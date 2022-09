Největšího faulu na občany se dopustila vládnoucí ODS v Ostravě-Petřkovicích, kde starosta Ivo Mikulica nejen rekapituluje poslední čtyřletku, ale ve svém úvodníku rovněž i slibuje, co by stávající vládci radnice udělali pro obvod v dalších letech. Vše navíc zakončuje kýčovitým, tučně zvýrazněným vzkazem: Přijďte k volbám a VOLTE č. 1.

„Já nikdy nic podobného nepoužil a nepoužiju, v mých očích je to zneužití veřejných financí ve prospěch jednotlivce,“ soudí o takových praktikách starosta Ostravy-Nové Bělé Lumír Bahr (KSČM). Jelikož je vydávání obecních zpravodajů hrazeno z veřejných peněz, neměly by se v nich podle něj prezentovat osobní ambice. „My si na to potrpíme, proto žádné politické názory nedáváme. Ani před volbami neshrnujeme, jakou práci jsme odvedli. Informujeme průběžně, k ničemu jinému není důvod,“ říká ostravský zastupitel Bahr.

Na vysvětlení je pozdě

Jak se ke svému počinu staví Ivo Mikulica z Petřkovic? „Dali jsme prostor ve zpravodaji všem, kteří kandidují, a tak tam má reklamu i ANO a Ostravak. Každý si tam dal, co chtěl,“ říká starosta k jednostránkovému prostoru pro všechny tři politické subjekty uvnitř listu. A co soudí o výzvě na titulní straně? „Teď vám k tomu těžko něco řeknu, už je pozdě. Takto jsem to cítil, měli jsme to podobně minule i předminule,“ míní Mikulica, jehož ODS vládne Petřkovicím už dvacet let.

Proti takovým praktikám je i jeho stranický kolega z Hrabové Igor Trávníček. „Probírali jsme to v radě. Každý subjekt má zřejmě jiný finanční budget na volby, rozhodli jsme se proto, že v obecním zpravodaji budeme měřit všem rovným dílem. Každý dostal k dispozici jednu A4, kam mohl napsat, co chtěl,“ říká hrabovský starosta k obdobnému představení volebních programů, kde jeho ODS navíc zaujímá až poslední místo. „U nás jsme o čísla kandidátek losovali, proto jsme pětka,“ vysvětluje Trávníček a popisuje politickou reklamu v obvodu šířeji.

„Na obec přišel požadavek na rozmístění bannerů a trojnožek, což je odvislé od finančních možností subjektů, proto jsme i to zatrhli. A tady přiznávám, že v minulosti jsem svou volební stranou zaplevelil veřejný prostor Hrabové nejvíce, proto jsme to odmítli,“ říká starosta obvodu, kde se lidé o volebních možnostech dozvědí jen na místech k reklamě určených celoročně.

Starosta, kam se podíváte?

To není případ Slezské Ostravy, která se už dostala do popředí zájmu sociálně-demokratickými billboardy s hrubkou i několika dalšími „špeky“. Tamní Slezskoostravské noviny jsou rovněž snůškou informací o odvedené práci za čtyři roky a všemožných dokončených projektech. Tyto informace se nicméně objevují v tamních listech běžně. Zarazí však množství fotek starosty – sedm! – na jednotlivých stranách novin.

„Původně měly přijít úplně na všechny strany, grafik se rozjel, ale před vydáním čísla jsme je stáhli, přišlo mi to pitomé,“ vysvětluje jen „sedminásobný“ starosta Richard Vereš (ANO). Kandidující strany ve Slezskoostravských novinách prostor nemají, agitaci z Petřkovic Vereš odsuzuje. „Divím se panu starostovi, že má zapotřebí se k něčemu takovému snížit. Mají tam vůbec opozici?“ táže se v nadsázce Vereš.

Jiní starostové na to šli „fikaně“. „Nechci vám podsouvat, koho si máte vybrat. Dobře víte, kdo jak poslední čtyři roky pracoval a kdo se jak choval,“ píše lidem v úvodníku třeba mariánskohorský (a hulvácký) starosta Patrik Hujdus (Nezávislí). Jeho kolega z Vítkovic Richard Čermák (Ostravak) zase říká, aby volba byla k „vaší spokojenosti“.