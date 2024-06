Jak si užít nastávající víkend? V Ostravě láká předně Festival v ulicích ale třeba také Rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Mnoho dalších akcí se děje v celém regionu, více se dozvíte v našich víkendových tipech.

Art & Life Festival v ulicích, 30. června 2023, Ostrava-Poruba. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

OSTRAVSKO

Festival v ulicích 2024

KDY: pátek 21. - sobota 22. 6.

KDE: Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zažijte ulice plné hudebníků, tanečníků a živé kultury v Porubě! Dva dny plné zábavy, smíchu a dobré nálady. Festivalovou atmosféru podpoří design zóna českých tvůrců, dětský jarmark, workshopy i sportovní aktivity. Samozřejmě nebude chybět ani dobré jídlo a chilloutové odpočívárny.

Ostravská Country Fontána 2024

KDY: sobota 22. 6. (od 13 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 700 Kč

PROČ PŘIJÍT: Country fontána patří mezi největší country festivaly v České republice.Na festivalu v Ostravě vystoupí: Honza Vančura, Mirek Paleček, Taxmeni, Rosťa Fišer a Michal Tučný Revival Plzeň, Napořád a Vojta Nedvěd.

Kinderland Festival Ostrava 2024

KDY: sobota 22. 6. (od 9 h.)

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 349 Kč / 1299 Kč (rodinné vstupné pro 4 osoby) / děti do dvou let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Největší pohádkový festival KINDERLAND míří do Ostravy. KINDERLAND je kouzelné místo, kde Vaše děti konečně zažijí své oblíbené pohádkové postavičky na živo. A nejen to, na našem Kinderlandu najdete spoustu velkých skákacích hradů, atrakcí a na všechny děti čeká celodenní animační program, spoustu zpívání a hlavně tancování se všemi jejich oblíbenci.

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2024

KDY: sobota 22. 6. (od 14 h.)

KDE: nábřeží řeky Ostravice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 22. června opět ožijí oba břehy řeky Ostravice, na kterých se uskuteční již 8.ročník Rozmarných slavností! Přijďte si užít společně s námi jedinečnou atmosféru této akce. Čeká vás bohatý program plný hudby, her, dobrého jídla a mnoho dalšího. Hlavním lákadlem každého ročníku je již tradiční sjezd netradičních plavidel, které poplují mezi Loděnicí a mostem Miloše Sýkory. Postavte plavidlo, naverbujte posádku a pokuste se zdolat nástrahy divoké řeky Ostravice.

Czech Music Crossroads 2024

KDY: pátek 21. - sobota 22. 6.

KDE: Ostrava Poruba (DK Poklad, Alšovo náměstí)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostrava přivítá jubilejní 10. ročník festivalu Czech Music Crossroads. Také letos na něm představí originální české hudebníky a přivítá tentokrát hosty z Itálie, Guineje, Polska, Slovenska a Irska.

Fauna trhy

KDY: neděle 23. 6. (6 - 12 h.)

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 60 Kč / 40 Kč (děti starší 3 let, studenti, důchodci, držitelé ZP a ZTP průkazů, doprovod ZTP)

PROČ PŘIJÍT: Akvaristika, teraristika, drobní savci, bezobratlí, veškeré potřeby pro milovníky zvířat.

NOVOJIČÍNSKO

Den města Bílovce

KDY: 22. června (13-23 hodin)

KDE: Slezské náměstí, Bílovec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte oslavit Den města Bílovce s bohatým hudebním i doprovodným programem. Zahraje dechová hudba Rozmarýnka a další kapely, těšit se můžete také na vystoupení dětí z DDM Bílovec. V 17 hodin proběhne tradiční Ocenění bíloveckých občanů. Ze Slovenska přijede Arco Orchestr při ZUŠ v Lipanoch. O hlavní hudební vystoupení se postará od 20 hodin Kateřina Marie Tichá & Bandjezz. Na pódiu se také objeví taneční orchestr Baard´s Band a kapely Nedivoč a Neminem. Volně bude přístupná věž kostela, ze které je výhled do širokého okolí. Pro zájemce historie bude také přístupný celý zámek a expozice Skrytý středověk s nejkrásnějším podzemím v Moravskoslezském kraji (nutná koupě vstupenky do této expozice), stejně jako Muzeum Bílovec.

Pivobraní v Novém Jičíně

KDY: 21. a 22. června (17-24 hodin)

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 10. ročník Pivobraní – festivalu zlatavého moku, skvělého jídla a báječné zábavy pro celou rodinu, je tady. Poprvé v historii potrvá dva dny, od pátku 21. do soboty 22. června. Pivobraní na Masarykově náměstí bude přehlídkou řemeslného fortelu sládků malých rodinných pivovarů z Česka i zahraničí, kteří navazují na staletou tradici vaření piva. A skutečně bude co porovnávat, vždyť právě Moravskoslezský kraj vyniká velkým počtem minipivovarů.

Klusácké dostihy v Bravanticích

KDY: 22. června (14-17 hodin)

KDE: Hipodrom Bravantice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klusácká sezona 2024 se rozjíždí v Bravanticích. Přijďte strávit hezké odpoledne s klusáky. Na místě je občerstvení formou automatů, ve vybrané dny stánkaři a doprovodný program.Klusácké dostihy na Hipodromu Bravantice se pořádají každým rokem. Letos je naplánováno celkem 8 dostihových dnů ve vybrané soboty. Pro návštěvníky je parkování a vstup zdarma.

Kontakt Fest

KDY: 22. června

KDE: Amfiteátr na Horečkách

PROČ PŘIJÍT: V přírodním prostředí unikátního lesoparku Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic se uskuteční výjimečná kulturní a společenská událost, lifestylový festival Kontakt Fest. Festival nabídne zcela nový koncept skutečného zážitku v přítomném čase, jehož hlavní konstantou je kvalita. Kontakt Fest nabízí setkání osobností pod pódiem i na pódiu. Tato akce se naprosto vymyká běžnému pojetí klasického hudebního festivalu. Kontakt Fest je tu pro všechny milovníky dobré muziky, špičkové gastronomie i nadčasové architektury bez rozdílu věku. Vedle hudebních vystoupení a rozhovorů s inspirativními osobnostmi na výjimečných místech, nabídne tato událost návštěvníkům možnost osobního setkání s celou řadou osobností.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Putování vybranců

KDY: 22. června (9.30-16 hodin)

KDE: Mosty u Jablunkova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Turistický výlet pro širokou veřejnost se zaměřením na rodiny s většími dětmi. Účast je individuální, výlet nebude mít společný start, účastníci vyrazí na výlet kdykoliv během dne. Registrace bude možná od 9:30, návrat do 16. hodiny. Vybranci sloužili na Velké šanci a celých Jablunkovských šancích od 40. let 17. století a takto pojmenováni byli podle nařízení těšínské kněžny Lukrécie Alžběty, kdy byl vybrán každý šestý poddaný, aby zde sloužil. Vybranci tvořili strážní oddíly, jež měly zabránit překročení hranic menšímu počtu nepřátel nebo také k vykonávání stavebních prací na opevněních. Akce navazuje na povinnosti vybranců. Jednou z nich byl i pohyb mezi ostatními pevnostmi opevnění. Veřejnost bude putovat na 4 km vzdálenou Starou šanci, cestou narazí na historické vojenské hlídky, bude plnit úkoly, dovídat se zajímavosti. Součásti bude např. ukázka střelby z muškety nebo děla. Pro pohodové absolvování výletu si rezervujte asi 3 hodiny.

Svatojánská noc na Hukvaldech

KDY: 22. června (19-22.30 hodin)

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Noc tajemných kouzel, pokladů a svatojánských ohňů plná šermířských soubojů, strašidelných příběhů a ohňové show ožije na hradě Hukvaldy. Magickým lesem, cesta k hradu vede a najít poklad málokdo svede! Marně zde hledáte čarovné kapradí, tajemné příběhy, hřejivé ohně a souboje rytířů, snahu vám nahradí.

27. Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek

KDY: 18. až 23. června

KDE: Náměstí Svobody, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: 27. Mezinárodní folklorní festival Frýdek-Místek se letos uskuteční 18. až 23. června. Můžete se těšit na pestrý program, který budou prezentovat nejen soubory z různých regionů České republiky, ale také soubory ze zahraničí.

Soutěž Po stopách dřeva, železa a lidí v Těšínském Slezsku

KDY: 22. a 23. června

KDE: Jablunkov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se Po stopách dřeva, železa a lidí v Těšínském Slezsku. Navštivte zajímavá místa a prohlédněte si i dvě nově otevřené expozice. Odměňte se nejen jedinečnými zážitky, ale i hodnotnými cenami, které nám do soutěže věnovali naši partneři. Navštivte minimálně tři soutěžní místa a získejte kartu Těšínské Slezsko Region Card 2024+ se zajímavými slevami. Navíc prvních 50 soutěžících získá klíčenku na krk nebo pexeso. V případě, že navštívíte 6 soutěžních míst na trase, postupujete do slosování o hodnotné ceny (poukaz na pobyt na 1 noc pro 2 osoby v penzionu Beskydka v Dolní Lomné, vstupenky do Muzea Těšínska, balíček s regionálními produkty). Vybírat můžete z celkem devíti soutěžních míst, z nichž jedno se nachází v Polsku.

KARVINSKO

Revírní pohodová padesátka

KDY: 22. června (7-19 hodin)

KDE: Park Boženy Němcové, Karviná

ZA KOLIK: 800 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný běžecký závod pro velké i malé závodníky, zasazený do dechberoucí přírody v okolí Karvinského moře s trasou pro každého 50 km, 21 km, 10 km, 6 km, štafeta 4x6 km, dětské závody. Běží se pod heslem „Běhej v POHO!“ a s radostí z pohybu. Revírní pohodová padesátka – běžecký závod, který nabízí mnohem více než sportovní zážitek, během něhož můžete vidět Šikmý kostel, Lázně Darkov, Karvinské moře, těžní věže… Jedinečná lokalita Karvinska, která dlouhá desetiletí patřila horníkům, se poslední červnovou sobotu potřetí otevře běžeckému seriálu POHO50. Na start se mohou postavit všechny generace. Sportovci i ti, kteří běh na čas zkusí poprvé a chtějí si především užít atmosféru místa, které jinde v republice nenajdete.

Rychvald plný veteránů 2024

KDY: 23. června (9-15 hodin)

KDE: Rychvald (klub veteránů, č. p. 1270)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Setkání veteránů se uskuteční již po 15. v Rychvaldu ke konci června. Akce začíná v 9 hodin.

Open florbal v Těšíně

KDY: 22. června (9-18 hodin)

KDE: sportovní hala Těšín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Open florbal Těšín je akce pro širokou veřejnost, při které se uskuteční celodenní turnaj pro veřejnost se zapojením florbalových hráčů klubu. V rámci tohoto turnaje bude možnost si na menším hřišti vyzkoušet střelbu nebo slalom mezi kužely. V závěru dne proběhne štafeta tří věkových kategorií.

Den obce v Chotěbuzi

KDY: 22. června (od 15 hodin)

KDE: areál SKS Chotěbuz

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Chotěbuzi bude veselo. Koná se zde den obce, který si užijí především děti. Na ně bude od začátku programu (15 hodin) čekat klaun Hopsalín a také kolotoč, laser game, horská dráha a nezbytný skákací hrad. Návštěvníci mají zajištěno bohaté občerstvení, o hudbu se postará DJ Jarda Boss, k dispozici budou nejrůznější atrakce.

OPAVSKO

Festival Slunovrat zavítá do muzea

KDY: pátek 21. a sobota 22. června

KDE: objekty Slezského zemského muzea, Opava

PROČ PŘIJÍT: V rámci festivalu Slunovrat se město i muzeum stanou v pátek i v sobotu dějištěm programů pro všechny generace. Slezské zemské muzeum umožní zájemcům o návštěvu Blücherova paláce v Masarykově třídě komentované prohlídky objektu Zaměřené budou v pátek od 10 a 14 hodin a ve stejnou dobu též i v sobotu nejen na historii stavby, ale i na její současné i budoucí využití. Komentované prohlídky v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea budou pod názvem Opava jubilejní zaměřeny v pátek ve 13 a 15 hodin a v sobotu od 9, 13 a 14 hodin na prohlídku výstav Poklady městského muzea, Osobnosti známé i neznámé, S malíři po opavských zákoutích a Společnými silami – Habsburkové a zemské hlavní město Opava. Památník Petra Bezruče se v pátek v 10 a 15 hodin i v sobotu v 10 a 13 hodin připojí komentovanou prohlídkou výstavy Srdce a domov – Literární tradice a současnost Opavska. Muzejní zahrady a palác Razumovských vybídnou návštěvníky v pátek ve 13 a v sobotu v 11 a 15 hodin k procházkám zahradami a prohlídce interiéru Paláce Razumovských. Muzejní knihovna, sídlící v historické Janottově vile v Tyršově ulici, přivítá zájemce v pátek v 10, 13 a 14 hodin.

Pieta za popraveného generála

KDY: pátek 21. června od 15.30 hodin

KDE: Horní náměstí, Opava

PROČ PŘIJÍT: Letos uplyne pětasedmdesát let od politicky zaměřené popravy štítinského rodáka, generála Heliodora Píky a město na něj vzpomene pietní akcí u pamětní desky na Hlásce. Program zahrnuje vzpomínkové projevy, písně v podání pěveckých sborů Slezské učitelky a Luscinia pod vedením Jiřího Slovíka.

Sportovní den generála Píky

KDY: sobota 22. června od 8.45 hodin

KDE: Štítina u Opavy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Pietní akt a sportovní den k 75. výročí popravy rodáka ze Štítiny generála Heliodora Píky ve vykonstruovaném politickém procesu. Nejprve připomínka památky generála u jeho rodného domu. Od 9.45 na hřišti TJ Tatran Štítina 56. ročník Sportovního dne generála Píky - fotbalový, volejbalový, nohejbalový a tenisový turnaj dětí a mládeže, bohatý doporvodný program.

Bedřich Smetana v divadle i v KUPE

KDY: neděle 23. června

KDE: Slezské divadlo a KUPE, Opava

PROČ PŘIJÍT: Dvousté výročí narození českého skladatele Bedřicha Smetany oslaví ve městě hned dvě významné kulturní organizace. Ve Slezském divadle mu bude věnováno matiné, během kterého provede návštěvníky od 10 hodin výběrem z jeho tvorby pianistka Jitka Čechová. Slovního doprovodu se opět ujme ostřílený Evžen Trupar. Od 17 hodin se připojí KUPE programem, nazvaným Tvůj věčně Bedřich. Výňatky z umělcova deníku poskytne Vladimír Javorský v něm poodhalí soukromí skladatele, který dokázal i přes postupně rostoucí hluchotu zkomponovat cyklus symfonických básní Má vlast. Ns klavír bude pořad doprovázet znovu Jitka Čechová, která se Smetanovu odkazu věnuje už řadu let. Na kontě má osm CD, na které se společností Supraphon nahrála všechna Smetanova klavírní díla.

Slunovrat Opava

KDY: čtvrtek 20. června až sobota 22. června

KDE: centrum Opavy

ZA KOLIK: třídenní vstupenka 1290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Slunovrat přináší aktuální multižánrovou hudební a kulturní produkci. Zaměřuje se na široké věkové i sociální spektrum návštěvníků, kterými jsou zpravidla příznivci kvalitní hudby, kultury i gastronomie, včetně rodin s dětmi. Hudebními taháky letošního ročníku jsou Aneta Langerová, Markéta Irglová nebo Kovy. Lákají ale také besedy a workshopy, například s plukovníkem Ivo Zelinkou, Petrem Pithardem, Leošem Kyšou nebo autory podcastu Přepište dějiny

Den obce a 135 let SDH Pustá Polom

KDY: sobota 22. června

KDE: Areál SDH Pustá Polom

PROČ PŘIJÍT: Slovenská kapela Desmod jako absolutní header tradičního festivalu v Pusté Polomi. Návštěvníci se mohou těšit také na Lucie revival nebo skupinu Žňová Hlídka. Pustopolomští hasiči slaví 135. výročí založení, takže jubilejní 15. ročník Dne obce berou na sebe a předvedou i zajímavý doprovodný program s prezentací své činnosti.

Budišovské letnice

KDY: pátek 21. června od 14 hodin

KDE: Autokemp, Budišov nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Program tradičních letnic potěší všechny hudební fanoušky. Vybírat si mohou z koncertních vystoupení kapel No Name, Butx, Žlutý pes, Střepy, Paulie Garand Lauter, Divá Bára, Martyho Banda a dalších neméně přitažlivých skupin.

Obce budou slavit své dny

KDY: sobota 22. června

KDE: Hať u kulturního domu a Ludgeřovice na hřišti

PROČ PŘIJÍT: Hať zahájí oslavy Dne obce od 15 hodin vystoupením místních dětí a po něm bude následovat minidisco show, koncert cimbálové muziky Lipka, kapel Adán Sánches band nebo vystoupení Kristíny a Sebastiana. O tečku za oslavou se od 23.15 hodin vystoupením postará VeraS Band.

Ludgeřovice zahájí svůj Den obce v 16 hodin koncertem zpěváka Martina Chodúra, pak vystoupením mažoretek Ballerisimo, houslového tria a ve 20 hodin potěší návštěvníky zpěvačka Markéta Konvičková. Program uzavře od 22 hodin kapela Candle Sauce. Během odpoledne budou mít děti k dispozici zábavné atrakce.

Obecní odpust bude třídenní

KDY: pátek 21. až neděle 23. června

KDE: zámecký park Velké Hoštice

PROČ PŘIJÍT: Odpustový program zahájí v pátek od 18 hodin bohoslužba v místním kostele s jeho následnou komentovanou prohlídkou, Sobota nabídne zájemcům od 16 hodin vystoupení kapel a uzavře ho od 20.30 hodin kapela Sundays band. V neděli bude od 10.30 hodin opět sloužena bohoslužba s následnou komentovanou prohlídkou. Od 15 hodin nastoupí Arakovo papoušci, po nich se představí dechová hudba Kobeřanka a odpustový program zakončí od 16.30 hodin Jiří Erlebach Rock Violin band. Nudit se nebudou ani děti, pro které budou připraveny zábavné atrakce.

BRUNTÁLSKO A KRNOVSKO

Slavnosti pánů ze Sovince

KDY: sobota 22. a neděle 23. června vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Víkend zaměřený na období gotiky a rané renesance – doby, kdy žili páni ze Sovince, zakladatelé tohoto hradu. V sobotu večer program vyvrcholí průvodem pana Voka ze Sovince s početnou družinou, rytířským turnajem a vše završí ohňová show. Na akci bude účinkovat šermířská skupina Fratres in Armis, šermířská skupina Memento Mori, šermířská skupina Markus M, sokolníci z Pateřína, kouzelník Yorel, historická skupina Adamantt a těšit se můžete i na Pohádky z nůše.

Festival pod zámkem 2024 v Dívčím Hradu

KDY: pátek 21. a sobota 22. června od 17 hod.

KDE: hřiště u obecního úřadu, Dívčí Hrad

ZA KOLIK: v den akce 500 Kč, v předprodeji 400 Kč, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Dívčím Hradě se koná Festival pod zámkem. V pátečním programu se můžete těšit na stand-up komiky z Na stojáka a kapelu Fredy & Krusty. V sobotu pak na Light&Love, Duo Jamaha, Bereniku Kohoutovou, skupinu Nebe a DJ René Jančíka. Občané Dívčího Hradu obdrží stravenku v hodnotě 100 Kč.

Den obce Moravskoslezský Kočov

KDY: sobota 22. června od 14 hod.

KDE: Moravskoslezský Kočov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte s námi oslavit den obce Moravskoslezský Kočov. Můžete se těšit na bohatý program. Vystoupí komik Zdeněk Izer, Duo Aramis z televize Šlágr nebo žongléř a bavič Michal Tříska, který vystupoval v televizní show Československo má talent. Pro nejmladší návštěvníky budou připraveny kolotoče, jízda na koních nebo také malování na obličej. Můžete se také těšit třeba na bohaté občerstvení.