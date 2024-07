Markéta Hejkalová: Z Laponska do Ostravy mezi literáty z Tchajwanu.

Jak se stane, že autorka, která má velmi ráda Finsko, potažmo Skandinávii, se prezentuje v horkém létě v Ostravě ve společnosti literátů z Tchajwanu?

To vlastně nesouvisí ani s Tchajwanem, ani s horkým létem. Po několika letech jsem byla pozvaná na největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení, kdy v Brně a Ostravě budu číst ze svých dvou nových knih – Dům pod náměstím (odehrává se na Vysočině) a Století na vlnách – to se odehrává ve Finsku, ale dva hlavní hrdinové, skutečný finský maršál Mannerheim a fiktivní česká spisovatelka Dorothea Illingová, se ocitnou poblíž čínských hranic. Takže nepatrná souvislost s Tchajwanem by se vystopovat dala.

Znáte nějaké autory této země?

Zatím bohužel ne. Ale můžu velmi doporučit českou autorku Ditu Táborskou a její román Černé jazyky, který se právě na Tchajwanu odehrává.

S čím se budete prezentovat na ostravském večeru 29. července?

Ostravský večer je ve znamení „ženského dvojprogramu“ – spolu se mnou vystoupí autorka Chung Aj-ču pod lákavým názvem Nostalgická výprava za kulinárním dědictvím, a já budu mluvit o dvou už zmíněných knihách - Dům pod náměstím a Století na vlnách. Vím ale, že na rozdíl od Brna jsou ostravské večery koncipovány jako dialog dvou autorů, v tomto případě autorek, tak uvidíme, jak se večer vyvine.

Jak snášíte to úmorné vedro letošního léta? Ostatně prý jste se byla v minulých dnech „zchladit“ v Laponsku…

Mně vedro tolik nevadí, snáším ho mnohem lépe než zimu, i když uznávám, že to je pro finštinářku paradox. V Laponsku jsem byla, ale s tím zchlazením to není tak jednoznačné. Když jsme první večer přijeli do městečka Sodankylä, které je asi sto kilometrů nad severním polárním kruhem, bylo tam v devět hodin večer 28 stupňů, svítilo slunce (v Laponsku v létě slunce nezapadá, je noc bez noci, finsky yötön yö) a lidé se koupali v řece… Nádhera.

Na čem v současnosti pracujete?

Na dětské knížce, která by měla vyjít příští rok a odehrává se právě v Laponsku. Takže ta cesta pro mě nebyla úplně jenom dovolená, ale také jsem při ní trochu pracovala, například zachycovala atmosféru a dojmy z letiště v Rovaniemi na polárním kruhu, neboť právě tam hrdinové mé knížky přiletí.

K tématu

Měsíc autorského čtení je jedinečná záležitost, která přitahuje spíše náročnější milovníky prózy a poezie. Jeho zakladatelé - Petr Minařík a Pavel Řehořík z brněnského vydavatelství Větrné mlýny představují už řadu let a také letos v Brně, Ostravě, Košicích, Prešově, Bratislavě a částečně i ve Lvově, pozoruhodné literární osobnosti celého světa. Ty se prezentují na jednotlivých večerech po celý červenec. Hlavními hosty jsou letos tvůrci z Tchajwanu, které doplňují významní literáti střední Evropy.