Podle něj se návštěvníci mají na co těšit. „Opět jsme vylepšili prohlídkovou trasu zámku. V hraběcí pracovně byla zřízená malá erbovní galerie, ve které jsou zastoupeny erby všech významných šlechtických návštěv na našem zámku v letech 1780 až 1918. Do velké jídelny a loveckého salonku jsme vrátili některé obrazy i další kusy původního nábytku. Jde například o krásné vyřezávané židle z konce 19. století, psací stůl nebo vysokou vitrínu na porcelán. Z obrazů mohu jmenovat kardinála Lva Skrbenskho z Hřiště, rodáka z nedalekých Hukovic, portrét hraběnky Idy Sedlnitzké z Choltic nebo původní fotografii posledního šlechtického majitele bíloveckého zámku,“ přiblížil novinky v expozici zámku Eduard Valeš a dodal, že na jaře byly opraveny také poškozené části historického nábytku.

„V červnu by měla začít výstava Po stopách Karla Maye, která se koná ve spolupráci s Národním muzeem v Praze,“ poznamenal Eduard Valeš a přidal, že tvůrce známých příběhů o Vinnetouovi se znal docela dobře s majitelem bíloveckého zámku Zikmundem Sedlnitzkým, s nímž byl například lázních v Karlových Varech.

Eva Ševčíková, ředitelka Kulturního centra Bílovec, doplnila, že okruh komentovaných prohlídek, které začínají vždy v 11,12,13,14 a 15 hodin, je letos rozšířen o nově vzniklou expozici Skrytého středověku. „Její prohlídka bude každou sobotu od 16 hodin. Kapacita návštěvníků je však omezená a zájem čím dál větší, proto je dobré si místo zarezervovat dopředu,“ upozornila s tím, že tato nová expozice návštěvníkům nejstarší dějiny původního bíloveckého hradu a dnešního zámku prostřednictvím modelů, graficky zpracovaných textových a obrazových informací a scénického osvětlení.

Veřejnosti je od 1. května zámek přístupný každou sobotu a neděli od 11 do 16 hodin. Letos poprvé také ve středu od 14 do 16 hodin, kdy bude otevřena zámecká galerie, expozice historických kol a expozice historie bíloveckého kina. Novinkou je také zpřístupnění nádvoří bíloveckého zámku turistům a zájemcům v průběhu celého týdne, a to po vyzvednutí klíče v informačním centru. V prostorách navazujícího letního kina si návštěvníci mohou prohlédnout nové lapidárium. (ipa)