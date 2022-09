PODÍVEJTE SE: Toto jsou noví zastupitelé Ostravy, kteří povedou město

„Výsledek je nad očekávání skvělý, se čtyřkou na začátku jsem jej určitě neočekávala, je to skvělé,“ rozplývá se porubská starostka Lucie Baranková Vilamová, která výsledek přičítá poctivé práci. „V Porubě se toho za poslední čtyři roky událo strašně moc. Tolik věcí se tady nedokončilo, nepostavilo a nezrekonstruovalo za předchozích dvacet let dohromady,“ říká starostka a poukazuje na prodlouženou Rudnou, kulturní dům Poklad, rekonstrukci Oblouku, ale třeba i nově otevřený dům s pečovatelskou službou, komunitní centrum, opravené parky, ulice a veřejná prostranství. „Je to i o kvalitní spolupráci s městem a jeho společnostmi,“ dodala starostka s tím, že v rámci zachování kontinuity přemýšlí o podobném modelu koalice jako dosud.

Slezská bodovala! Plus 20 procent

Skokanem v rámci klíčových radnic je z řad kandidátů hnutí ANO jednoznačně slezkoostravský Richard Vereš. Úřadující starosta vylepšil vítězný volební výsledek z před čtyř let o dvacet procent! „My jsme čekali, že na Slezské to bude lepší než minule, z velkých obvodů jsme měli skoro nejméně hlasů a měli jsme co zlepšovat. Přesto jsme čekali 15 mandátů a máme 18, což je absolutní většina a příjemně nás to překvapilo,“ říká nadšený Vereš, podle něhož jsou volby hezkým odrazem čtyřleté práce. „Nejzásadnější byla změna v komunikaci radnice s lidmi, její otevření, ztransparentnění. Začali jsme dělat veřejná setkání s občany, stali jsme se pro ně dostupnějšími a lidé to ocenili,“ těší Vereše, který nadále patří mezi nejmladší starosty v republice. „Za poslední čtyři roky jsme proinvestovali přes půl miliardy korun, tedy více než za tři předchozí volební období dohromady,“ uzavírá výčet hlavních důvodů svého jasného prvenství.

Podobně dominantní vítězství zaznamenalo ANO v Ostravě-Jihu v čele s Martinem Bednářem. „Férově říkám, že jsem s takto výrazným vítězstvím nepočítal, ale je to dáno i tím, že řada stran, koalic a hnutí u nás na Jihu těsně nedosáhla na potřebných pět procent, čímž narostly mandáty silnějším stranám,“ rozebírá výsledky starosta Martin Bednář, který chtěl obhájit 17 křesel v 45členném zastupitelstvu, získaných 24 je tak pro něj milým překvapením. „Chci poděkovat všem voličům, nejen voličům ANO. Participace občanů je pro nás důležitá, byť volební účast byla nízká a výpovědní hodnotu to mírně zkresluje. Úspěch přičítám práci mé i mých kolegů, cítím v něm ale samozřejmě i vliv celostátní politiky a politiky města,“ přiznává Bednář.

První vítězství v centru

Velký posun zaznamenalo hnutí ANO v centrálním ostravském obvodě, kde sice poslední čtyři roky vládlo, ale to jen proto, že minule vítěznému hnutí Ostravak se nepodařilo dohodnout na koalici. Nyní už bude starosta Petr Veselka vyjednávat jako jasný vítěz. „Po odstoupení předchůdkyně jsem sice starostou v Moravské Ostravě a Přívozu jen deset měsíců, ale ke konci období už jsem měl indicie, že by výsledek mohl být dobrý, dostávalo se mi velké podpory lidí a mám z rozhodnutí voličů radost. Chci být jejich staronovým starostou,“ přeje si Petr Veselka. Neuzavírá se dialogu před nikým, jednat bude postupně se všemi, prioritou je podle něj uzavření stávající koalice. „Chtěl bych zachovat koalici, která kopíruje tu městskou. Má to určité výhody, když je v centrálním obvodě stejná koalice jako na městě,“ ví Petr Veselka.

Pro zajímavost, ve Vítkovicích bylo ANO až třetí s deseti procenty hlasů za Ostravakem (29,26 %), v Mariánských Horách a Hulvákách druhé s necelými dvaceti procenty za vítězným starostou Patrikem Hujdusem a Nezávislými (29,63 procenta).

K TÉMATU

ANO v klíčových obvodech Ostravy

Moravská Ostrava a Přívoz

2022: 30,15 % (2. Ostravak 21,24 %)

2018: 21,36 % (1. Ostravak 23,98 %)

Ostrava-Jih

2022: 41,53 % (2. SPD 13,72 %)

2018: 31,91 % (2. Ostravak 12,05 %)

Poruba

2022: 42,95 % (2. Spolu 16,42 %)

2018: 31,84 % (2. KSČM 11,56 %)

Slezská Ostrava

2022: 42,27 % (2. Ostravak 14,42 %)

2018: 23,59 % (2. Ostravak 15,42 %)

Zdroj: volby.cz