Je sobota v Ski areál Kopřivná opravdu žije. Parkoviště je plné, rolbovláček se takřka nezastaví.

Videa rolbovláčku se stala hitem sociálních sítí. V reakcích dominuje vlna nadšení. Z kladných ohlasů namátkou vybíráme: „Úžasný nápad. Špica, držíme palce. Vymyšleno skvěle. Fandíme vám, a přijedeme. Zvládl to i můj devítiletý syn. Seper zážitek. Zlaté české ručičky zafungovaly v pravý okamžik. Jednoduché a elegantní. Miluju vynalézavost Čechů. To je pecka. Snažíte se a děláte něco pro lidi. Možno aj na Slovensku sa toho niekto chytí.“

Vedle nadšených reakcí se objevují také zdrženlivé: „Osobně se mi to fakt libí, ale jako provozovatel bych z toho měl asi trochu strach. Jak to bude vypadat, když někdo vepředu spadne?“ Provozovatelé rolbovláčku ze skiareálu Kopřivná zareagovali obratem: „Bude to vypadat přesně tak, jako když někdo spadne na kotvě nebo pomě. Nemusíte mít obavy. Rolbou jezdí profesionál a přesně ví co dělat. Soubor pravidel je u kasy.“

Uškrcení na laně? Nehrozí

„Jsem váš fanda a vážím si toho, že chcete dělat něco pro lidi. Prosím vás ale, rolbu jako přepravní zařízení neprovozujte! Předejdete štvavé kampani proti lyžařským areálům. Pokud se jedná o protest, pusťte vleky nebo lanovku, které jsou k přepravě osob určené, a podléhají revizi,“ vznesl námitku další z diskutujících.

„Když pustí lanovku, bude ji muset hned vypnout a ještě dostane pokutu. Rolbu nikdo nezakázal,“ vysvětlili mu ostatní, proč je v současné situaci provoz rolbovláčku opravdu jedinou možností, jak legálně dostat lidi na kopec.

Objevily se také obavy, že se někdo může uškrtit, pokud se mu při nešťastném pádu lano zamotá kolem krku. „Až to první dítko šlehne na zem, tak nechci vidět ten masakr jak přes něj přepadnou další a lano omotá někoho jiného třeba pod krkem a rolba pojede dál. To je opravdu nezodpovědný hazard!,“ napsal například jeden z kritiků rolbovláčku.

Pro podobné případy jsou na laně nasazené trubky jaké známe z vleků typu poma nebo kotva. „Oběsit se na trubce či na napnutém laně? Pokud někdo spadne, rolba hned stojí na místě. Máme zdvojenou posádku, která hlídá bezpečnost a dodržování provozního předpisu pro jízdu za rolbou,“ rozptyluje ski areál Kopřivná obavy o bezpečnost pasažérů.

Peníze nebo zdraví?

„Raději bych jela na vleku k tomu určenému, než aby mě táhla rolba. Nicméně rozumím majitelům lyžařských areálů, že se snaží dělat, co můžou,“ dodala neutrálně jedna z diskutujících.

Mnozí ale byli k rolbovláčku kritičtí. Zdůrazňovali, že jde především o obcházením pravidel krizového stavu. „Peníze pro vás jsou cennější než zdraví a životy lidí?“ ptají se kritici.

Na podobné ohlasy provozovatelé ski areálu Kokpřivná reagují vysvětlováním své současné ekonomické situace. Kompenzace pro zimní střediska plná zavřených vleků, lanovek, hotelů a restaurací jsou objektivně podhodnocené. Navíc jsme u kompenzací svědky planých politických slibů, které v praxi nefungují.

„Co nám navrhujete? Máme velmi moderní areál. Jsou nainvestovány stamilióny a musíme je splácet! Jestli chcete, pošleme vám naše číslo úctu. Pokud pošlete dost, abychom mohli zaplatit alespoň splátky úvěru a elektřinu, tak to můžeme zastavit. Připravte si zatím 12 milionů korun,“ odpověděli z Kopřivné kritikům rolbovláčku.