Jak si užít prodloužený první červencový víkend v Ostravě? Milovníci hudby, především té elektronické, si už od středy užívají desátý ročník festivalu Beats For Love. Víkendový program ve městě je ale bohatší, ať už se zájemci budou chtít zabavit se svými dětmi nebo vyrazit po stopách románu Karin Lednické Šikmý kostel.

OSTRAVSKO

Beats for Love 2024

KDY: středa 3. července až sobota 6. července

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: 4 390 Kč (4denní), od 1790 (1denní)

PROČ PŘIJÍT: Největší festival taneční hudby v Česku. Hlavními hvězdami 10. ročníku jsou Roger Sanchez či David Guetta, ale zahrají špičky světové scény jako Becky Hill, Boris Brejcha, Eric Prydz, Meduza a řada dalších a dalších. Jeden z nejatraktivnějších podniků elektronické taneční hudby v Evropě v neopakovatelné atmosféře industriálního areálu v Dolních Vítkovicích.

Filmový večer v Zoo Ostrava

KDY: sobota 6. července od 21.15 hodin

KDE: Amfiteátr Zoo Ostrava

ZA KOLIK: 100 Kč (děti do 3 let zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Letní promítání pod širým nebem, navíc v krásném prostředí ostravské zoologické zahrady. Na programu je rodinná a dobrodružná komedie Wonka. Promítání se uskuteční pouze za příznivého počasí. V případě špatného počasí se promítání ruší (peníze za vstupenky budou vráceny).

Afrika v Hamace

KDY: od čtvrtka 4. července (od 17.00 hodin)

KDE: Slezskoostravský hrad

PROČ PŘIJÍT: Vstupte do světa ohromujících barev, živých emocí a fascinujícího umění na výstavě ve věži Slezskoostravského hradu! Exkluzivní prodejní výstava talentovaných absolventů malířského ateliéru Hamaka. Tématem je Afrika a přináší vzácnou příležitost obdivovat originální díla, která refletkují život domorodých obyvatel, krásu afrických žen, bujnou přírodu a fascinující zvířecí království.

Den princezen a pirátů ve Skalka Family Parku

KDY: sobota 6. července od 9 do 19 hodin

KDE: Skalka Family Park, Ostrava

ZA KOLIK: 550 Kč (dítě), 290 Kč (dospělý)

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít kouzelný den plný dobrodružství a pohádkových postav! Čeká vás bohatý program plný zábavy a překvapení. Nezapomeňte přijít v kostýmu, ať už jako stateční piráti nebo krásné princezny, a zapojte se do soutěže o nejlepší převlek.

Komentovaná prohlídka: Ostravou po stopách Šikmého kostela

KDY: sobota 6. července

KDE: Smetanovo náměstí, Ostrava

PROČ PŘIJÍT: Poznejte Ostravu tak jak ji zažívali hrdinové z knih "Šikmý kostel“ Karin Lednické. Kde Julka chodila na malé šálky drahé horké čokolády, jaké výlohy mohla obdivovat při jejich procházkách městem či které divadla navštěvovala. Připojte se k nám a vydejte se ve stopách Tomka, Julka a Ženky a dalších.

OPAVSKO

Opavské léto zábavy: Veronika Žilková a Bořek Slezáček

KDY: pátek 5. července od 19.00 hodin

KDE: terasa Obecního domu, Opava

PROČ PŘIJÍT: Talkshow Veroniky Žilkové a Bořka Slezáčka pod názvem „Nemáš pravdu drahá/ý“. Herečtí kolegové se rozhodli vyprávět příběhy ze svého profesního i osobního života, zážitky ze zákulisí divadel, filmu a televizních štábů. A že jich je. Proberou i své osobní výhry a prohry, samozřejmě s nadhledem, humorem a sebeironií. Diváci se mohou zapojit do diskuze. Akce je součástí Opavského léta zábavy.

Letní kino v Kravařích

KDY: pátek 5. července od 21.30 hodin

KDE: Zámek Kravaře

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Promítání pod širým nebem v krásném prostředí kravařského zámku. První promítání léta bude mít v zámeckém parku skvělou atmosféru díky českému filmu Aristokratka ve varu.

Den otevřených dveří

KDY: pátek 5. července od 14 hodin

KDE: Dům sv. Cyrila a Metoděje, Vlaštovičky

PROČ PŘIJÍT: Součástí obecních oslav svátku Cyrila a Metoděje otevře dům pro zrakově postižené své dveře. Program zahájí bohoslužba v kapli a po ní si návštěvníci prohlédnou budovu a pomůcky pro nevidomé. Následně si mohou do 16.30 hodin posedět u občerstvení. Na hřišti vystoupí od 15 hodin dechová hudba Hlučíňanka a od 17 hodin se k programu přidá taneční kroužek OK Dance. Další část programu vyplní ukázka požárního útoku mladých hasičů z Vlaštoviček a ve 20 hodin začne taneční zábava s kapelou Duo Hvězda.

Výstup na Hlásku

KDY: sobota 6. července (10 – 17 hodin)

KDE: Radnice Opava

ZA KOLIK: 40 Kč (dospělý), 20 Kč (děti do 15 let, ZTP a ZTP/P)

PROČ PŘIJÍT: Podívejte se na Opavu a okolí města z ptačí perspektivy z ochozu městské věže opavské radnice. Vstupenky lze koupit při vstupu do radnice.

Fotbalový „přátelák“ na stadionu

KDY: sobota 6. července od 16 hodin

KDE: fotbalový stadion, Opava

PROČ PŘIJÍT: V rámci oslav 800 let města Opavy se uskuteční přátelský fotbalový zápas mezi SFC Opava a Śląsk Wrocław. Polský klub je druhým týmem posledního ročníku Ekstraklasy, tedy nejvyšší polské ligy. Slezské derby Opava versus Wrocław udělá radost fanouškům obou klubů a zpříjemní jim sobotní odpoledne.

Koňský den

KDY: sobota 6. července od 10 hodin

KDE: za autobusovou točnou, Strahovice

PROČ PŘIJÍT: Místní jezdecký klub s obcí připravili milovníkům těchto nádherných zvířat program, který je zaručeně potěší. Zahájí ho výstava poníků a následovat budou ukázky drezury, voltiže, parkurového skákání a jízdy pony spřežení. Kovář ukáže zájemcům práci s okováním koně a závěr akce bude ve znamení přehlídky dostihových koní. Děti si užijí zábavu v celodenním doprovodném programu, který bude pro ně připravený.

Hasiči budou slavit výročí

KDY: sobota 6. července od 10 hodin

KDE: obec Zlatníky

PROČ PŘIJÍT: Dobrovolní hasiči oslaví rovných 130 let od svého založení slavnostním programem. Začíná v místní hasičárně, kterou si zájemci mohou od 9.30 hodin prohlédnout včetně hasičské techniky. Vlastní program zahájí v 10 hodin bohoslužba v kapli a po ní bude následovat slavnostní valná hromada hasičského sboru s hosty. Odpolední část bude mít děj na hřišti, kde se od 15 hodin představí mladí hasiči a proběhne tradiční soutěž ulic obce. Celý oslavný program uzavře od 20 hodin taneční zábava na hudbu DJ Petra Kubesy.

Švédská kaple – mimořádná prohlídka

KDY: neděle 7. července (10 – 18 hodin)

KDE: Švédská kaple, Opava

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný gotický skvost s malbami znázorňujícími Znamení konce světa. Jedna ze tří národních kulturních památek Opavy se na léto otvírá zájemcům. Prohlídky probíhají každou letní neděli vždy od 10 do 18 hodin.

NOVOJIČÍNSKO

Cyrilometodějská pouť a bohoslužby na Radhošti 2024

KDY: 5. červenec

KDE: Kaple svatého Cyrila a Metoděje, Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Cyrilometodějská pouť na Pustevny a Radhošť je po roce opět zde. Koná se na počest svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Od šedesátých let minulého století se počátkem července na Radhošti konají cyrilometodějské poutě, kterých se účastní několik tisíc lidí. Matice Radhošťská a obec Trojanovice srdečně zvou i letos na tradiční cyrilometodějskou pouť na Radhošti. Mše svaté budou v kapli (za příznivého počasí před kaplí) slouženy v 9.30, 11 a 14 hodin.

Zážitková prohlídka větrného mlýnu na Nových Dvorech

KDY: 6. července (14-16.30 hodin)

KDE: Bílovec

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Navštivte jediný větrný mlýn s dvojitým mlýnským složením v České republice. Ochutnejte chleba z místní rodinné ekofarmy, umelte si mouku na rotačním mlýnku a seznamte se s naším mlynářem a skřítkem Jeronýmem. Vzhledem k malému prostoru mlýna je nutná předchozí rezervace a úhrada vstupného v turistickém informačním centru (556 412 266, 778 425 431 nebo icko@kcbilovec.cz, anebo on-line.

Don Quijote de la Ancha – představení, které prodlužuje život

KDY: 7. červenec (17-20 hodin)

KDE: Zámek Nová Horka, Studénka

ZA KOLIK: 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na zámek Nová Horka zavítá přední světový chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha – nejhranějším představením v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii Bolka Polívky můžete zhlédnout v neděli v 17 hodin v zámeckém areálu. Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky.

Vzhůru do plavek!

KDY: 6. a 7. července (10-17 hodin)

KDE: zámek Kunín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šlechtická společnost, plavání a koupání. Nezvyklé a překvapivé téma výstavy. Letní výstava na zámku bude prezentovat nejen dokumentaci plaveckých aktivit majitelů zámku v Kuníně a okolních zámků ale rovněž unikátní fond plovárenských čepic a plavek z vlastních sbírek Muzea Novojičínska.

KARVINSKO

Cyrilometodějské dny v Chotěbuzi

KDY: 5. a 6. červenec (9-17 hodin)

KDE: Podobora (Archeopark Chotěbuz)

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Také letos si připomeneme období Velké Moravy a příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Hradiště ožije slovanskými bojovníky, řemeslníky i sokolníkem. Nebude chybět ani bohatý program pro děti. Na co se těšit? Diváci uvidí Putování Ibrahim ibn Jákoba, Výstroj a výzbroj Slovanů, Chazaři na koni, Sokolnické představení, Oděv prostého lidu a velmože, Zpátky do školy! Výuka hlaholice, Středověká lukostřelba, Do zbraně! Bojové ukázky a výcvik dětí. Po oba dny tábořiště s ukázkami života našich předků

Nostalgické jízdy kočárem v Karviné

KDY: 5. červenec (15-18)

KDE: Zámek Fryštát

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Obzvláště romantici ocení jízdu kočárem taženém nádherným koňským spřežením. Pohodlně se tedy usaďte a zaposlouchejte se do klapotu kopyt. Nostalgická projížďka historickým jádrem města a zámeckým parkem vás přenese do starých dobrých časů.

Mauglího ranč

KDY: 6. a 7. července. (8-19 hodin)

KDE: Hobbypark Bohumín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Bohumíně můžete navštívit Mauglího ranč, jenž je součástí Hobbyparku a jeho rozloha je přes 3000 m2. Celý areál brázdí několik pávů, kteří jsou částečně volně vypuštěni a dokreslují atmosféru celého ranče. Farma s domácími zvířaty se bude líbit hlavně dětem. Najdou zde kromě pávů i drůbež, morčata, alpaky, kozy a ovce kamerunské. Děti si mohou hrát se zvířátky, v případě nepříznivého počasí jsou k dispozici i salaš a zastřešená terasa

Prohlídky s průvodcem v kostele sv. Petra z Alkantary

KDY: víkend 6. a 7. 7. (10-18 hodin)

KDE: šikmý kostel, Karviná-Doly

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na zajímavý komentovaný výklad se můžete těšit při návštěvě slezské zajímavosti – dnes již ikonického šikmého kostela sv. Petra z Alkantary. Prohlídky probíhají o víkendech po celou letní sezonu (o prázdninách i v pátek) a po předchozí domluvě i ve všední dny. Hned vedle kostela je dřevěné infocentrum (soboty, neděle a svátky od 10 do 18 hodin) s nabídkou turistických tras „zaniklou Karvinou“ a suvenýrů.

FRÝDECKOMÍSTECKO

Festival na Pomezí

KDY: 5. a 6. července (od 15 hodin)

KDE: Dolní Lomná

ZA KOLIK: 250 a 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční mezinárodní festival v Národopisném areálu v Lomné je setkáním hudebníků a příznivců folkové, country, bluegrassové, trampské, keltské muziky a ostatních hudebních žánrů ze tří pomezních států: České, Slovenské a Polské republiky. Vystoupí kapely Jumping Drums, Countrio, Lojzo, Carrantuohill, Malina Brothers a Katka García, Noční vlak, Holátka, Buty, Neřež a další. Slovem provede Josef Mlok Grim.

Kostýmové prohlídky frýdeckého zámku

KDY: 6. a 7. července (10-17 hodin)

KDE: Frýdecký zámek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: I letos se každý prázdninový víkend můžete těšit na prohlídky frýdeckého zámku s průvodcem v kostýmu. Zámeckým okruhem v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek vás provedou urozené hraběnky a mladí šlechtici. Prázdninový program je doplněn speciálními dětskými prohlídkami zábavného Zámeckého okruhu. Přijďte pomoct guvernantce plnit různorodé úkoly, řešit otázky a odhalit tak tajemství vzkazu z 18. století, který zde ukryly děti hraběcího páru pro budoucí generace.

V éře Římanů a Tajemství pražských grošů – poklad mincí z Klokočova

KDY: 6. a 7. července (9-17 hodin)

KDE: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ojedinělá dvojvýstava prezentuje dva nedávno nalezené významné mincovní depoty – jeden poklad stříbrných grošů a druhý poklad římských mincí. Jak se do našeho regionu dostaly? Kdo je asi ukryl? Kulturní, společenský, hospodářský a historický kontext dob, ze kterých mince pochází. Výstava potrvá do 8. září 2024.

Soutěž Po stopách dřeva, železa a lidí v Těšínském Slezsku

KDY: 6. a 7. července

KDE: Lomňanské muzeum, Dolní Lomná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se Po stopách dřeva, železa a lidí v Těšínském Slezsku. Navštivte zajímavá místa a prohlédněte si i dvě nově otevřené expozice. Odměňte se nejen jedinečnými zážitky, ale i hodnotnými cenami, které nám do soutěže věnovali naši partneři. Navštivte minimálně tři soutěžní místa a získejte kartu Těšínské Slezsko Region Card 2024+ se zajímavými slevami. Navíc prvních 50 soutěžících získá klíčenku na krk nebo pexeso. V případě, že navštívíte 6 soutěžních míst na trase, postupujete do slosování o hodnotné ceny (poukaz na pobyt na 1 noc pro 2 osoby v penzionu Beskydka v Dolní Lomné, vstupenky do Muzea Těšínska, balíček s regionálními produkty). Vybírat můžete z celkem devíti soutěžních míst, z nichž jedno se nachází v Polsku.

Led Zeppelinians

KDY: 5. července (20 hodin)

KDE: Rock Café Southock, Jablunkov

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zeppelinians jsou v současnosti považováni za jednu z nejlepších tribute kapel v Evropě. Stali se synonymem pro autentické přednesení klasických písní LED ZEPPELIN, přinášející živou a věrnou hudební zkušenost, která osloví jak dlouholeté fanoušky, tak i nové posluchače.

BRUNTÁLSKO

Sovinec láká na šperkařský a řemeslný jarmark

KDY: pátek 5. - neděle 7. července, vždy 9 – 18 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na hradě Sovinci se o víkendu uskuteční již 13. ročník tradičního šperkařského a řemeslného jarmarku, na kterém můžete obdivovat ukázky různých technik výroby šperků a pak si šperky i zakoupit. Těšit se můžete na broušení kamenů, electroforming, wire-wrapping, šperky stříbrné, měděné, bronzové, cínové, dětskou bižuterii i na výrobky z kůže či dřeva. Akce bude po všechny dny doplněna o program, v němž se představí šermíři, tanečnice, sokolník a další.

Pojízdné muzeum Legiovlak v Třemešné

KDY: celý víkend

KDE: Třemešná - vlakové nádraží

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Československá obec legionářská srdečně zve na prohlídku pojízdného muzea Legiovlaku - unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. Až do 7. července bude Legiovlak pobývat na vlakovém nádraží v Třmešné a bude bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Legiovlak, unikátní souprava 14 zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918 až 1920, započala svou pouť již v roce 2015 a od té doby se snaží napomáhat k zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským a státoprávním tradicím.

Chill Out Party – Náš pááááteček

KDY: pátek 5. července od 17 hod.

KDE: park před gymnáziem, Krnov

ZA KOLIK: volný vstup

PROČ PŘIJÍT: DJ Muflon, mobilní lanové centrum, koktejly a letní pohoda Vstup volný. Už 5. července to v parku před gymnáziem bude osvědčená Chill Out Party, na které zahraje krnovský DJ Muflon. Návštěvníci se od 17 hodin mohou těšit nejen na hudbu, ale také mobilní lanové centrum pro děti, bohatý výběr nápojů, dobrot a občerstvení.