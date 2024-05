/ANKETA S HERCI/ Divadlo Mír, jako první profesionální divadlo v Česku, uvedlo komedii francouzského autora Sebastiéna Castra, která propojuje to nejlepší, co diváci mohli v posledních letech v Míru vidět. Excelují v ní Štěpán Kozub s Robinem Ferrem a další známé tváře z Míru. O čem hra pojednává a co na ni a své role jednotliví herci říkají?

Divadlo Mír uvádí naprosto šílenou komedii Mám na tebe chuť | Video: Deník/Petr Jiříček, Divadlo Mír/Zuzana Střechová

Standardní by bylo začít vysvětlením, o čem nová zběsilá komedie z produkce Divadla Mír pojednává. V případě inscenace Mám na tebe chuť však začneme stopováním času. Téměř pět minut, zprvu v sedě, poté vestoje, aplaudovali diváci na sobotní vyprodané premiéře šestici herců, která předvedla naprosto strhující show. Strhující i na jejich poměry.

„Už při zkoušení jsem Štěpovi způsobil spoustu modřin, protože nejsem herec, který by byl na jevišti v klidu. Rozbil jsem asi osm stolů, 12 židliček, ale i něco, co v podstatě nejde rozbít. A teprve to začíná,“ svěřil se Deníku Robin Ferro s odkazem na řadu plánovaných repríz nejen v Ostravě, ale i v Praze, kam s touto hrou (a Českou kletbou) Divadlo Mír na konci června vycestuje.

Pocit maximálního naplnění pociťuje i Štěpán Kozub, který s Ferrem na „prknech, která znamenají svět“ nacvičoval novou hru po zhruba dvou letech. O to intenzivněji si to ale podle svých slov užil. „I kdyby zůstalo jen u zkoušky a už jsme dál nehráli, stačilo by mi to jako plnohodnotná práce,“ zmínil zcela vážně Kozub. „Je to jedna z mála opravdu poctivých crazy komedií, které můžete na českých jevištích vidět,“ ocenil svůj výběr.

Koncert šesti herců

Právě Kozub, coby umělecký šéf Míru, totiž navrhl komedii Sebastiéna Castra zařadit do repertoáru divadla. „Hrozně se mu líbila,“ zmínil principál Divadla Mír Albert Čuba s tím, že Mám na tebe chuť vychází z tradice francouzské komedie. „Je to moderní francouzská komedie, která vychází z tradice staré francouzské komedie záměn. Divák se má určitě na co těšit,“ řekl směrem k reprízám Čuba, který sám v této hře nehraje. „Chtěl jsem si odpočinout, i když teď pláču, protože když vidím výsledek, chtěl bych s kolegy na jevišti být,“ ocenil námět i odvedenou práci kolegů.

Koho tedy mohou ve strhující akci diváci na jevišti vidět? Excelují Štěpán Kozub, Robin Ferro, Lada Bělašková, Izabela Vydrová, Marie Anna Kupcová a podle alternace jedné z postav buďto Michal Sedláček nebo Bořivoj Čermák. A o čem že tato situační, konverzační, černá, dveřová, vulgární i romantická komedie v jednom je? „O dírách. O díře ve zdi a o dírách v lidských duších,“ zkusil vysvětlit Michal Sedláček, který hraje žárlivého přítele, jenž nedokončuje věty a míchá dohromady přísloví.

„Hra je hlavně o tom, co společnost přijme v bytové jednotce, a co už ne,“ doplnil jej Bořivoj Čermák, který v některých představeních alternuje stejnou postavu ne zcela nejbystřejšího ražení. „Vždycky, když se mě někdo zeptá, co teď zkoušíte, a já řeknu ‚Mám na tebe chuť‘, tak to všechny zarazí, lehce se začervenají a pak neví, co mají říct,“ popisuje úsměvné situace spojené s názvem hry Lada Bělašková.

Spouštěčem je díra ve zdi a esemeska

Nechejme proto raději promluvit originální anotaci. Štěpán Kozub alias Youssouf (čtěte „Džusuv“) je soused Guillauma (Robin Ferro). Youssouf se domnívá, že mu Guillaum „ukradl“ skříň, a tak ho nenapadne jednodušší řešení, než mezi byty vyřezat díru do zdi, aby ji získal zpět. Vytvoří tím průchod nejen mezi dvěma byty, ale také dá průchod všem následujícím událostem. Brzy se ukazuje, že díra ve zdi bude ten nejmenší problém. Guillaum má totiž na večer domluvené rande, Youssouf naopak hlídá starou matku jiné slečny a do toho všeho se přiřítí ex-přítelkyně Guillauma se svým žárlivým přítelem. Vše zkomplikuje jedna esemeska. Pak už se jen běhá z bytu do bytu, vchodem i dírou ve zdi, dochází k velkým i malým nedorozuměním, oběma byty se navíc nese velké sexuální napětí, protože všichni chtějí spát se všemi. A dokonce dojde i na vraždu.

„Všechno se hrozně moc zvrtne a všechno dopadne úplně jinak. To ‚úplně jinak‘ si ale spousta lidí vysvětlí jako ‚trošku jinak‘, tady se to ale vážně úplně všechno změní,“ nastínil představitel Guillauma Robin Ferro. Velký podíl viny na tom má Štěpán Kozub coby soused Youssuf. „A to protože není nejbystřejší,“ tajuplně nastínil Kozub, který se prý už dlouho nenasmál tak jako u této hry.

Na své role budou dlouho vzpomínat i další herci. „Někdy musí člověk hodně přemýšlet nad psychologií postavy, když jde o komedii, ale tohle si vyloženě užívám, protože jsem v ní fakt hodně, hodně jednoduchá slečna. Na postavě se můžu hodně vyblbnout,“ řekla Deníku Marie Anna Kupcová, představitelka dívky, která přijde ke Guillaumovi na rande. Divadlo Mír odstartovalo dvacetidílný maraton (s vidinou dalších repríz na podzim), který doslova bere dech.

