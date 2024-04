Od 24. do 30. května se v Ostravě uskuteční největší činoherní festival na severní Moravě – Dream Factory. Letošní program představí dvacítku divadelních inscenací a oživí nejen centrum Ostravy, ale opět i Porubu.

V Ostravě začal festival Dream Factory | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Již 16. ročník festivalu nabídne netradiční divácké zážitky i mimo divadelní sály, a to nejen pro dospělé diváky, ale i pro rodiny s dětmi. Motto letošního ročníku zní: Pod kůží. „V návaznosti na loňské téma Blízko od sebe se tentokrát dostáváme do bezprostřední blízkosti: k doteku, k zážitku bytostně tělesnému. Inscenace, které v rámci programu nabídneme, působí na to nejniternější v nás a nejrůznějších témat se dotýkají bez příkras,“ přibližuje ústřední dramaturgické téma letošního ročníku ředitel festivalu a šéfdramaturg Tomáš Suchanek.

Po jedenácti letech na festival znovu zavítá také pražské Divadlo Ungelt, chybět nebude ani soubor Divadla Na zábradlí.

TIKI-TAKA v Ostravě: terč Švancara a legendy Baníku o zájmu Sparty i Bazalech

Jaký je výsledek? Policie uzavřela vyšetřování na heřmanické haldě v Ostravě