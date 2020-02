Alarm nového babyboxu Slezské nemocnice v Opavě upozornil zdravotníky na odložené dítě v pátek 7. února 2020 ve 20:17. Lékař se sestrou byli u děťátka během několika minut.

Zdravotníci u chlapce zkontrolovali vitální funkce a po běžném vyšetření jej přenesli na jednotku intenzivní péče, kde byl chlapec uložen na výhřevné lůžko. O nálezu informovali ještě večer OSPOD, vedení nemocnice a Ludvíka Hesse – zakladatele babyboxů. Ludvík Hess chlapci vymyslel jméno.

„Ani vteřinu jsem o jménu nepřemýšlel a chlapce pojmenoval Emil, po mém celoživotním příteli, členovi spolku Babybox - Emilu Machálkovi, který v pátek náhle zemřel,“ sdělil Ludvík Hess.

Chlapec, který měří 46 centimetrů a váží 3 kilogramy, zůstává na jednotce intenzivní péče dětského oddělení. V průběhu soboty by měl absolvovat většinu běžných vyšetření. „Jeho celkový stav se zatím jeví jako velmi dobrý,“ informoval v sobotu sloužící lékař.

Pokud všechna vyšetření dopadnou dobře, bude chlapeček v dalších dnech přeložen na standardní dětské oddělení a následně bude sociálními pracovníky umístěn do náhradní rodinné péče.

Emil je celkově šestým dítětem, které bylo odloženo do babyboxu v Opavě. Ale prvním, které bylo odloženo do nového typu zařízení, které bylo slavnostně uvedeno do provozu koncem minulého roku. „Jsem rád, že moderní babybox, na který významnou měrou přispěl náš zřizovatel – Moravskoslezský kraj, splnil svůj účel. Emilovi za sebe i celé vedení nemocnice přeji do života hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert.