeví nový přístroj, zaměřený na lidský zrak. „Vědci sami na sobě vyzkouší, zda toto malé zařízení dokáže zachytit obrazy sítnice, dokumentující postup zrakových problémů,“ uvedla NASA. Již dříve se totiž ukázalo, že při dlouhodobém pobytu ve vesmíru se na očních sítnicích astronautů projevily určité změny.

Plechový Santa Claus

Nákladní loď Dragon společnosti SpaceX zůstane připojená k Mezinárodní vesmírné stanici zhruba měsíc. Za tuto dobu ji astronauti naplní novým nákladem. „Poté se vrátí na Zemi. Přistane u pobřeží Floridy,“ nastínila NASA.

I když se většinou mluví zejména o vědeckém materiálu, který loď Dragon vozí do vesmíru, čas od času se na její palubě vyskytnou i osobní věci pro astronauty a vědce, kteří v kosmu mnohdy tráví i několik měsíců. Když například vesmírný náklaďák zamířil do kosmu loni v prosinci, na palubě vezl i vánočního krocana a dárky k Vánocům. Co konkrétně si ovšem „pod stromečkem“ astronauti rozbalili, zůstalo nakonec zahaleno tajemstvím. NASA totiž v tiskovém prohlášení uvedla, že šlo o překvapení od Santy Clause. Naposledy pak Dragon přivezl na stanici materiál počátkem letošního června.

Spolupráce NASA a soukromé společnosti SpaceX trvá již několik let a neustále se rozšiřuje. Let, který začne v sobotu, je v pořadí již třiadvacátým doplněním zásob na Mezinárodní vesmírné stanici v režii firmy Elona Muska. Konkrétně pro zásobovací loď plným názvem Cargo Dragon jde ale teprve o několikátou misi. Tato v současnosti nejprostornější americká zásobovací loď nahradila dřívější model teprve loni v prosinci, při zmíněném vánočním letu.

Kromě společnosti SpaceX má aktuálně NASA uzavřený kontrakt na dopravu materiálu na stanici se společností Northrop Grumman.