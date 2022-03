Honza Tuma s rodinou bydlí ve Slezských Rudolticích už dvacet let. Ladislav se s rodinou do Slezských Rudoltic nastěhoval před deseti lety. Ani jeden by už neměnil. Na venkově našli skutečný domov se vším, co k tomu patří: rodina, dům, přátelé i práce.

Honza Tuma si zařídil zlatnickou dílnu. Ladislav Tuma na Osoblažsku začínal pracovat s koněm v lese. Dnes vyrábí designová ohniště a stoly pod značkou Dílna 45.

Všechno to začalo v roce 2002, když si Honza Tuma doma v Ostravě všiml inzerátu na prodej nemovitosti. Šlo o zchátralý dům ve Víně, což je místní část Slezských Rudoltic.

„V ten okamžik jsem pocítil touhou vymanit se z města. Všechno to za mě rozhodl duch místa, který si nás pozval sem do Vína. Já i moje rodina jsme na Osoblažsku našli své místo na zemi. Vůbec nám nevadilo, že i v zimě chodíme s kýblem pro vodu k pumpě, že všude kolem bučí krávy, že dům je plný myší a už naléhavě potřebuje generálku. Hned vedle nás byla panelová bytovka plná sociálně slabých,“ zavzpomínal Honza Tuma.

Bytovku se podařilo vykoupit, takže Z Vína se dnes stala dobrá adresa. „Stálo to spoustu práce, ale dnes máme ve Víně normální bydlení s teplou vodou vším, na co k tomu patří. Měšťáci na vesnici to je vůbec zajímavý fenomén. Nejsme v tom sami. Potkali jsme tu spoustu dalších Ostraváků, Olomoučáků nebo Pražáků, kteří tu potřebu stěhovat se na venkov pocítili úplně stejně. Výborně si rozumíme,“ popsal Honza Tuma, jak funguje obvyklá „cesta z města“ na venkov.

K novému domovu na Osoblažsku patřilo nejen navazování vztahů s novými sousedy, ale také hledání vztahu k původním německým obyvatelům, kteří zde žili před odsunem. To oni postavili domy, ve kterých dnes bydlíme, a silnice, po kterých jezdíme. Jak se s tímto faktem vyrovnat?

Důležitým okamžikem bylo setkání s původními německými majiteli domu ve Víně.

„Přijela dcera těch, kteří náš dům stavěli. Shodou okolností její manžel je rodák ze sousední Bučávky, ale seznámili se až po odsunu v Německu. Paní mohla mít tak osmdesát. Vnuk ji na Osoblažsko přivezl autem. Ona i my jsme při setkání prožívali hluboké emoce. Naplnilo se to, kvůli čemu přijela. Našla usmíření a vyrovnání se s minulostí. Nebylo to pro mě setkání Němky s Čechem, ale člověka s člověkem. Setkání dvou lidí, pro které má Víno a Slezské Rudoltice důležité zásadní místo v životě,“ uzavřel Honza Tuma vzpomínání.