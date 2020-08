Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide? Tentokrát to nebyl černooký bača, ale pořádná tlupa nadšených běžců. Právě ty vyvezla na vrchol Bílé lanovka Zbojník, aby mohli společně zažít dobrodružství s názvem Běhej lesy. Těmi beskydskými se vydalo do cíle na šestnáct set běžců.

Závod Běhej lesy v Bílé se vydařil. Foto: archiv pořadatelů | Foto: Deník / VLP Externista

Zázemí ve Ski areálu Bílá bylo zalité sluncem, za to trať se linula příjemně ve stínu místních stromů. I tak do cíle dorazili účastníci pořádně orosení, ještě aby ne, i když ne vždy běží o vítězství, zaběhnout si osobní rekord na trati se záporným profilem láká kdekoho. I proto byla startovní listina zaplněna do posledního místa.