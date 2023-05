Dávná říční údolí i majestátní sopky. Odborníci vytvořili detailní mapu Marsu

ČTK

Nekonečné rudé pláně, rozložité vulkány, pozůstatky dávných řek a jezer i krátery po dopadu meteoritů si lze do detailu prohlédnout na nové globální mapě Marsu, kterou vytvořili odborníci ze Spojených arabských emirátů (SAE). Mapa se skládá z více než 3000 snímků, které pořídily přístroje sondy Amal (Naděje), píše list The New York Times.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mars. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock