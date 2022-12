„Čekali jsme tak jako v minulých letech deset čísel. A že jsme to podcenili se ukázalo už cestou,“ nechal se slyšet pár od Plzně. Ten si zařídil ubytování na víkend na Ostravici na západním svahu Lysé hory a náramně si zdejší zimní pohodu užíval se svými dvěma pejsky.

Totéž příliš neplatilo o personálu v obchůdku se zdravou výživou u železničního přejezdu dole v obci. „Co žiju v Beskydech, a je to asi deset let, tak tolik sněhu vidím poprvé,“ poznamenala prodavačka mezi prohazováním průchodu do provozovny. Okolo sebe měla už slušné kupy.

Beskydy a Frýdek-Místek pod sněhem: nejezdily vlaky a další komplikace

„Ráno chlapi škrábali a ometali auta. Báli se, jestli vůbec vyjedou,“ pokračovala obyvatelka osady na východním břehu řeky nedaleko od vyhlášené (a teď uzavřené) restaurace U Řeky, dříve U Ivánka. V zahradě ukázala túje zlámané pod náporem čtyřiceti centimetrů bílého nánosu.

Pamětníci: Chumelilo, jak dozrávaly jablka, metr sněhu byl ještě první jarní den

„Letošní zima je extrémní, protože přišla náhle, najednou napadlo moc sněhu, odklízení je nezvladatelné,“ tvrdila další starousedlice. A osmdestátiletá paní Mirka konstatovala, že za jejich mladých let to bylo horší: „Chumelilo, jak dozrávaly jablka, metr sněhu byl ještě první jarní den.“

„Každé to ráno projede traktor, ale proto, že intenzivně sněžilo, tak tady jsou zase spousty sněhu. Ono se to udržuje, ale málo, když je teď taková kalamita,“ popsali sousedé. S tím, že letošní chumelení bylo nebývalé právě svou silou. Jinak zde v minulosti zažívali sníh po vrchol plotů.

Ve Frýdku-Místku pláčou nad novými zálohami Heimstadenu. Cena tepla letí vzhůru

„Já myslím, že to zvládáme a jsme na zimu připraveni. Na krizové situace máme nasmlouvány i firmy na výpomoc,“ vzkázala Pavlína Stankayová, starostka Ostravice. Život, jak řekla, neztěžuje ani tak zima (lidé jsou tu zvyklí), jako kamiony porušující zákaz vjezdu na silnici na Bílou.

„Dneska dopoledne jen jeden, ostatní si v tom asi netroufli…“ líčili policisté držící nonstop hlídku na pumpě za obcí, kolik nákladních vohzů obrátili zpět. Estakáda na hráz přehrady Šance každopádně nebyla solená, cestáři ještě na chemický posyp nemají výjimku od ochránců přírody.