Jarní měsíce bývají pro řadu návštěvníků Arboreta Nový Dvůr těmi nejoblíbenějšími. Avšak letos si na procházku zatím museli nechat zajít chuť.

Areál byl totiž kvůli pandemii uzavřen. A když vláda přišla s postupným uvolňováním opatření, mnozí už se těšili, když v kolonce od 27. dubna zahlédli i možnost otevření venkovních expozic zoologických a dendrologických zahrad, že se konečně vydají i do arboreta. Ale Slezské zemské muzeum (SZM), pod něhož arboretum spadá, je vůbec nepotěšilo, když konstatovalo, že lidé do areálu zatím nesmějí. Vláda si totiž jako podmínku otevření zahrad stanovila, že návštěvníci nesmí platit na pokladnách hotově ani kartou, aby se netvořily fronty. Lístek lze zakoupit jen prostřednictvím online systému. A ten arboretum bohužel nemá.

„Mysleli jsme si, že bude stačit bezhotovostní platba, nicméně to takto řešit nejde. Spuštění online prodeje není pro nás, ale ani jiné instituce, jednoduchá záležitost. Jde o provázání pokladního a účetního systému s webem, respektive s eshopem a internetovým bankovnictvím. Příprava je jak časově, tak technicky náročná. Vlastními silami to nejsme schopni realizovat. Pokud bychom tak učinili externě, museli bychom to s největší pravděpodobností soutěžit. Zároveň by to nejspíše nebyla ani levná záležitost. A de facto by bylo vše hotové, až by už opatření vypršela,“ vysvětluje mluvčí muzea David Váhala.

V diskuzích na sociálních sítích posléze padaly návrhy, že má arboretum dát dobrovolné vstupné nebo dokonce vstup zdarma. „Dobrovolné vstupné je problematické. Resort státní kultury na něj není v České republice nastaven (pozn. red. Zřizovatelem SZM, jakožto i arboreta, je Ministerstvo kultury ČR). Dle mého názoru je to nereálné, neboť musíme mít doložitelné příjmy. Vstup zdarma možný je. Nicméně teď to není úplně vhodné, protože by se mohly nahrnout davy, což se u těchto „akcí“, kdy se naplatí vstupné, běžně stává. A my spíše musíme dodržet stanovený počet návštěvníků. Tato situace ukázala řadu věcí, které předtím nebylo třeba řešit. Nicméně vše se musí projednat a nastavit, aby se neporušila stávající legislativa. Bude to určitě předmětem debaty jak v našem resortu, tak v rámci Asociace muzeí a galerií ČR,“ konstatuje David Váhala.

Tropičtí motýli přiletí v červnu

Zatím to tedy vypadá tak, že arboretum by se otevřelo 11. května. Jeho vnitřní výstavní prostory a skleník od 25. května.

„U těch vnitřních prostor uvidíme, zda je bude možné nastavit tak, aby se tam neshlukovalo více lidí. Neboť chystáme novou výstavu o historii arboreta, reinstalujeme a doplňujeme výstavu Náš les,“ míní zástupci arboreta.

Až areál otevře, nebudou v něm chybět informační „koronavirové“ cedule ani stojany na dezinfekci. Zároveň bude dovnitř moci jen stanovený počet návštěvníků tak, jak určí vláda. Velmi vyhledávanou výstavou je každoročně atraktivní Kouzlo živých motýlů. Arboretum s ní i letos na červen počítá, avšak i v tomto případě bude nejspíše platit kapacitní omezení osob.

Avšak ani v době, kdy je zavřeno, se zaměstnanci parku nenudí. „Věnují se jeho údržbě, pečují o zvířata v zoo koutku, o rostliny v pěstebním skleníku, o sbírku dendrologickou i živých dřevin,“ přibližuje David Váhala.

Letos pak do arboreta přibude například nové broukoviště.