Posledně to byla v komunálních volbách v Ostravě velká krasojízda hnutí ANO a obhajujícího primátora Tomáše Macury. V 55členném zastupitelstvu získali „babišovci“ hned 21 křesel a utvořili koalici s třetí ODS (6 křesel) a pátými Piráty (5). V opozici skončilo druhé hnutí Ostravak (7), stejně jako KSČM (6), SPD (4), KDU-ČSL a NK (3) a ČSSD (3). V průběhu let některé zastupitelské kluby zanikly a SPD či ČSSD už dnes ve stranickém zastoupení nenaleznete.

Někdo už ze hry? Politické šachy v Ostravě aneb Možné koalice po volbách

Stejně tak se v průběhu let vykrystalizovalo několik témat, která hýbou děním ve městě. Lidé vnímají stále jako klíčový problém Ostravy bezpečnost. Stejně tak v anketě Deníku stovkami hlasů přiřkli důležitost budoucnosti městské nemocnice na Fifejdách či otázce stavby koncertní síně za několik miliard korun.

Klíčová témata

„Po dvou letech omezeného konání velkých společenských akcí a omezení pohybu občanů se i vývoj kriminality vrací na úroveň takzvané doby předcovidové,“ uvedl nedávno pro Deník ředitel ostravské policie Antonín Řezníček. Co se však týká samotného pocitu bezpečnosti a takzvané drobné kriminality, která však lidi trápí nejvíce, došlo k mírnému nárůstu kapesních krádeží, krádeží kol či vloupání do obchodů. Ne nadarmo je téma bezpečnosti ve městě zastoupeno i ve volebních programech jednotlivých stran a hnutí.

Stejně jako otázka městské nemocnice na Fifejdách, kterou do roku 2030 čeká investičně nejdůležitější období za poslední desítky let. „Městská nemocnice Ostrava by se měla stát součástí krajské sítě nemocnic,“ je přesvědčen Jan Dohnal z koalice Spolu, která tímto vybočuje z politické řady a chce v případě zmocnění – a k nelibosti ředitele špitálu Petra Uhliga – usilovat o změnu ve vlastnických strukturách.

Rovněž téma stavby koncertní síně podle návrhu Američana Stevena Holla veřejnost i politická uskupení rozděluje. Starostové či Ostravská levice jsou rázně proti, část opozice hovoří o nutnosti revize projektu, pro vládnoucí koalici je to naopak stěžejní cíl. „Stavba koncertního sálu je podmíněna získáním externích finančních zdrojů,“ ubezpečuje primátor Tomáš Macura, výši externího financování však mnozí považují za velmi nedostatečnou.

Kdo jde do boje?

Klíčová budou i další témata, někteří se jistojistě budou rozhodovat čistě podle osobních či stranických sympatií. Velkým favoritem na vítězství je i letos lídr hnutí ANO Tomáš Macura, který se může stát nejdéle sloužícím polistopadovým primátorem Ostravy.

Pro Deník se členové koalice netajili tím, že by ve stávajícím složení, případně mírně rozšířeném, chtěli pokračovat i nadále. Kromě koalice Spolu (jejíž ODS je členem koalice nyní) a možná i Pirátů (patrně největší proměnná voleb) je však podle průzkumů dalším favoritem na dobrý výsledek i hnutí Ostravak, o zastupitelské mandáty (pro něž je potřeba získat nejméně pět procent všech hlasů) budou s vírou bojovat také sociální demokraté s LEČO, SPD a také Starostové pro Ostravu, kteří mohou být černým koněm voleb. Otazník visí nad Ostravskou levicí.

Nezapomínejte na senát

Kandidátky do voleb do ostravského zastupitelstva přihlásilo letos celkem 14 stran a hnutí. Volby se konají tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Souběžně s komunálními volbami se konají také volby senátní, v Ostravě se budou o přízeň voličů ucházet S kůží na trh jdou tentokrát v abecedním pořadí Miroslav Antl (ANO), Peter Harvánek (SPD), Patrik Hujdus (STAN), Liana Janáčková (Zdraví Sport Prosperita), Zdeněk Nytra (SPOLU), Radoslav Štědroň (SSPD-SP) a Hana Zelená (PRO 2022).

