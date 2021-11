Sbírka na portále Hithit, která byla původně cílena na 200 tisíc korun vynesla více než půl milionu. Veřejnost poslala na obnovu Bredy 528 910 korun. Část těchto peněz byla určena právě na rozsvícení Bredy.

Zbytek půjde na nejnutnější opravy této kulturní památky. Už začátkem listopadu instalovala skupina dobrovolníků z řad horolezců, výškových pracovníků i hasičů na fasádu budovy nové žárovky. A horolezci hráli významnou roli i při samotném rozsvěcování v sobotu 27. listopadu večer.

Opavsko zasypal první sníh, situace se večer zhoršovala, podívejte se

Tedy přesněji řečeno jeden horolezec. Z nejvyššího patra Bredy se totiž přibližně do poloviny fasády slanil opavský extrémní sportovec Tomáš Petreček, který zde namontoval úplně poslední žárovku. Následně se Breda začala za jásotu přítomného publika postupně rozzařovat úplně celá. Tomáš Petreček spolupracuje s týmem nadšenců, kteří Bredu zachraňují, od samého začátku.

„Jako malý jsem s rodiči vždy chodil na rozsvícení vánočního stromu. Breda byl tehdy jediný objekt, který byl rozsvícen, dnes už tomu tak není, ale v té době ano. Pro mě je to velká vzpomínka a jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit,“ řekl naší redakci Tomáš Petreček krátce poté, co jako dobrovolník umisťoval v listopadu žárovky na fasádu.

Předvánoční veselí v Opavě. Poslední punč na Horňáku, pak utrum

Jak již bylo zmíněno, do záchrany Bredy se pustili nadšenci v čele se sochařem a malířem Kurtem Gebauerem a Lindou Bittovou. Ona sama je nadšená z toho, že veřejnosti není osud Bredy lhostejný.

„Vybraná částka je neuvěřitelná, neskutečná, dodneška mi lidé píší, kam ještě mohou přispět. Bohužel my to chceme mít transparentní, neděláme a nemáme v plánu zřizovat nějaké jiné účty,“ řekla nám Linda Bittová.

Další velká sbírka příští rok

Sobotním rozsvěcením Bredy ale počínání jejího týmu nekončí. „Určitě jsme tuto akci nepořádali jednorázově. Chtěli jsme trochu vyburcovat veřejnost k tomu, abychom to téma začali řešit a také abychom tím povzbudili rozhodnutí zastupitelů, že nám o to jde a chceme, aby nemovitost město koupilo. Pro nás práce nekončí. Příští rok máme v plánu udělat velkou sbírku na opravu kopule a střechy, protože do Bredy velmi zatéká. To je zásadní věc, která se příští rok musí uskutečnit. Rádi bychom vybrali zhruba dva miliony korun, a to opět prostřednictvím portálu Hithit. Protože chceme udělat i reedici knihy Breda & Weinstein, takže nám přijde hezké, že člověk pošle peníze a za to dostane nějakou vzpomínku, památku, která bude spojena právě s Bredou,“ uzavírá Linda Bittová.

Ještě dodejme, že každou adventní neděli od 28. listopadu se mohou přijít zájemci podívat do útrob Bredy pod kopuli, kde je nainstalován vánoční strom. Breda bude otevřena od 14 do 17 hodin.