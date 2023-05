Astronomové zachytili obrovskou vesmírnou explozi. Největší v historii

ČTK

Mezinárodní tým vědců zachytil největší vesmírnou explozi v historii zkoumání vesmíru. Nepředstavitelně velký a jasný výbuch se původně jevil jako nenápadný záblesk na noční obloze, jeho plný rozsah odhalila až následná pozorování. Explozi patrně vyvolal oblak plynu, který pohltila černá díra, píše s odkazem na studii zveřejněnou v odborném časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society list The Guardian.

Výbuch, který je od Země vzdálený zhruba osm miliard světelných let, je desetkrát jasnější než jakákoliv známá supernova (na snímku) | Foto: Shutterstock