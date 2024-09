OSTRAVSKO



HC Vítkovice Ridera vs HC Dynamo Pardubice

KDY: pátek 27. 9. (17.30 h.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 289 Kč/ 49 Kč děti do dovršení 15. roku věku/ 50% pro ZTP/P

PROČ PŘIJÍT: Jak si hokejisté Vítkovic povedou po utkáních s Olomoucí a Třincem během pátečního duelu se stříbrnými Pardubicemi?

Dog Eat Dog - 30 Years All Boro Kings Tour

KDY: pátek 27. 9. (19 h.)

KDE: Barrák Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 550 Kč

PROČ PŘIJÍT: Americké legendy Dog Eat Dog se vrátí do Barráku a znovu zahrají nesmrtelné album All Boro Kings! Jejich charakteristický mix hardcoru, hip hopu, rapu a funky nestárne, právě naopak. Omlazuje jak pobyt v Lurdech a vy ani nemusíte tak daleko. Výroční tour totiž protne kromě Prahy i Ostravu. Jako support vystoupí kapela Sudden Waves.

Svatováclavské pivní slavnosti

KDY: pátek 27. a sobota 28. 9

KDE: Zámek Zábřeh, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční oblíbená akce s přehlídkou minipivovarů, hudebních kapel a zábavného programu pro děti i dospělé. Vystoupí mimo jiné kapely Alkehol, Wohnout, Buty, Čechomor a další.

Hrabovské slavnosti

KDY: sobota 28. 9. (14 - 22 h.)

KDE: TJ Sokol Hrabová

ZA KOLIK: 100 Kč / děti a mládež do 18 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čeká vás nabitý hudební a doprovodný program, který odstartuje od 14 hodin a potrvá do 22. hodiny. Děti jistě nadchne kouzelnické vystoupení, s kouzelníkem Jirkou Hadašem přijede i sám Maxipes Fík, odpoledne zahraje náš hlavní headliner – Sebastian s kapelou, poté bude patřit pódium místnímu písničkáři Václavu Fajfrovi se svou pohodovou kapelou Acustrio. Ve večerních hodinách vystoupí kapela KABÁT REVIVAL LIVE a slavnosti svou energií zakončí česká dance skupina VERONA. Slavnostmi vás provede ostravský herec a moderátor Vladimír Polák.

Metallica a Symphony Tribute Scream Inc.

KDY: neděle 29. 9. (20 h.)

KDE: Gong, areál DOV, Ostrava

ZA KOLIK: 1590 / 1390 / 1190 / 1090 / 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Do České Republiky se vrací jedna z nejlepších světových cover band legendární kapely Metallica je unikátním projektem SCREAM Inc. s názvem METALLICA & SYMPHONY Tribute SCREAM INC. Projekt se skládá z 38 muzikantů kapely se symfonickým orchestrem. Na koncertech uslyšíte největší hity americké kapely Metallica v symfonických aranží. Kapela představí symfonické verze písní zvěčněných na albu S&M z roku 1999.

FC Baník Ostrava vs SK Dynamo Č. Budějovice

KDY: neděle 29. 9. (13 h.)

KDE: Městský stadion ve Vítkovicích

ZA KOLIK: 210 - 460 Kč / děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jak si hráči Baníku Ostrava povedou po výhře nad Teplicemi z předešlého víkendu? Podaří se jim na domácím trávníku pokořit soky z jihu Čech?

NOVOJIČÍNSKO

Svatováclavská jízda historických vozidel

KDY: sobota 28. září (9.30-15 hodin)

KDE: start v Odrách

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klub historických vozidel Nový Jičín pořádá na státní svátek Svatováclavskou jízdu historických vozidel po okolí Nového Jičína se startem v Odrách a ukončení na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Prezentace účastníků proběhne už v 7 hodin v parku společnosti Mateiciuc v Odrách, v 9.30 hodin je naplánován slavnostní start, a sice průjezd náměstím v Odrách, odjezd do Hladkých Životic. V 11:30 přestavení historických vozidel na prostranství před Vagonářským muzeem a prohlídka muzea ve Studénce, ve 12:30 odjezd na zámek v Kuníně a ve 14.15 hodin představení vozidel na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Pak následuje vyhlášení všech soutěžních kategorií.

Starosti a slasti bíloveckých občanů

KDY: sobota 28. září (11-16 hodin)

KDE: Muzeum Bílovec

PROČ PŘIJÍT: Komentovaná procházka městem se koná pod názvem Starosti a slasti bíloveckých občanů. Přidejte se k Edovi Valeši, kastelánovi zámku Bílovec na komentovanou procházku městem. Prohlídka seznámí návštěvníky, kde stávaly bílovecké lázně, lazebny hotely, restaurace, cukrárny, ale i kde se dalo vsázet v Lotynce. Sraz účastníků procházky je u zámku Bílovec.

Svatováclavská horová pouť ve Štramberku 2024

KDY: sobota 28. září (8.30-11.30 hodin)

KDE: hora Kotouč

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu půjde ve Štramberku o oslavu svátku národního patrona, poděkování za vše dobré uskutečněné v našem městě s prosbou o pomoc do následujících let. Od kostela sv. Jana Nepomuckého se půjde na horu Kotouč. Akce začíná v kostele na náměstí v 8:30, pokračuje u sochy a končí v Národním sadu v 11.30 hodin. Zváni jsou lidé věřı́cı́ i nevěřı́cı́ všech generacı́. Horová pouť ve Štramberku je dlouhodobě zahrnuta do národnı́ Poutní a turistické orelské knížky.

70 let kopřivnické ploché dráhy

KDY: sobota 28. září (13.30 hodin)

KDE: plochá dráha AK Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: V Kopřivnici se pojede finále 1. ligy družstev, což pořadatelé z AK Plochá Dráha Kopřivnice v AČR pojme jako oslavu 70 let od prvního závodu ploché dráhy ve městě. K oslavě je připraven bohatý doprovodný program během závodu, který vyvrcholí hudebním večerem s rockovou skupinou v prostorách depa a celou akci zakončí slavnostní ohňostroj. Start celého programu je ve 13 hodin, kdy se otevřou brány stadionu pro diváky. Tréninky začínají ve 13:30, poté následuje slavnostní nástup, který bude tentokrát o něco delší a slavnostnější, závody začínají ve 14 hodin.

Poslední víkend Pískosvětu na Pustevnách

KDY: víkend 28. a 29. září

KDE: běžkařský areál, Pustevny

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už popáté na Pustevnách vyrostly obří sochy z písku v rámci každoroční dobročinné výstavy pískových soch pod širým nebem. Letos dostala výstava název Pískosvět. Tentokrát se totiž vydáme do světa pod mořskou hladinu. Z písku vznikly opět sochy, které figurují na Červeném seznamu IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody). V Pískosvětě se letos objevilo sousoší lachtanů, obří korálový útes, leguán mořský nebo delfíni. Jako každým rokem k vytvoření soch posloužilo 90 tun ekologicky nezávadného písku z vápenky Vítošov. Největší sochy mají výšku okolo tří metrů.

KARVINSKO

Ukončení sezóny na Lodičkách v Karviné

KDY: sobota 28. září, 14 hodin

KDE: Karviná, park B. Němcové, areál Lodičky

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Je to tak, nastalo nám babí léto a před námi je poslední větší akce této sezóny na Lodičkách. Přijďte s námi multižánrově zakončit letošní sezónu. Součástí akce bude také přesunutá oslava 40. výročí kapely Drops. Dále zahrají Blaf, Allskapones, Genom, BG Style, Red and White.

Bleší trh v Českém Těšíne

KDY: neděle 29. září, od 7 hodin

KDE: Český Těšín, bývalé autobusové nádraží, Frýdecká 10

PROČ PŘIJÍT: Zboží všeho druhu na tradičním bleším trhu.

Těrlická plachta

KDY: pátek 27. až neděle 29. září

KDE: Těrlická přehrada

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V Těrlicku (Rekreační Středisko Na Vyhlídce Lipova v Horním Těrlicku) proběhne už 14. setkání nadšených modelářů a rádiem řízených modelů plachetnic třídy NSS-A, B, C a RG-650. Vítány jsou všechny plachetnice (i mimo uvedené typy). Soutěžit se bude na klasické regatě malých plachetnic. Po jízdách bude připraven gril s posezením – klobásky s sebou.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Burza vinylů ve Frýdku-Místku

KDY: sobota 28. září, 11-17 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Nová scéna Vlast

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Burza pro milovníky vinylových desek.

Dobrý den nad Ostravicí festival

KDY: sobota 28. září, 14 hodin

KDE: Frýdlant nad Ostravicí, různá místa

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník festivalu, jehož výtěžek půjde na podporu poškozených povodněmi. Program začíná ve 14 hodin vystoupením v různých částech Frýdlantu, hlavní koncert začne od 17 hodin u restaurace Na Nábřeží. Zahrají Garlands, Downbelow, Slepí křováci a další kapely.

OPAVSKO

Bubenický orchestr s čertem slaví

KDY: pátek a sobota 27. a 28. září září od 19 hodin

KDE: kino Mír a Horní náměstí, Opava

PROČ PŘIJÍT: Bubenický orchestr Ivo Samiece oslaví od 19 hodin dvacet let let koncertem s řadou hostů. Hudba orchestru vychází z vášně pro rytmus a sdílení prožitku. Na pódiu se představí netradiční čtyřicetičlenné trojgenerační těleso, které zahraje na bicí nástroje z různých koutů světa, ale i na nástroje vytvořené samotným Ivo Samiecem. Koncert obohatí taneční studio Tany-Tany, tanečnice ze ZUŠ Opava, ostravský publicista Milan Bátor, beatboxer Adrian Kysel, Jiří Štencl se svým didgeridoo, žonglér Adam Hoták, stepaři Puls, Daniela Maya a Bára Mikesková a pěvecký sbor ZUŠ Opava. Kdo nechce poslouchat bubny, může se zúčastnit Party v historické tramvaji, která rovněž v 19 hodin nabídne na Horním náměstí cestu do minulosti i budoucnosti. V rámci festivalu Bezručova Opava zavede návštěvníky do různých hudebních časů, dějiště večírků, oslavu babího léta a loučení s opavskými palmami před uložením k zimnímu spánku. K poslechu a tanci bude hrát DJ, osvěžení, alko, nealko i míchané drinky nabídne Pepa Jede, atmosféru doplní spousta světýlek, disko koule a skvělá společnost. V sobotu v 10 a 11 hodin na Horním náměstí vyletí Čert z elektriky. Zážitková jízda opavskou tramvají v roce 1924 se souborem Ústav úžasu. Účastníci se nejenom svezou, ale uslyší příběh, jak přišel trest na čerta v městské dopravě.

Den architektury představí výstavu a model města

KDY: pátek 27. a sobota 28. září

KDE: Arkády a Slezanka, Opava

PROČ PŘIJÍT: Letošní podzim otevře 14. ročník festivalu Den architektury. Akce bude slavnostně zahájena v pátek od 16.30 hodin v arkádách ve Dvořákových sadech a výstava potrvá až do neděle 6. října. Obsahuje fotografie Proces proměny a koncert kapely Poppers. Týden plný komentovaných prohlídek, procházek, přednášek, filmových promítání a dalších kulturních akcí věnovaných nejen architektuře připravuje Spolek architektury města, Za Opavu, KRUH, KUPE, Opavská kulturní organizace (OKO) a město Opava. Součástí letošního ročníku bude také vystavení modelu města z roku 1983 ve Slezance na Horním náměstí. OKO ho odhalí v sobotu od 10 do 16 hodin a prohlédnout si ho můžete od 10 do 16 hodin. Unikátní model města z roku 1983 vzešel z nového územního plánu města Opavy té doby. Cílem bylo vytvořit model, který umožní nejen badatelům a historikům pohled do minulosti.

Dva karmáše s hudbou a programem

KDY: sobota 28. a neděle 29. září

KDE: náves Darkovičky a areál SDH Dvořisko

PROČ PŘIJÍT: Víkendové akce nabídnou trochu zábavy po ničivé povodni. Darkovičský karmáš bude v sobotu 28. září od 14 hodin a v programu vystoupí hudební skupiny 4Dots a Shiny. Karmáš v kravařské části Dvořisko bude mít děj v neděli 29. září od 10.30 hodin v areálu SDH v rámci 254 let od založení místního hasičského sboru sboru. V programu vystoupí kapela La Nanita, taneční soubor Slunečnice a v provozu bude oblíbené Kolo štěstí. Pro zájemce bude připravena jízda s koňským povozem a na děti bude čekat skákací hrad.

Pestrý chovatelský den

KDY: sobota 28. září od 10 hodin

KDE: areál Na Kačáku, Kobeřice

PROČ PŘIJÍT: Chovatelé se návštěvníkům pochlubí v hodně pestrém programu. Diváci budou sledovat Králičí hop, vozatajskou ukázku s možností jízdy kočárem, obdivovat mohou exotická zvířata, ukázky práce psovodů i podkováře, přehlídku dravců, agility i výstavu poštovních holubů i s jejich vypuštěním.

BRUNTÁLSKO

Rytířský turnaj na Sovinci aneb Jak se tvoří dějiny

KDY: sobota 28. září a neděle 29. září vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V těchto dnech jsem opět svědky mocné síly přírody a lidské tragédie. Myslíme si ale, že by lidé si měli odpočinout i psychicky. Proto jsme si pro všechny návštěvníky připravili na hradě Sovinec šermířskou akci s názvem Rytířský trunaj aneb Jak se tvoří dějiny. Opět k nám zavítá skvělá pražská Skupina historického šermu Bibus Spiritus a zahrají svá skvělá vystoupení Válka růží a Valdštejnova smrt. Z Malenovic dorazí dvě skupiny, a to Šermířská skupina Malberg s hlavním Rytířským turnajem a příběhem Otázka cti a další. A opět si na nádvořích budete moci prohlédnout různé stánky a prodejní místečka. Jako tradičně zde uvidíte výrobky dřevěné, keramické, umělecké a kožené. Také slané, sladké, horké i studené. A ti šikovní si třeba i vyrazí vlastní sovineckou minci nebo si ukovají něco v naší kovárně.

Svatováclavský koncert v Bruntále

KDY: sobota 28. září od 15 hod.

KDE: kostel u rybníka v Bruntále

PROČ PŘIJÍT: Rok se s rokem sešel, je tu září a pro Smíšený pěvecký sbor Bruntál to znamená začátek nové sezony. Jako již tradičně prvním koncertem, který zazní na úvod sezony, bude svatováclavský koncert. Ten se uskuteční tuto sobotu od 15 hodin v kostele u rybníka v Bruntále. Smíšený pěvecký sbor Bruntál zde kromě chorálu Svatý Václave zazpívá další skladby z per českých i zahraničních autorů, a to jak a capella, tak i s instrumentálním doprovodem. Jako již tradičně ani letos bruntálský sbor "v tom nebude sám". Jeho pozvání na výše uvedený koncert přijal smíšený pěvecký sbor dospělých Vox montana, sbor existující pod Základní uměleckou školou v Rýmařově. I tento sbor zde předvede svůj program a na závěr zazní společné skladby v podání obou sborů.

Ve znamení černého kříže

KDY: víkend 27. až 29. září od 9.30 hod.

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč, snížené 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V roce 1621 získal velmistr Karl von Österreich pro řád německých rytířů bruntálské panství a za jeho nástupců řád nejen srůstal s regionem, ale naopak region tvořivě proměňoval. Proměnilo se místní hospodářství, proměnily se lesy a změny pronikaly také do místní společnosti a její životní úrovně. Řád tak zanechal hlubokou stopu, která – ač překryta lavinou proměn 20. století – zůstává v regionu patrná dodnes. Výstava představuje výběr z předmětů ve sbírkách Muzea v Bruntále, který umožňuje nahlédnout na všestrannost, s níž řád působil na Bruntálsku až do druhé světové války.