Lidická ulice přitom patří k páteřním tahům pro nákladní dopravu Bohumínem a umožňuje šoférům napojit se na dálnici. Dlouhodobě je kvůli neúměrnému přetížení v nevyhovujícím stavu. Výmoly tu dosahují šířky až půl metru. „Už několik let usilujeme o to, aby kraj silnici v celé délce opravil. Máme informaci, že aktuálně probíhá výběrové řízení na její rekonstrukci. Ta by měla začít v polovině letošního roku. Přesto bychom uvítali, kdyby správa silnic do zahájení stavebních prací ještě provizorně zalepila výtluky studenou asfaltovou směsí. Její zástupci nám to na společném jednání přislíbili,“ uvedl bohumínský místostarosta Lumír Macura.

Rekonstrukce Lidické ulice si vyžádá omezení dopravy, minimálně na několik týdnů. „Provoz v ní bude zachován jednosměrně s tím, že se bude jezdit kyvadlově na světelné znamení,“ podotkl Macura. Jak připomněl, kraj připravuje i přestavbu zvlněné silnice ve Slezské ulici. Loni tu nejhorší místa provizorně zbrousil a v příštích letech by měl problémy s podložím vyřešit definitivně. Pravděpodobně v letech 2024 až 2025.

Bohumín, Lidická ulice.Zdroj: se svolením Pavla Čempěla

Most ve Skřečoni, řidič čekejte objížďky

Stát se zase v jarních měsících pustí do stavebních prací na skřečoňském mostu, kvůli nimž budou muset šoféři využívat objízdných tras. Most ve Skřečoni bude pro motoristy v obou směrech uzavřen od poloviny dubna až do prvního květnového týdne, informovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Důvodem je pravidelná výměna ložisek. „Celková uzávěra potrvá dvacet dní. Objízdná trasa povede od Neradu kolem Borku a přes Opletalovu ulici v Nové Vsi. Současně dojde zhruba na měsíc k uzavření jednoho jízdního pruhu v ulici Jana Palacha pod mostem, budou zde fungovat dočasné semafory,“ konstatoval místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Do oprav silnic a chodníků se pustí i město. V rozpočtu na letošní rok pro ně má vyhrazeny tři miliony korun, částku však plánuje navýšit, a to už v první únorové rozpočtové úpravě. Hned na začátku roku vyhlásilo veřejnou soutěž na zhotovitele, aby včas a za rozumné peníze zajistilo jejich realizaci. „Největší letošní investicí bude vytvoření kvalitní dopravní infrastruktury pro novou podobu červené kolonie s osmi bytovými domy. Omlazením projdou tři úseky v Okružní a Jateční ulici včetně propojek. Jde o plochu o celkové rozloze tří tisíc metrů čtverečních,“ sdělil Roman Pak z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice. Městské práce na opravách bohumínských cest odstartují hned, jakmile to počasí umožní.