Jak si užít nastávající víkend? Na Ostravsku můžete zavítat na festival udržitelné módy ReFashanda, zrelaxovat při koncertech Jana Buriana, MIG 21, Vladivojny La Chia, nebo si zatrsat na plese Divokých koček. A to zdaleka není vše. Bohatý kulturní program proběhne i v dalších regionech Moravskoslezského kraje. Zde je naše nabídka.

Přehlídka udržitelné módy ReFashanda na Černé louce, 22. dubna 2022 v Ostravě. Papírovna. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

OSTRAVSKO

ReFashanda, udržitelná móda ovládne Ostravu

KDY: pátek 5. a sobota 6. dubna (9 – 18 hodin)

KDE: Výstaviště Černá louka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letos ReFashion oadstartuje v pátek 5. dubna na výstavišti Černá louka, a to dvoudenní akcí ReFashanda. Představí se zde udržitelná móda, oděvní i bytové doplňky, nebudou chybět workshopy, kreativní dílny, besedy či přednášky. Součástí akce bude také módní přehlídka.

Jan Burian: Jarní antidepresivní večírek

KDY: pátek 5. dubna (19 h.)

KDE: Centrum PANT, Ostrava

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pořadatelé zvou na intimní koncert laskavého písničkáře Jana Buriana, který od roku 1970 vystoupil na více než čtyřech tisících koncertů, většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích.

MIG 21, koncert

KDY: pátek 5. dubna (20 h.)

KDE: Rock and Roll Club Garage, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 650 Kč / 750 Kč (VIP, balkon)

PROČ PŘIJÍT: Koncert populárních MIG 21 se uskuteční v rámci nového Jaro Tour 2024. Vstup do sálu bude zpřístupněn od 19 hodin. Po skončení koncertu pokračuje After party s Woodmanotékou až do rána.

Vladivojna La Chia, koncert

KDY: sobota 6. dubna (20.30 h.)

KDE: Dock club, Ostrava

ZA KOLIK: 290 Kč / 150 Kč (studenti)

PROČ PŘIJÍT: Vladivojna La Chia je výrazná zpěvačka, textařka a hudební skladatelka, která se vedle sólové tvorby věnuje také hudbě filmové a divadelní. Publikum jí zná především jako excentrickou performerku, která svůj hlas používá na všechny způsoby. V současné době se však Vladivojniny koncerty posunuly směrem k větší jemnosti. Je to dáno hlavně tím, že Vladivojnu uhranul zvuk klavíru a spojila se s pianistkou Karolínou Šustovou, která některé její písně přearanžovala právě pro tento velkolepý nástroj. Nezůstane však jen pouze u piana. Vladivojna sama se tradičně doprovází na akustickou a elektrickou kytaru. Karolína střídá klavír se syntezátory a kytarami.

Ostravské Buchary 2024 – Manželské vraždění

KDY: sobota 6. dubna (18 h.)

KDE: KD Ostrava-Michálkovice

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Představení se koná v rámci krajské přehlídky amatérských divadelních souborů Ostravské Buchary 2024. Gilles je spisovatel a Manželské vraždění je nejlepší detektivka, jakou podle svého přesvědčení zatím napsal. Jeho žena Líza, s níž žije patnáct let, tuto knihu nenávidí, protože jí rozbila všechny iluze o manželském soužití, navíc v ní vzbudila podezření o citech, které k ní její manžel chová. Když se Gilles po nejasném úrazu hlavy a ztrátě paměti vrací z nemocnice, Líza se mu snaží pomoci a připomíná jejich dosavadní společný život. Postupně vycházejí najevo překvapivé okolnosti. Mohou z toho vůbec vyváznout a žít spolu dál? Má v dnešní době manželství ještě smysl?

Ples Divoké kočky

Ples Divoké kočky.Zdroj: KD Akord

KDY: sobota 6. dubna (18.30 h.)

KDE: KD Akord, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Travesti skupina Divoké kočky pro vás připravují ples! Jako host vystoupí Olga Lounová.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Bass Invasion - Sweetsen fest warm up

KDY: pátek 5. dubna, 21 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční DNB mejdan Bass Invasion a tentokrát jako warm up k největšímu frýdecko-místeckému mejdanu Sweetsen Fest.

Expediční kamera 2024 ve Frýdku-Místku

KDY: sobota 6. dubna, 17 hodin

KDE: Frýdek-Místek, kino Vlast

ZA KOLIK: permanentka 250 Kč/pouze beseda 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: 14. ročník filmového festivalu s dokumenty o cestování, dobrodružství i divoké přírodě.

Guido Spanocchi Quartet

KDY: sobota 6. dubna, 20 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stolárna

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Frýdecko-místecký jazzový kytarista Radim Přidal v mezinárodní jazzové formaci.

KARVINSKO

Prodankou to začalo…

KDY: sobota 6. dubna, 17 hodin

KDE: Karviná, Městský dům kultury

ZA KOLIK: 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hraje Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná a hosté.

HCB Karviná - HK FCC Město Lovosice

KDY: neděle 7. dubna, 15.50 hodin

KDE: Karviná, hala házené

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Semifinále play off házenkářské extraligy je tady. Jde o první zápas série. Přijďte podpořit karvinské házenkáře v cestě za titulem.

NOVOJIČÍNSKO

Mucha

KDY: pátek 5. dubna, 19 hodin

KDE: Kopřivnice, Musicbar Drago

ZA KOLIK: 320-390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedna z nejosobitějších českých zpěvaček a hudebnic v Kopřivnici.

Marie Rottrová galakoncert

KDY: neděle 7. dubna, 19 hodin

KDE: Kopřivnice, Velký sál KDK

ZA KOLIK: 1190/990 Kč

PROČ PŘIJÍT: První dáma českého soulu, ostravská rodačka, skvělá zpěvačka, pianistka a skladatelka vystoupí v Kopřivnici.

42. VALAŠSKÁ RALLY v Novém Jičíně

KDY: neděle 7. dubna

KDE: Nový Jičín, Masarykovo náměstí

PROČ PŘIJÍT: Automobilová soutěž, jejíž posádky se představí i na území našeho města. A nejen to. Ma místě proběhne bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Bude možné vyzkoušet trenažér nárazu, testy z pravidel silničního provozu, jízdu na simulátoru apod.

OPAVSKO

První letošní Discopárty

KDY: pátek 5. dubna od 20 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Poprvé v letošním roce se tancechtiví zájemci dostaví na dicco zábavu. Zlatým hřebem večera bude od 22 hodin koncert Raega. Připravený je Tématický fotokoutek. Ceny pro tři nejlepší kostýmy Barbie a Kenai občerstvení.

Pyžamová disco párty

KDY: pátek 5. dubna od 18 hodin

KDE: Sportovní hala Chlebičov

PROČ PŘIJÍT: V pyžamové dicso párty mají být všichni v pyžamech a bačkorách. Dětem zahraje DJ Baluu a vstupné je dobrovolné. Vstup je povolený jen v bačkorách se světlou podrážkou. Chybět nebude malé občerstvení.

Zábavná aprílová sobota

KDY: sobota 6. deubna od 14 hodin

KDE: Aquapark Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Účastníci této rodinné akce zažijí zábavné odpoledne, ve kterém pro ne bude připravena řada zábavných zážitků.

Jarní výstava na zámku

KDY: neděle 7. dubna od 14 hodin

KDE: zámek Velké Hoštice

PROČ PŘIJÍT: Senior klub připravil pro všechny zájemce přehlídku jarních květin, vazeb a výzdoby. Chybět nebude ani občerstvení.

Jarní koncert pro celou rodinu

KDY:neděle 7. dubna od 17 hodin

KDE: kulturní dům Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Městský orchestr mladých představí malým i velkým posluchačům filmové, pohádkové i populární sladby. Hudební těleso povede Bohumír Staklasa a zazpívá Veronika Nikelová. Vstupné je dobrovolné.

BRUNTÁLSKO

10. reprezentační ples PETRINWOOD a 1. absolventský ples PETRIN

KDY: pátek 5. dubna od 17 hod.

KDE: Základní škola Bruntál, Školní 2, Petrin

ZA KOLIK: druhá část plesu 300 Kč, vstupenka i s občerstvením 370 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ples PETRINA je tentokrát nově rozdělen na dvě části. První, soukromější část od 17 hodin je věnována deváťákům, kteří se tímto loučí se základní školou. Čekat je bude zábava, program pro rodiče, učitelé, slavnostní šerpování a vzpomínky na celých devět života prožitého v této škole. Druhá část plesu je již i pro širokou veřejnost od 20 hodin, a to také s velmi pestrým programem od vystoupení zpěvu i tance po hvězdnou módní přehlídku, přes dobré jídlo a pochutiny skvělé kavárny, všemožné pití a bohatou tombolu.

SIMA v krnovské Kofole

KDY: sobota 6. dubna od 20 hod.

KDE: Kofola music club, Krnov

ZA KOLIK: v předprodeji 450 Kč, potom 499 Kč

PROČ PŘIJÍT: V Kofola music clubu vystoupí slovenská zpěvačka a raperka Simona Hégerová, spíše známá pod svým uměleckým pseudonymem Sima. Proslavila se v roce 2012, kdy ve svých 16 letech vystupovala v soutěži Hlas Česko Slovenska. Dnes už má na svém kontě tři alba a dvě mini alba. Bude možnost přijít i na VIP vstup s focením a autogramiádou od 18:45, kde jsou ale omezené vstupenky.

Večer ve Střeleckém domě v Krnově

KDY: pátek 5. dubna od 19 hod.

KDE: Středisko volného času Krnov

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společenský večer bude plný dobové hudby, tance, dobrého jídla a pití. Přijďte a zažijete atmosféru Střeleckého domu a užijete si také skvělou kavárnu. Celým večerem vás provede kapela Martina Kachlíka, občerstvení zajištěno, dress code dvacátých až třicátých let minulého století je vítán.