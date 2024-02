Odešel Jiří Neuwirt, známý ostravský grafik, malíř, ilustrátor a medailér

Smutná zpráva: ve středu 11. ledna odešel do výtvarného nebe známý ostravský grafik, malíř, ilustrátor, medailér a též pedagog Jiří Neuwirt. Letos v únoru by mu bylo šestasedmdesát let.

Grafik Jiří Neuwirt. | Foto: archiv J. Neuwirta