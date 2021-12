To je symbol, kterým ranní křesťané označovali Ježíše Krista. Ten sám sebe v Bibli označuje jako „dobrého pastevce“. Prastarý prsten a další artefakty archeologové nalezli ve dvou vracích lodí poblíž starověkého přístavu Caesarea, který leží v dnešním Izraeli. Dnes se zde nachází moderní město Kejsarija.

Archeologové spolu s prstenem nalezli stovky stříbrných a bronzových římských mincí z poloviny třetího století a velké množství stříbrných mincí ze začátku čtrnáctého století. Druhé zmíněné datují z období Malmúckého sultanátu. Informuje o tom britský server BBC.

Dále byly na místě nalezeny figuríny z římské doby. Mají podobu orla a divadelníka v komické masce. Lodě rovněž ukývaly bronzové zvony, které sloužily jako ochrana proti zlým duchům a prsten s červeným drahokamem, ve kterém je vyryta lyra.

Ztroskotání v bouři

Izraelský památkový úřad uvedl, že zbytky trupů lodí a jejich tehdejší náklad byly nalezeny rozprostřeny na mořském dně v hloubce zhruba čtyři metry.

„Lodě pravděpodobně kotvily poblíž a ztroskotaly v bouři,“ uvedl Jacob Sharvit z Izraelského památkového úřadu, který působí v oddělení námořní archeologie.

Starověké město Caesarea bylo domovem jedné z prvních křesťanských komunit. Podle Nového zákona právě zde apoštol Petr pokřtil římského centuriona Kornélia.

„Byl to první případ, kdy byla nežidovská osoba akceptována do křesťanské komunity,“ doplnil Sharvit. „Od té doby se Křesťanství začalo rozšiřovat do celého světa.“