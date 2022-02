Technologii by mohli uvítat především vlastníci Apple Airpods. Znamenala by totiž novou ochranu před používáním odcizených nebo ztracených sluchátek jinými uživateli.

V současnosti představují AirPods bezpečnostní riziko, protože je může kdokoliv nosit, a jejich prostřednictvím zadávat příkazy Siri, virtuální asistentce chytrých zařízení Apple, nebo se dostat k soukromým informacím.

Apple si plně uvědomuje možné nebezpečí. „Konvenční systémy neřeší, zda je uživatel, který nosí sluchátka, oprávněn interagovat s osobními funkcemi zařízení, jako je například příjem zpráv,” bylo uvedeno v patentu.

Technologie by fungovala na principu ultrazvukových vln, které vydává v uších. Jejich frekvence je mimo dosah lidského sluchu.

Různý tvar zvukovodu způsobí, že se ultrazvukový signál odrazí od povrchu pokožky a vytvoří ozvěnu s jedinečným podpisem, která je spojená s určitou osobou a nikým jiným. „Například uživatel s větším zvukovodem může mít za následek ozvěnu s delší dobou dozvuku než uživatel s menším ušním kanálkem,” uvedla společnost v patentu.

V dokumentu také naznačila, že jako alternativu k používání ultrazvukových vln může Apple vytvořit sluchátka, která budou detekovat styl chůze člověka. Shromažďovaly by informace týkající se charakteristiky chůze a běhu, jako jsou kroky, tempo a podobně.

Nové výsady udělené americkým úřadem si jako první všimla společnost Patently Apple.

In the Future, AirPods will require User Authentication with Touch or Face ID and other unique Biometric Measures to fully Operate https://t.co/QNIfxuxpsy pic.twitter.com/lQGzNP6iHV