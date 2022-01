„Když jsme s touto aktivitou začali v roce 2016, byli jsme rádi za návštěvu padesáti běžkařů. Lidé si postupně zvykli na to, že mohou na zdejším golfovém hřišti sportovat i v zimě. Některé víkendy k nám tak na běžky zavítá i pět nebo šest stovek návštěvníků. Oceňují, že tady mají veškerý komfort,“ uvedl Jiří Vyvlečka, ředitel Čeladná Golf Resort. „Přijedou do areálu, kde mají dostatek parkovacích míst. Následně projdou recepcí, kde si mohou vypůjčit běžkařskou výbavu a následně se ocitají na náměstíčku, ze kterého se mohou vydat do tří běžeckých okruhů,“ nastínil Vyvlečka.