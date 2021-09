Volit mohli žáci starší 15 let. Školní volby se uskutečnily dnes a v pondělí. Věrně napodobovaly ty opravdové. Zasedly studentské volební komise a voliči museli prokázat svou totožnost. Po ukončení voleb komise sečetla platné hlasovací lístky a výsledky poslala k dalšímu zpracování sociologické agentuře Millward Brown.

Výsledky studentských voleb se od těch reálných v minulosti výrazně lišily. Podle ředitele vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karla Strachoty se ale po jedenácti letech jejich pořádání ukazuje, že volební preference studentů naznačují výsledek řádných voleb v dlouhodobější perspektivě. "Strany, jejichž obliba u studentů trvale narůstala, se dostávají nahoru i ve skutečných volbách. A naopak, strany s opačnou trajektorií výsledků ve volbách nanečisto, jdou dolů ve volbách skutečných,“ řekl.

U studentů by neuspěly některé současné parlamentní strany. SPD získala čtyři procenta hlasů, ČSSD 2,4 procenta a komunisté 2,3 procenta. Lépe než sociální demokrati uspěl u středoškoláků Volný blok s 3,3 procenta. Hnutí Přísaha dostalo dvě procenta hlasů a formace Trikolora Svobodní Soukromníci 1,9 procenta.

Rozdíly v zaměření škol

Podle Strachoty se také potvrdily již dřívější rozdíly v preferencích studentů z gymnázií, odborných škol a učilišť. Zatímco u gymnazistů by se ANO s 4,6 procenta hlasů do Sněmovny vůbec nedostalo, na učilištích skončilo druhé a podpořilo ho 16,4 procenta žáků. Studenti středních odborných škol a učilišť by navíc do Sněmovny poslali ještě hnutí SPD. Na odborných školách ho volilo pět procent žáků a mezi učni 9,9 procenta. Úspěch sklidili na učilištích i komunisté s 5,2 procenta hlasů.

Před sněmovními volbami v roce 2017 studentské volby vyhráli Piráti s téměř 25 procenty hlasů. Druhé hnutí ANO mělo 11,88 procenta hlasů, na dalších místech se umístily TOP 09 a SPD. Víc než pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny získali od studentů ještě Zelení, ODS a hnutí Sportovci. Hlasy tehdy odevzdalo o 831 žáků méně než letos.

Člověk v tísni chce prostřednictvím studentských voleb přiblížit mladým lidem principy demokracie a seznámit je s volebním systémem, volebními programy i kandidátkami jednotlivých subjektů. Hlasování "nanečisto" podle zástupců společnosti zvyšuje zájem studentů o volby a politiku vůbec a napomáhá i větší účasti prvovoličů ve skutečných volbách. Volby do Poslanecké sněmovny budou 8. a 9. října.