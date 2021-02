Hamlet, Omelette, Ebony a Ivory. Účastníky nezvyklé studie byla čtveřice prasátek plemen Yorkshire a Panepinto, kterou vědci vedli k tomu, aby pomocí joysticku hrála jednoduchou 2D tenisovou hru.

Za úspěšně zdolanou úroveň prasata obvykle dostávala odměnu, ve hře však pokračovala i poté, co se automat, který jim přiděloval jídlo, rozbil. Jako motivace jim tak stačilo pouhé povzbuzování ze strany vědců, upozornil zpravodajský server BBC.

"Studie tohoto typu jsou důležité. To, jakým způsobem se k prasatům chováme a co s nimi děláme, na ně má dopad. Ostatně, stejné je to u všech vnímajících bytostí," konstatovala vedoucí projektu Candace Croneyová.

Pozoruhodný výkon

Už jen skutečnost, že prasata dokáží - navzdory absenci rukou či prstů - videohry, označil vědecký tým za "pozoruhodnou". Zapojit do hry se dokázala všechna, jejich výsledky se však různily.

Ze dvou prasat yorskhirského plemene dosahoval lepších výsledků Hamlet. Stejně jako Omelette se ale s narůstající obtížností vyrovnával jen těžko - v pozdějších fázích byla prasata úspěšná v necelé polovině pokusů, uvedla BBC.

Ještě větší rozdíl panoval mezi oběma zástupci miniaturního plemene Panepinto. Zatímco Ivory dosáhl cíle v přibližně 76 procentech případů, Ebony to dokázala pouze ve 34 procentech případů.

Vědci ocenili zejména skutečnost, že ani u jednoho prasete se nejednalo o náhodu, ale spíše o "úmyslnou a soustředěnou činnost". "To znamená, že všechna prasata alespoň do určité míry pochopila souvislost mezi joystickem a pohybem kurzoru," konstatovali.

Výsledky studie ani v nejmenším nepřekvapily Kate Danielsovou z bristké Willow Farm. "Pro někoho, kdo pracuje s prasaty, se jen těžko jedná o překvapení. Sice nehrají Minecraft, ale to, že dokáží ovlivnit situaci a získat přitom odměnu není žádnou novinkou," prohlásila v rozhovoru pro BBC.

Při této příležitosti Danielsová parafrázovala citát, který je připisován někdejšímu britskému premiérovi Winstonu Churchillovi: "Pes k člověku vzhlíží, kočka ho přehlíží a prase mu hledí přímo do očí." A dodala: "Když se podíváte praseti do očí, uvidíte inteligenci."

Dalekosáhlé důsledky

Ačkoli studii částečně limituje malý počet zkoumaných prasat, její důsledky by mohly být dalekosáhlé. Již nyní vědci hovoří o dalším výzkumu, který by měl zjistit, zda je možné pro komunikaci s prasaty využívat například počítačů.

"Pokud po zvířeti chceme, aby pochopilo, že jeho chování ovlivní další věci, nejedná se o žádnou maličkost. Jestliže to ale prasata dokázala, nabízí se otázka, co další se dokáží naučit a jaký dopad to na ně bude mít," uzavřela Croneyová pro server CNet.