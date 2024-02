Jak si užít nastávající víkend? Na Ostravsku si můžete zafandit při zápasech Baníku Ostrava nebo HC Vítkovice Ridera. Pokud ještě nemáte dost plesů, navštivte Original Oldies ples v R´n´R clubu Garage anebo při příznivém počasí zavítejte do ostravského planetária. Bohatý kulturní program proběhne i v dalších regionech Moravskoslezského kraje. Zde je naše nabídka.

OSTRAVSKO

HC Vítkovice Ridera – HC Škoda Plzeň



KDY: pátek 23. února (17.30 h.)

KDE: Ostravar Aréna

ZA KOLIK: 259,- / 49,- (děti)

PROČ PŘIJÍT: Vítkovicím se v posledních zápasech daří, naposledy vyprovodili Kometu Brno s výpraskem 4:0. Předvedou stejně kvalitní výkon i v duelu proti západočeskému soupeři?

Večerní astronomické pozorování na hvězdárně

KDY: pátek 23. února (19 h.)

KDE: Planetárium Ostrava

ZA KOLIK: 150,-

PROČ PŘIJÍT: Večerní pozorování na hvězdárně probíhá pouze za bezmračné oblohy, protože ani hvězdářské dalekohledy nevidí přes mraky. Pokud přesto na hvězdárnu zavítáte, máme pro vás připravený náhradní program. Nejste-li si jisti, zavolejte před návštěvou hvězdárny na číslo 597 324 950 pro potvrzení konání pozorování. Nezapomeňte se dobře obléct, pozorování probíhá v otevřené pozorovatelně. Vstup do hvězdárny může být pro tělesně postižené velmi obtížný a pro vozíčkáře prakticky nemožný, neboť je přístupná pouze po relativně úzkých schůdkách, které vedou z prvního patra nahoru do kopule. Při vlastním pozorování je nutné vylézt na žebřík a dívat se do okuláru.

FC Baník Ostrava – Bohemians Praha 1905

KDY: sobota 24. února (15 h.)

KDE: Městský stadion Vítkovice

ZA KOLIK: 200,- / 240,- / 310,- (děti, senioři 65+, ZTP 50% sleva)

PROČ PŘIJÍT: Navážou fotbalisté Baníku na svůj vítězný zápas proti Ml. Boleslavi? Přijďte podpořit klub svého srdce!

13. Original Oldies Ples

KDY: sobota 24. února (20 h.)

KDE: Rock and Roll Garage Club, Ostrava-Martinov

ZA KOLIK: 550,- / 670,- (VIP, balkon)

PROČ PŘIJÍT: Hlavní hvězdou plesu bude vynikající partička Woodman Live Jukebox. Společně se přeneseme do 60. -90. let minulého století, a to jak hudbou, tak kostýmy. Čeká vás bohatá tombola i soutěž o nejlepší kostým.

John Wolfhooker – koncert

KDY: neděle 25. února (20 h.)

KDE: Barrák Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 300,-

PROČ PŘIJÍT: Altrockoví John Wolfhooker se vrací do Ostravy se svým čtvrtým studiovým albem „The New Past“. Večer doprovodí naděje alternativní garage rockové scény Themayrevolution.

BRUNTÁLSKO

Bratři Ebenové – koncert

KDY: pátek 23. února (19 h.)

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 599,-

PROČ PŘIJÍT: Bratři Ebenové (Marek, Kryštof, David) zahrají průřez svou tvorbou od debutního alba „Malé písně do tmy“ (1984) až po loňský opus „Co my víme“.

Dějiny udatného českého národa

KDY: víkend 24. a 25. února od 9 hodin

KDE: Flemmichova vila

ZA KOLIK: 50 Kč (snížené vstupné 30 Kč platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let)

PROČ PŘIJÍT: Obří leporelo o českých dějinách od známé výtvarnice a autorky Lucie Seifertové je po 15 letech opět ke zhlédnutí v krnovském městském muzeu. Dějiny udatného českého národa vtipně a s nadhledem popisují a komentují historii na našem území od pravěku po dnešek.

Hasičská zábava

KDY: sobota 24. února (20 h.)

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: neuvedeno, info na: 602 739 607

PROČ PŘIJÍT: Co pořádají hasiči, to tradičně nemá chybu!

2. liga družstev v šachu

KDY: neděle 25. února (od 9 h.)

KDE: Sportovní hala Zeyerova, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte podpořit talentované šachisty a šachistky, a možná i odkoukat nějaké hráčské fígle!

NOVOJIČÍNSKO

Swap neboli výměnný bazar

KDY: pátek 23. a sobota 24. února

KDE: Spolkovna – Dolní 494, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Výměnný bazar, na který je možno přinést dámské, panské a dětské oblečení, obuv i hračky. Organizátoři upozorňují, aby přinesené věci byly čisté, v dobrém stavu a takové, které by dárce rád daroval svým přátelům. Přijít může i ten, kdo nic nepřinese a zdarma si vybere něco na sebe. Nevyužité věci organizátoři darují Charitě. V pátek se swap koná od 13 do 18 hodin, v sobotu je od 9 do 13 hodin.

Retrobál 2024

KDY: sobota 24. února od 19.30 hodin

KDE: Katolický dům, Kopřivnice

PROČ PŘIJÍT: Retrobál ve stylu devadesátek.

Plesy a bály na Frenštátsku a v okolí

KDY: sobota 24. února od 19 hodin

KDE: Frenštát pod Radhoštěm, Tichá

ZA KOLIK: v textu

PROČ PŘIJÍT: SDH Trojanovice pořádá v sobotu od 19 hodin v kulturním domě ve Frenštátě pod Radhoštěm Hasičský ples. Večerem bude provázet skupina Maras Band, vstupné s místenkou je 200 korun. Ve stejnou dobu začíná v kulturním domě v Tiché VII. fotbalový ples. K tanci a poslechu hraje skupina Blankyt, v ceně vstupenky za 350 korun je místenka a večeře. Vstupenka je slosovatelná.

Dobrovolníkem na Ukrajině

KDY: neděle 25. února od 16.15 hodin

KDE: Katolický dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Spolek Katolická beseda v Kopřivnici pořádá přednášku mladého dobrovolníka působícího blízko válečné fronty na Ukrajině Vojty Pomikálka. Ani 2 roky od začátku ruské agrese jeho aktivity nepolevily a neustále spolu s dalšími dobrovolníky vozí civilistům i zraněným vojákům zdravotnický materiál a další potřebné věci. Dobrovolným vstupným účastníci přednášky mohou přispět na dopravu materiálu na Ukrajinu. Zároveň mohou sami přinést volně dostupné léky, obvazový materiál, sladkosti či jiné trvanlivé potraviny, které budou součástí příštího závozu.

OPAVSKO

Město znovu udělí Ceny Jana Zajíce

KDY: pátek 23. února od 15.30 hodin

KDE: město Vítkov

PROČ PŘIJÍT: Na svého hrdinu, studenta Jana Zajíce, který se 25.února 1969 upálil na protest proti netečné veřejnosti po sovětské okupaci Československa, jeho rodné město nezapomíná. Každoročně udílí jeho Cenu a letos to bude za rok 2023. Slavnostní akci zahájí návštěvou výstavy Interitus Macedonum – Svědectví, která je instalovaná v městské knihovně. Od 16.30 hodin si účastníci na hřbitově u hrobu Jana Zajíce připomenou 55. výročí tragického úmrtí vítkovského rodáka. Ceny Jana Zajíce včetně ocenění nejlepšího týmu roku 2023, kterým jsou vítkovské mažoretky s titulem mistryň světa, budou slavnostně předány v 17 hodin ve společenském sále vítkovského Městského úřadu.

Tři akce v jednom městě

KDY: pátek 23. a sobota 24. února

KDE: Odboj, KUPE a Arkády, Opava

PROČ PŘIJÍT: V pátek zamíří příznivci historek Mirka Donutila do kina Odboj. Známý bavič je tam od 18 hodin pozve Na kus řeči. Po povídání bude na programu film Lea, natočený na 35 mm pásu, který má na youtubovém kanálu Filmy Česky už rekordních 6,7 mil. zhlédnutí. Po projekci přijde znovu řada na povídání s Donutilem. V sobotu začíná v kulturně-uměleckém prostoru KUPE od 16 hodin vernisáž výstavy Ivana Fily, nazvané Fotoeseje. Nabídne sedmnáct nejnovějších příběhů, povídek, básní z Rychlebských hor, Neapole, Prahy a dalších míst, doprovázené černobílými fotografiemi. Po vernisáži zavede autor návštěvníky do Arkád v Dvořákových sadech na jedinou komentovanou prohlídku své výstavy k 800. výročí založení města s názvem Lidé Opavy, obsahující padesát fotografií a stejný počet příběhů z Bílé perly Slezska.

Cestopisná beseda

KDY: pátek 23. února od 18 hodin

KDE: Slezský grunt, Smolkov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Na besedě s názvem Křížem krážem Balkánem bude Jarmil Bálek přítomným návštěvníkům vyprávět o svém putování po Balkánu. Cestovatel ho projel autem křížem krážem a cestou necestou. Posluchače pozve na cestu bez zavazadel a rád se s nimi o své zážitky podělí.

Koncert dvou kapel

KDY: sobota 24. února od 19.30 hodin

KDE: kino Odboj, Opava

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Hudební fandové si přijdou na své návštěvou koncertu hned dvou kapel. Příznivce alternativního rocku potěší kapela Nekuř toho tygra se svými hosty a undergroundoví rockoví muzikanti u Opavy, Olomouce a Prahy, kteří se již cítí být spíše Lanýži a budou sdružení v kapele Kolo kolo mlýnský, představí posluchačům aktuální album s názvem Provazy.

Minorit rozezní akordeony

KDY: sobota 24. února od 17 hodin

KDE: společenský sál Minoritu, Opava

ZA KOLIK: dospělí 150 a děti od 6 let 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Minoritským sálem zazní koncert akordeonových orchestrů ZUŠ Opava. Půjde o druhý výjimečný koncert ke stému výročí školy. Na něm se nejenom potkají, ale též postupně vystoupí tři generace orchestrů - Rytmu Jarmily Pruskové, Andante Hany Noskové a Cantabile Martina Žurka. Posluchačů, nabídnou rozmanitý repertoár swingových, rockových i popových skladeb. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Koncert My dva trio

KDY: sobota 24. února od 20 hodin

KDE: Klub Art, Opava

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncert českého My dva tria a polského tria Hot Tamales nabídne hudební vystoupení dvou triových skupin. Václav Khýr, Jiří Šoltis a Tomáš Vašut vstřebávají hudební vlivy a široký přehled napříč hudebními žánry. Folkovému nádechu jejich hudby nechybí poutavé odstíny a pestrobarevný zvuk. Kapela má na svém kontě eponymní debutové album a v současné době připravuje v pořadí druhou desku. Hot Tamales je energické trio s nádechem melancholie. Osciluje kolem blues, folku nebo jazzu a v roce 2017 se na soutěži European Blues Challenge stalo Objevem roku v anketě Blues Top čtvrtletníku Twój Blues. Jejich první album zvolili uživatelé internetu v anketě Bluesonline.pl nejlepším albem roku 2016 a jsou jednou ze nejuznávanějších kapel mladého akustického zvuku v Polsku.

Plesová sezona pomalu dožívá

KDY: pátek 23. až neděle 25. února

KDE: obce na Opavsku

PROČ PŘIJÍT: v pátek 23. února vypukne v hlučínském kulturním domě od 19 hodin Sportovní ples nejenom pro sportovce. Hasičský ples pozve v sobotu zájemce o společenské vyžití do slavkovského kulturního domu. K tanci jim od 20 hodin zahraje kapela Oldřišovka a vstupné je 120 korun. V hlučínské části Darkovičky bude v kulturním domě v sobotu od 20 hodin Ples staré gardy se vstupným 500 korun včetně zabijačkového rautu. Děti v Budišově nad Budišovkou zažijí v sobotu od 14 hodin v kulturním domě Velké maškarní dovádění s piráty, vyplněné soutěžemi, hrami, diskotékou a tombolou. Vstupné je 50 korun. Hlučínské děti si prožijí svůj maškarní ples v neděli odpoledne a vstupné je 70 korun.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Dámská jízda s filmem Matka v trapu

KDY: pátek 23. února, 16 hodin

KDE: Třinec, kino Kosmos

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dámy, užijte si večer podle svého gusta v pátek 23. února od 16 hodin. Kromě české komedie Matka v trapu vás čeká pravá dámská jízda. Na baru pro vás opět máme drinky, dáte si něco dobrého na zub. Od 16 hodin máme připraven doprovodný program, kosmetika, hena, bižuterie, líčení, masáže a mnoho dalšího. Promítání filmu začne v 17.30 hodin.

Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, křest desky

KDY: sobota 24. února, 19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

PROČ PŘIJÍT: Kateřina Marie Tichá & Bandjeez přijedou představit do Frýdku-Místku své nové album Plamen.

KARVINSKO

Cocotte Minute v Havířově

KDY: pátek 23. února, 19 hodin

KDE: Havířov, klub Stolárna

ZA KOLIK: 390 Kč předprodej/450 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Plnohodnotná show populární české kapely.

Beseda s Richardem Konkolskim a křest nové knihy

KDY: pátek 23. února, 19 hodin

KDE: Bohumín, kino

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Během povídání se světoznámým mořeplavcem Richardem Konkolskim se dozvíte nejen o jeho neuvěřitelných zážitcích z četných plaveb, ale také o životě ve Spojených státech amerických po emigraci v roce 1982. Besedu zakončíme autogramiádou této domácí legendy sólové mořeplavby, přičemž na místě bude možné knihy rovněž zakoupit.