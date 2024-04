Jak si užít nastávající víkend? Na Ostravsku se můžete vypravit na ligové derby v kopané, do ZOO, na kulturní vystoupení či výstavy. Zajímavý může být překážkový závod v Avionu, kterého se mohou zúčastnit i děti. Bohatý program proběhne i na dalších místech regionu. Více v tipech Deníku.

OSTRAVSKO

Slezské derby v Ostravě

KDY: neděle 14. dubna v 15 hodin

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: 200,- / 240,- / 310,- (děti, senioři 65+, ZTP 50% sleva)

PROČ PŘIJÍT: Po odpadnutí Opavy je jediným slezským derby v nejvyšší fotbalové soutěži duel ostravského Baníku s MFK Karviná. Další díl této série je na programu v neděli v Ostravě. Baník hraje o poháry, Karviná o „padáka“. Jakpak to asi dopadne?

Thomas Atlas v Parníku

KDY: sobota 13. dubna v 19 hodin

KDE: klub Parník

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tom C. Walker (1995) alias dnes pódiovým jménem Thomas Atlas je britský funkový & soulový & bluesový zpěvák a kytarista, původem z Birminghamu. Se svou kapelou „Thomas Atlas Band“, zaměřenou kromě blues i na funk, soul a špetku jazzu a analogový zvuk nahrávek, představí v Ostravě Hit Juice z posledního alba.

Olé fest: Kousek Španělska v Ostravě

KDY: sobota 13. dubna (17 hodin)

KDE: Gong, Dolní Vítkovice

ZA KOLIK: 399 Kč

PROČ PŘIJÍT: Malý gastro-kulturní festival pod taktovkou Davida a Martiny Girten z ostravské restaurace La Petite Conversation vznikl z lásky k jižanské kultuře a gastronomii. Vystoupí Adán Sánchez Band (flamenco), Iveta Rivero & Dario Piga (flamenco), Ňů Fešn Šopa (modní přehlídka) či DJ San Miguelito (latino mix).

Gladiator Race

KDY: sobota 13. dubna

KDE: Avion Shopping Park Ostrava (od 9 hodin)

ZA KOLIK: 1460 Kč přihláška (děti 460 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Běžecký adrenalinový závod na čtyři kilometry doplněný o řadu přírodních a umělých překážek. Gladiator Race v Avionu je závodem typu Run, který představuje lehčí obtížnost překážek a kratší vzdálenost. Čtyřkilometrová trať zahrnuje dvacet překážek. Připraveny jsou i tratě pro děti.

Komentované setkání a krmení v ZOO Ostrava

KDY: víkend 13. a 14. dubna

KDE: ZOO Ostrava

ZA KOLIK: 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat. Návštěvníci se tak opět mohou těšit na zajímavé zpestření prohlídky zoologické zahrady. O víkendu se budou krmit například pandy, mandrilové, makaci, ary, sloni, vydry a hroši.

Dny evropského filmu 2024

KDY: víkend 13. a 14. dubna

KDE: Minikino kavárna (Kostelní 2572)

ZA KOLIK: od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Filmový festival, který se zaměřuje výhradně na současný evropský film, promítne filmy, které by si jinak cestu do českých kin nenašly. V celkem několika programových sekcích se širokým tematickým záběrem uvede výrazné debuty, oceňované snímky z prestižních festivalů, animované filmy i filmy pro mladší publikum, rodiny s dětmi, dokumenty i filmy starých mistrů.

Malý princ Elišky Podzimkové v Ostravě

KDY: pátek 12. dubna (15 až 19 hodin)

KDE: Vila Hanse Ulricha v centru Ostravy

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legendární Exupéryho klasika o smyslu života a přátelství, ve výjimečné interaktivní instalaci s rozšířenou realitou světově uznávané multimediální umělkyně Elišky Podzimkové. Autorka vytvořila tajuplný fantazijní svět kombinací fotografií a ilustrace, které pomocí aplikace Artivive kouzelně ožijí. Tajemný intimní prostor umožní návštěvníkům ponořit se do hlubin vlastní fantazie, uklidnit se, relaxovat a povzbudit vlastní kreativitu i vztah k životu.

Czech Repubrick: Svět LEGOkostek v Ostravě

KDY: víkend 13. a 14. dubna

KDE: Dolní oblast Vítkovic

ZA KOLIK: 120 až 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na výstavě Czech Repubrick si na své přijdou všichni fanoušci Lega. Z kostiček stavebnic jsou vytvořeny náměty ze světa filmu, hudby, skrytých vtípků, architektury a dalších. V prostorách Světa techniky jsou k vidění obří modely postavené bez sériových návodů z milionu kostek Lega.

Dvě věže v Ostravě

KDY: pátek 12. dubna

KDE: DOV a Prokešovo náměstí

ZA KOLIK: 260 Kč (4vstupenka 509 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Dvě nejvyšší dominanty Ostravy – Bolt Tower a Vyhlídková věž Nové radnice – jsou dostupné všem milovníkům výšek za jednotné vstupné. Vybírat lze i z dalších variant. Součástí akce jsou i komentované prohlídky dalších prostor.

Výstava unikátních replik Českých korunovačních klenotů

KDY: víkend 13. a 14. dubna (10 - 17 hodin)

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: od 50 do 240 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedinečná putovní výstava, která zblízka návštěvníkům představí kulturní památku a pravděpodobně nejcennější a nejznámější poklad České republiky – České korunovační klenoty. Autorem známých replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, Jiří Urban. Realizoval například šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. Výstava přiblíží návštěvníkům rovněž Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími, a to formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů, které co nejvěrněji ilustrují období jejich vlády.

BRUNTÁLSKO

Vítání jara s divadlem Koňmo na Sovinci

KDY: sobota 13. a neděle 14. dubna od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letošní první akce spolku Špinavci na tomto hradě se uskuteční 13. a 14. dubna a ponese název Vítání jara na Sovinci aneb Víkend s Jihočeským divadlem Koňmo. Na pátém hradním nádvoří se během celého víkendu prostřídá několik účinkujících. Jihočeské divadlo Koňmo dorazí s Vodnickou divadelní pohádkou. Na sobotní pohádkový den také přijede úžasný klaun a kejklíř Oldřich Pupa Huryh, který se proslavil soutěží Talentmánia a pro pobavení všech předvede znamenitý kejklířský kus s názvem Polibek zubaté. Po oba dva dny bude na Sovinci i loutkové divadlo Kašpárkův svět se svými příběhy statečného Kašpárka. V neděli se budete moci setkat i se sokolníkem Montym, jež své dravce a sovy vystaví v Sokolnickém dvorci. A na nádvoří se můžete těšit na stánky jak s originálními výrobky, tak se spoustou pochutin.

Obecní vepřové hody

KDY: sobota 13. dubna od 10 hod.

KDE: Moravskoslezský Kočov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte do v sobotu do Moravskoslezského Kočova na vepřové hody. Můžete se těšit na klasické zabijačkové dobroty nebo kočovské vdolky. A nebude chybět ani hudební program, o který se postraá Václav Hruška z Neratovic.

Party ve stylu Tlapkové patroly v krnovské Kofole

KDY: neděle 14. dubna od 15 hod.

KDE: Kofola music club, Krnov

ZA KOLIK: 200 Kč a děti do 2 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: „Posíláme vzkaz pro všechny malé i velké, rodiče, babičky i dědečky… Rádi bychom vás pozvali na dětskou párty ve stylu Tlapkové patroly. Můžete se těšit na pohádkové dobrodružství, spoustu sladkostí, tančící maskoty, focení s postavičkami, občerstvení a spoustu dalšího,“ zvou k návštěvě netradiční akce v krnovském Kofola Music Klubu pořadatelé.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Třinecké farmářské trhy

KDY: pátek 12. dubna, 8-16 hodin

KDE: Třinec, náměstí Svobody

PROČ PŘIJÍT: Tradiční a oblíbené trhy s farmářskou nabídkou.

Expediční kamera

KDY: sobota 13. dubna, 17 hodin

KDE: Bystřice nad Olší, kino

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený festival nejlepších cestovatelských a dobrodružných filmů.

KARVINSKO

Messalina

KDY: sobota 13. dubna, 19.22 hodin

KDE: Karviná, klub Hard Cafe

ZA KOLIK: 150 Kč předprodej/190 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Koncert oblíbené hard rockové kapely Messalina z Karviné, jako host vystoupí kapela Kameník.

Rocková tancovačka ve Stolárně

KDY: sobota 13. dubna, 19 hodin

KDE: Havířov, klub Stolárna

ZA KOLIK: 200 Kč předprodej/250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Zahrají kapely Bulač, STS, Sjetý gumy a Rumštajn.

OPAVSKO

Filmová komedie v klubu

KDY: pátek 12. dubna od 20 hodin

KDE: klub Šatlava, Budišov nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci budou sledovat českou lidovou komedii s názvem Jedeme na teambuilding. Vypráví o korporátním workoholikovi Alešovi, který je přeložený do nejhoršího oddělení společnosti, call centra, které má vést. Naštěstí nebo bohužel se blíží firemní teambuilding na Slovensku a Aleš dostane možnost blíže se se svými novými kolegy poznat.

I starší se umí bavit

KDY: pátek 12. dubna od 18 hodin

KDE: kulturní dům Bolatice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Místní Klub seniorů připravil Jarní zábavu, která potěší starší generaci obce. Přítomným zahraje skupina Klasik nejenom k tanci, ale i k poslechu. Návštěvníci si popovídají, zavzpomínají a sdělí si novinky ze svých rodin i obce. Pohoštění budou mít zajištěno.

Milan Bátor hraje Beatles

KDY: sobota 13. dubna od 19 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Město připravilo milovníkům londýnských „Brouků“ moderovaný sólový koncert kytaristy Milana Bátora. Jak název napovídá, jeho náplní jsou legendární písně skupiny The Beatles v instrumentálních úpravách pro sólovou kytaru.

Velikonoční veselice

KDY: sobota 13. dubna od 19.30 hodin

KDE: Obecní sál Ludgeřovice

PROČ PŘIJÍT: Dobrou náladu si přijdou užít návštěvníci veselice, která jim nabídne tři živé kapely, hudbu z filmů a Surpise. Chybět nebude soutěž o dort a bečku, o kterou bude určitě velký zájem.

Loutkáři si dají dostaveníčko

KDY: víkend 13. a 14. dubna od 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Regionální přehlídka souborů pod názvem Opavská rolnička aneb Víkend plný pohádek udělá radost souborům i jejich divákům. Členové souborů budou navíc soutěžit o postup na letošní Loutkářskou Chrudim. Sobotní náplň otevře Čaroděj ze země OZ v podání opavského souboru Štěk a ve 14 hodin se přidá další opavský soubor Opal pohádkou O rybáři a staré botě. V 15.30 hodin přivedou žáci třinecké ZUŠ k divákům své oBludy a od 16.30 hodin se žáci ZUŠ z Frýdlantu nad Ostravicí budou ptát Kde to jsem. Neděli zahájí opavští Rarášci pohádkou Šedík a Bubi a žáci ze souboru štítinské ZŠ navaří od 11.30 hodin Dětskou polévku. To bude poslední představení letošní Opavské rolničky. Ve 13 hodin dostanou soubory ocenění a dozvědí se, který z nich postoupí na Loutkářskou Chrudim.

Setkání Prince a Popelky

KDY: neděle 14. dubna od 18 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Vstup do kouzelného světa vzpomínek připraví návštěvníkům Princ a Popelka, kteří se sejdou na jednom jevišti v hudebně zábavném pořadu. Princ bude Jiří Štědroň a Popelku představí Eva Hrušková. Oba jsou filmovými protagonisty z pohádky Popelka, natočeného v roce 1969. Přítomným budou vyprávět své vzpomínky a vtipné momenty z natáčení a zazpívají jim písničky z filmu včetně nové společné písně Popelka. Po vystoupení je možná autogramiáda.

Bolatická 20 chůzí i během

KDY: neděle 14. dubna

KDE: koupaliště Bolatice

PROČ PŘIJÍT: Běžci vyběhnou v 9.10 hodin od koupaliště na zvolené trasy a účastníci pochodu na ně vyjdou od 7.30 do 9 hodin. Akce skončí ve 12 hodin, kdy začíná volná zábava s kapelou karavana. První tři účastníci ze všech běžeckých tras dostanou věcné ceny a z pochodujících bude vylosovaný jeden a odměněný zájezdem.

NOVOJIČÍNSKO

Kecičky a písničky

KDY: pátek 12. dubna (19 h.)

KDE: Velký sál KDK, Kopřivnice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Známá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská, její manžel Richard Krajčo a rodinný TALKSHOWRECITÁL o tom, “jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak”. Pokec, zábava, akustická kytara, kopák, písně kapely Kryštof a možná i nějaké to překvapení.

NDP: Divadlo Smíšek: Mazaná liška

KDY: neděle 14. dubna (10 h.)

KDE: Kinosál KD Kopřivnice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Nedělní zábavná i poučná divadelní pohádka pro děti.

Novojičínský bleší trh

KDY: pátek 12. dubna (14-18 hod.), sobota 13. dubna (9-12 h.)

KDE: Masarykovo nám., N. Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na oblíbeném „blešáku“ můžete prodávat či nakoupit všelicos (hry, oblečení, keramiku, hračky, knihy, hudební nosiče, nářadí,…).

Thomas Atlas Soul Band (UK)

KDY: pátek 12. dubna (20 h.)

KDE: Jazz klub, Stará pošta, NJ

ZA KOLIK: 160 Kč

PROČ PŘIJÍT: Thomas Atlas je britský funkový & soulový & bluesový zpěvák a kytarista, původem z Birminghamu, nyní již pobývající především v Londýně. Jeho koncerty jsou zárukou strhujících hudebních zážitků!