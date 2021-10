Tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková sdělila, že bourací práce před Technickým muzeem Tatra trvají již několik dní. „Vizuální vyčištění je první etapou úprav tohoto prostoru, další chce radnice realizovat v návaznosti na revitalizaci centra města,“ uvedla Lucie Macháčková.

Na zastřešeném nástupišti před technickým muzeem stála Strela od roku 1997 až do roku 2018, kdy byla odvezena na kompletní renovaci. Po návratu letos v květnu již našla místo v novém depozitáři poblíž Muzea nákladních automobilů Tatra.

S podporou Moravskoslezského kraje vznikla architektonická studie a na ni navázal projekt, který je nyní těsně před dokončením pro stavební povolení. Se zahájením realizace se počítá v roce 2023 v návaznosti na úpravy centrální zóny.

Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města Kopřivnice doplnil, že v případě přístřešků nebyl důvod odkládat jejich likvidaci. „Prostor po nevyužívaném kolejišti zatravníme a po odstranění přístřešku u Alberta vrátíme na nároží několik laviček. Práce vyjdou zhruba na tři sta tisíc korun a měly by být hotovy v první polovině listopadu. Další kroky však budou prováděny v závislosti na dostupných finančních prostředcích. Nyní bude radnice hledat vhodné dotační zdroje, aby byl dopad na městský rozpočet co nejmenší,“ dodal adam Ondrašík s tím, že projekt počítá s kompletní úpravou schodiště a vstupu do muzea, velkoformátovou dlažbou, větším množstvím zeleně, originálním mobiliářem i fotopointem.