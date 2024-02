Od Šímy přes Tikala, Anderleho až Saudkovi a Rittsteinovi… Přes padesát děl významných osobností dvou století naší výtvarné scény nabídne výstava, která začne už ve čtvrtek 1. února v ostravském Výtvarném centru Chagall v 17 hodin.

Ukázka z tvorby Michaela Rittsteina. | Foto: se svolením M. Rittsteina

Různé výtvarné proudy a skupiny umělců

Už jen jména skvělých autorů, kteří představují svá díla na výstavě, zní trochu nesourodě: Jiří Anderle, Kamil Lhoták, Josef Šíma, Václav Tikal, Josef Jíra, Petr Nikl či Jan Saudek.

„Je tomu tak, ale byl to náš záměr, chceme v několika cyklech přivést do jedné výtvarné síně obrazy autorů, v jejichž tvorbě se objevila také malba, byť patřili do různých výtvarných proudů. Mnozí z nich se realizovali třeba ve známých sdruženích, podíleli se na avantgardních manifestech a zanechali výraznou stopu v novodobých dějinách našeho výtvarného umění,“ uvedl pro Deník Petr Pavliňák, šéf ostravského „Chagallu“.

Petr Pavliňák, šéf největší současné soukromé galerie v Ostravě – Výtvarného centra Chagall.Zdroj: Archiv

Kontakty s autory a sběrateli

Je složité pro majitele nejstarší ostravské soukromé galerie shromáždit tolik skvělých děl na jedinou výstavu?

„Tak vzhledem k tomu, že letos si připomínáme už čtyřiatřicátý rok naší existence, máme už v galerii také určité výhody. Během té doby se nám podařilo vybudovat si slušnou pozici a kontakty s různými galeriemi, především u nás, ale také se soukromými sběrateli, kteří nám ochotně svá díla zapůjčili, za což jim patří náš velký dík. Kontakty máme ale i se současnými autory, kteří se v Ostravě také dříve prezentovali svou tvorbou,“ konstatuje Petr Pavliňák.

Na které další umělce, jejichž obrazy mohou návštěvníci zhlédnout až do začátku března, byste chtěl upozornit?

„Je jich opravdu celá plejáda. Mohu začít třeba u skvělého surrealisty Josefa Istlera, který nalezl svůj umělecký svět více méně jako autodidakt, byť v letech 1938 až 1939 sice studoval malířství v Jugoslávii. Lyrickým světem žen a ptáků byl vždy okouzlený Ota Janeček, skvělí malíří a úspěšní pedagogové Jiří Načeradský, Michael Rittstein či Jiří Sopko. Nesmím zapomenout ani na Jana Smetanu, Jana Kotíka, Františka Hudečka, Jana Koblasu nebo Františka Grosse. Je jich zkrátka moc a všechna díla jsou úžasná,“ uzavírá naše setkání Petr Pavliňák.