„Nedoporučujeme túry a vstup do volného terénu kvůli polomům a hrozícím pádům stromů. A to v oblasti trojmezí Česko – Slovensko – Polsko a následujících hraničních hřebenů Bahenec – Čantoryja, Kohůtka – Kasárna, Kasárna – Bílý Kříž, Bílý Kříž – Velký Polom,“ upozorňují z Horské služby v Beskydech. Daná výstraha platí také pro přístupové cesty do uvedených lokalit.

Bukovec zachraňuje svůj symbol. Pět set let starý jilm přelomila bouřka

„Bouřka nejvíc zasáhla okolí osady Sčente, kde les po pár místech téměř vymizel. Cesta z Polanky přes Gírovou i na Hrčavu ale takto zasažená není. Stromy jsou odklízené, je přístupná, Horská služba ale vyhlásila omezení pohybu pro turisty,“ popisují horalé z oblasti Gírové.