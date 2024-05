Divadlo loutek Ostrava představilo dramaturgický plán pro sezonu 2024/2025. Na co se tedy těšit?

Divadlo loutek Ostrava. Ilustrační foto. | Foto: DLO

Ve dvou z celkových čtyř premiér se režijně představí nový umělecký šéf DLO Jakub Maksymov. Chystané inscenace pokryjí všechny věkové skupiny diváků, pro které DLO pro novou sezónu připravilo i novinku v podobě tří variant celoročních předplatných.

Sezóna 2024/2025 je tou první, kterou připravil nový umělecký šéf Jakub Maksymov ve spolupráci s dramaturgyní Terezou Agelovou.

„Při jejím koncipování bylo naší výchozí premisou to, že dětský a mladý divák je pro nás rovnocenný partner. Možná má o něco menší penzum znalostí a životních zkušeností než dospělí, ale to neznamená, že bychom ho měli poučovat. Divadlo by podle mě mělo být prostorem otevřeným pro setkávání, ve kterém se vede dialog, který má diváky inspirovat k hlubšímu uvažování o světě, v němž spolu žijeme,“ popisuje Maksymov.

Hudební divadlo 21. století i futuristické zvuky a akce kaskadérů v Ostravě

První podzimní premiéru bude mít 15. listopadu titul Pilot a Malý princ, inspirovaný stejnojmenným obrazovým románem Petra Síse, který nevšedně zpracovává literární tvorbu a život legendárního pilota a spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Představení v režii uměleckého šéfa Jakuba Maksymova bude o počátcích létání, hledání a imaginaci a pro diváky od sedmi let se bude hrát na Hlavní scéně DLO.

Předškolní děti zve divadlo na inscenaci Jedenáct babiček, která je inspirovaná dětskou knihou Olgy Černé a režie se ujme opět umělecký šéf DLO. Zábavný příběh bude vyprávět o tom, jaké to je, když se o malou Klárku musí střídavě starat bezmála tucet adoptivních opatrovnic s různými životními styly. Premiéra bude 21. února 2025 na Alternativní scéně.

Pro ty úplně nejmenší diváky od 3 let připravuje režisérka oceňovaných pohybových inscenací pro děti Veronika Poldauf Riedlbauchová autorský projekt s názvem Oplatky se nepečou, který během zkoušení ušije přímo na míru účinkujícím hercům. Inscenace bude kombinovat prvky klauniády, grotesky a hudebního divadla a premiéry na Hlavní scéně se dočká 11. dubna 2025.

Smutná zpráva z Ostravy, odešel Luděk Golat

Silnou programovou linii pro náctileté obohatí další autorský projekt dramaturgyně Terezy Agelové ve spolupráci s režisérem Jiřím Ondrou. Inscenace Pley Boyz o útrapách dospívajících chlapců nejen pro dospívající chlapce bude završením tematického triptychu, který tvoří inscenace Dvě čárky a Nejhorší věc na světě. Premiéra proběhne na Alternativní scéně divadla 30. května 2025.

Diváci se mohou těšit také na slavnostní zahájení nové divadelní sezony. Zábavný program s názvem „Letos letí Loutky“ divadlo chystá na 22. září.

Kulturní Fest1val v DOV skončil velkým úspěchem, připravuje se 2. ročník

Další podstatnou novinkou, se kterou DLO v sezoně 2024/2025 přichází, je koncept celoročních předplatných, která znají diváci z činoherních divadel. Diváci budou mít poprvé v Loutkách na výběr ze 3 druhů předplatných, která jsou rozdělena podle věkových skupin – Předplatné PŘEDŠKOLÁK pro děti od 5 let, Předplatné ŠKOLÁK od 7 let a Předplatné TEENAGER pro diváky od 12 let. V každém předplatném budou čtyři představení, z toho vždy jeden hostující soubor. Na jevišti Divadla loutek Ostrava předplatitelům zahraje Divadlo D21, Bratislavské bábkové divadlo nebo Collegium Marianum & Buchty a loutky. Předplatné bude v prodeji od 1. června a poprvé bude možné ho zakoupit na akci Den dětí v rytmu 30. let.