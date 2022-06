Strategické projekty, které budou doporučeny k financování z Fondu spravedlivé transformace, už před řadou měsíců schválila regionální stálá konference Moravskoslezského kraje. Některé z projektů jsou „megastavby“, o kterých se v regionu hovoří celá léta.

Budou stát miliardy. 13 strategických projektů Moravy a Slezska pod drobnohledem

Zařazen zde tak byl například projekt Černé kostky coby nejen nového sídla moravskoslezské vědecké knihovny, ale i centra digitalizace, vědy a inovací naplňujícího vizi přechodu od uhlí k datům.

Je zde ale i projekt Education District, který využije brownfieldy v oblíbených Dolních Vítkovicích a na Landeku k vytvoření nové kvalitní nabídky vzdělávacích programů, nebo projekt zvaný zkráceně LERCO – ostravský vědeckovýzkumný hub s osmi výzkumnými týmy zaměřenými na pokrok v oblasti biomedicíny, přírodovědných a behaviorálních oborů.

K zisku části miliardového balíku kraj přihlásil také MUSEum+ v Dolních Vítkovicích, inovativní státní muzeum nového typu. Jeho zařazení je klíčové, protože prostřednictvím něj má do Ostravy vstoupit ministerstvo kultury.

Nové Karvinsko!

Velké věci se mají dít zejména na Karvinsku, coby v těžbou nejvíce postiženém regionu. Pod označením EDEN Karviná se počítá s vybudováním velkokapacitních „turisticko-vědeckých“ skleníků určených nejen pro vědecké účely, ale i k enviromentální výchově. Živá laboratoř má být pojítkem výzkumného, vzdělávacího, kulturního i turistického zaměření. O projektu Eden ostatně už před posledními krajskými volbami exkluzivně pro Deník hovořil i nynější náměstek hejtmana pro energetiku a průmysl Jakub Unucka.

„Eden vymysleli v Anglii na starých dolech, kde se 150 let těžil kaolín. Postavili tam obrovské skleníky a díky teplu vycházejícímu z dolů v nich simulují různá prostředí – středomořské a podobně. Vědecké kapacity tam pak třeba i řeší, jak v daných podmínkách reagují stromy. Eden byl vyhodnocen několik let po sobě jako nejlepší turistická atraktivita Anglie, kterou ročně navštíví třináct milionů turistů. Člověk, který to vymyslel, nabízí franšízu zdarma do světa a v EU leží peníze přesně pro tyto účely,“ popsal Unucka Deníku.

V Karviné se počítá také s takzvaným Podoluparkem, což je moderní průmyslový park postavený na brownfieldu na principech Smart city. A POHO Park má zase revitalizovat bývalý důl Gabriela u přilehlého „šikmého“ kostela, který se díky románům Karin Lednické stal populární v celé zemi a sjíždějí se na něj mnohem víc než dřív dívat turisté.

Není cílem zde obsáhnout všechny projekty, každý je něčím specifický. Třinecká CirkArena třeba tím, že pomůže vdechnout nový život staré Werk Areně, někdejšímu stánků trojnásobných hokejových šampionů republiky z posledních tří sezon, kdy se pohár udílel. Počítá se v ní s vědeckou infrastrukturou a výzkumně-vývojovým centrem.

Vedle 13 strategických projektů však budou moci o část z alokovaných 19 miliard usilovat i „ostatní běžné projekty“, a to v rámci klasických soutěžních tematických výzev, pro které se Fond spravedlivé transformace stane jakousi další dotační výzvou. Třináct strategických projektů ještě musí schválit ministerstvo životního prostředí a Evropská komise.

Do Moravskoslezského kraje má v následujících letech přitéct 19 miliard korun z Evropské unie na takzvanou transformaci uhelného regionu. Co od toho očekáváte a jak by se měl tento region i díky těmto zmíněným penězům proměnit?

Jsem rád, že se i tyto věci posouvají kupředu. Máme připravených třináct strategických projektů, které se dají rozdělit do různých kategorií. Některé řeší soběstačnost v oblasti energií, další pak využití území, které tady zůstává po dolech. Dále se zaměřujeme na podporu vzdělávání, kde chceme například vybudovat technologickou akademii, která by vzdělávala i učitele, aby znali nejmodernější technologie a uměli je pak dětem vysvětlit. Stejně tak chceme podpořit vzdělávání v oblasti podnikání, protože to se na našich školách moc neučí a my přitom potřebujeme dobudovat a posílit řetězec malých a středních podniků. A pak je ještě samotnou kapitolou podpora vzdělávání pro oblast automobilového průmyslu, v němž také dochází k razantním změnám.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak je na tom projekt Černé kostky jako nového sídla krajské vědecké knihovny, který už se na místech nejvyšších řeší několik volebních období a nyní je také zahrnut právě mezi projekty usilující o dotaci v rámci transformace regionu?

Ten jsme předefinovali na centrum digitalizace a inovací. Je tam pořád zajištěna funkce Moravskoslezské vědecké knihovny, ale nově už je to centrum, které má mnohem širší využití. Inspirovali jsme se v Dejvicích, kde je Národní technická knihovna, a tam už to není jen o knihách, ale i tom, že se tam konají různé workshopy a setkání, funguje to jako komunitní centrum.

Těch 19 miliard je přitom jen část z toho, co tyto strategické projekty budou stát. Další peníze do nich bude muset „nalít“ kraj nebo třeba soukromí investoři, kteří jsou do některých z nich zapojeni…

Ano, těch peněz na tyto projekty bude potřeba daleko více, celková hodnota těch třinácti strategických projektů byla vyčíslena na 26 miliard korun. Ale pozor, ty projekty se ještě budou muset přihlásit do výzvy, která na to bude vypsaná, a pak až se to bude hodnotit. A to budou dělat ti, kdo ty peníze budou dávat, takže je samozřejmě možné, že některé z těchto projektů neuspějí. Ale my máme v zásobě nachystány i další projekty, které sice nejsou zařazeny mezi ty strategické, ale také jsou pro kraj důležité a můžeme s nimi o dotace žádat.

A jak to je termínově – kdy se budou ty dotace schvalovat a do kdy by pak měly být schválené projekty realizovány?

Nejprve se musí schválit operační program spravedlivé transformace a pak budou zveřejněny první výzvy na podávání projektů, což by mělo být letos v září. Pak bude probíhat zmíněné hodnocení a když se ty věci schválí, tak se hned začnou postupně profinancovávat. Hotové by pak měly být do roku 2027.

Jak všechny ty chystané projekty z vašeho pohledu změní Moravskoslezský kraj?

Řekněme si na rovinu, že to, o čem se teď bavíme, je transformace pouze části tohoto regionu. My si chceme v rámci tohoto programového období celkem sáhnout až na sto miliard korun. Těch 18,9 miliardy je určeno na to, jak se odpoutat od uhlí a nahradit ho něčím novým, což je pro nás klíčové. Ale samozřejmě jsou tady další miliardy z jiných zdrojů, které se budou týkat podpory zdravotnictví nebo byznysu. Chceme zkrátka získat pro tento kraj až sto miliard z evropských zdrojů, ale ty peníze se budou muset doložit dalším spolufinancováním, budou se do toho muset zapojit i firmy. Pro proměnu a zlepšení image našeho kraje je to potřeba.