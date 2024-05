Akci v zoo organizuje spolek The Kukang Rescue Program, který se záchraně těchto ohrožených poloopic na indonéském ostrově Sumatra věnuje od roku 2014. Chybět nebude stánek s hrami pro děti a benefičním zbožím ani promítání nového dokumentu o práci Kukang programu v Indonésii. Zoo Ostrava je od počátku fungování projektu jeho hlavním partnerem.

Outloni jsou noční poloopice s velkýma očima dosahující velikosti kolem 30 cm a váhy přes půl kilogramu. Na Sumatře se vyskytují dva druhy outloňů – outloň váhavý (Nycticebus coucang) a outloň sumaterský (Nycticebus hilleri). Živí se bezobratlými, menšími obratlovci, rostlinnou pryskyřicí a dokážou trávit toxické plody různých rostlin.

Ocelář Daňo chce infikovat spoluhráče a věří fanouškům: Zápasu se nemůžu dočkat

Jsou to jediní jedovatí primáti na světě – ve žlázách na vnitřní straně loktů produkují nažloutlý sekret obsahující toxin, který se po smíchání se slinami mění v jed, kterým outloni brání sebe nebo svá mláďata.

Víkendový program v Zoo Ostrava bude probíhat u expozice Na Statku v sobotu od 10 do 18 hod. a v neděli od 10 do 16 hod. Návštěvníci si budou moci o outloních, jejich ohrožení a ochraně na indonéské Sumatře popovídat přímo s členy Záchranného programu Kukang. Pro děti budou připraveny nejrůznější hry s outloní tematikou a další aktivity. Zájemci si budou moci zakoupit předměty s motivem outloňů, jako jsou trička, plátěné tašky a batůžky, magnetky a další, a přímo se tak zapojit do podpory záchranného programu. Od 14 do 15 hodin navíc ve výukovém centru proběhne promítání nového časosběrného dokumentu Kukang Movie o práci Kukang týmu v ochraně outloňů na Sumatře v Indonésii.

Nová partnerka pro samce jaguarundi v Zoo Ostrava

Outloni jsou zajímaví primáti. Navzdory skutečnosti, že jsou noční, jedovatí a chránění na národní i mezinárodní úrovni, patří mezi nejvíce obchodované savce Indonésie. Tito primáti jsou v Indonésii ohroženi zejména nelegálním obchodem, kde se prodávají především jako „domácí mazlíčci“ nebo rekvizity pro focení turistů.

Obchodníci jim často vytrhají všechny zuby, aby své nové majitele nemohli pokousat a stali se tak „vhodnějšími mazlíčky“. Stresovaná zvířata tak často podléhají následným infekcím. Pokud přežijí, bez zubů je již nelze vypustit zpět do volné přírody.