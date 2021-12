Brutální Bruntál komentují v deníkovském komiksu Zubaté žáby: a tohle znáte?

Víte, že do bruntálského babyboxu se vejde i osmnáctileté dítě? Víte, že v Bruntále se jádro štěpí ručně? Víte, že jaro je v Bruntále otázka přesvědčení? To jsou některé z průpovídek, které pravidelní čtenáři bruntálského Deníku už znají, a to ostatní je najdou ve speciálním bruntálském kalendáři na rok 2022.

Pokud chcete Zubaté žáby, musíte se odvážit až do centra Bruntálu. Žádný e-shop je nedoručí. | Foto: Deník/Dalibor Otáhal

Kalendář je shrnutím komiksů se Zubatými žábami, které už řadu let vychází v příloze v týdeníku Region, což je příloha Deníku v okrese Bruntál. Kalendář na rok 2022 je plný komiksů, zubatého moudra a žabích pranostik. Ne vše, co se zde dočtete, se nutně musí zakládat na pravdě. Zubaté žáby, novodobý symbol Bruntálu, občas trošku přehání, ale je s nimi legrace. Vymýšlet humor není sranda Rozhodně ale není sranda vymýšlet stále nové komiksy se Zubatou žábou. „Komiksy mají lidé moc rádi, není to ale žádná sranda vymýšlet každý týden jeden,“ prozradil Tomáš Koňařík, který nám s jednou spolupracovnicí komiksy pravidelně připravuje. Do Jeseníků i přes výstrahu zamířily zástupy lidí, takto to vypadalo na Pradědu Fanoušci Zubatých žab jim mohou do jejich obchůdku na bruntálském náměstí dodávat vlastní náměty a tipy na další komiksy. „Sem tam dojde od někoho nápad. Přijdou sem lidé a nahodí nám nějakou myšlenku,“ řekl Koňařík.Bruntálský kalendář s žabími komiksy vyjde už po sedmé. Zubaté žáby mají mají řadu fanoušků, kteří si díky týdeníku Region oblíbili pravidelný přísun komiksů. „Už od srpna se někteří chodí ptát, jestli už kalendář vyšel,“ prozradil Tomáš Koňařík. Pokud chcete Zubaté žáby, musíte se odvážit až do centra Bruntálu. Žádný e-shop je nedoručí.Zdroj: Deník/Dalibor Otáhal Hlášky o drsném Bruntálu Kromě komiksu na každý týden jsou v kalendáři také vtípky, šité Bruntálu na míru. Víte, že každá houba je v Bruntále minimálně jednou jedlá? Víte, že některé druhy zeleniny se v Bruntále řadí mezi potraviny? Víte, že každý, kdo v Bruntále jinému jámu kopá, maká většinou u Karety? Medardova kápě čtyřicet dní kape. Né však ale v Bruntále, tam kape i nadále. Rozhledna na Cvilíně se poprvé rozzářila do noci a zalarmovala strážníky Kromě toho se lidé dozvědí také to, že třeba 15. července je Den gumových medvídků, 16. září je Mezinárodní den rumu nebo že 1. října je Světový den kávy. Právě díky tomu, že je kalendář tak ryze bruntálský, oblíbili si jej nejen místní patrioti, ale všichni, kdo shání ryze bruntálský suvenýr. Mnozí podnikatelé si na kalendář nechávají udělat dotisk se jménem své firmy. Svým partnerům pak netradičním dárkem dávají vědět, jaká je to v Bruntále sranda. Čtyři stovky komiksů „Máme už přes čtyři sta komiksů, které vyšly v novinách. To už je pěkný základ na knihu. Líbila by se mi malá, na listování, jen na velikost komiksu, tvrdá vazba. Mám svou představu, o které už asi půl roku přemýšlím, ale zatím je to především technický problém. Jak udělat malou knížku s dvě stě stranami,“ řekl Tomáš Koňařík. Žábu zrodila Zlatá ledvina Zubatá žába je na světě od roku 2010. Tehdy si tvůrci českého televizního seriálu Comeback v díle nazvaném Zlatá ledvina vystřelili z Bruntálu. Místo toho, aby se Bruntálští urazili, vzali si naopak zmínku o zubatých žábách i další hlášky ze Zlaté ledviny za své. Ze Zubaté žáby se stal novodobý symbol Bruntálu, který si řidiči hrdě lepí na svá auta. Jeseníky přivítají první lyžaře. Kam už můžete na sjezdovku? Při životě drží tento fenomén právě tvůrčí dílna Tomáše Koňaříka. V obchůdku v historickém Gabrielově domě na bruntálském náměstí je spousta suvenýrů a dárečku s motivem zubaté žáby. Hitparádu vedou hlavně oblíbení plyšáci, trička, čepice, šátky a kalendáře. Jsou zde také polštářky, hrníčky, samolepky, podložky pod automobilové registrační značky, magnetky, klíčenky, náušnice, otvíráky, pexesa, omalovánky, pivo, plechovky se vzduchem z Bruntálu i roušky, vše s motivem zubaté žáby. Žádný e-shop! Musíte do Bruntálu „Našim záměrem je, aby lidé přijeli do Bruntálu, proto tyto dárky neprodáváme přes e-shop,“ podotkl Koňařík. Turisté se v krámku občas ptají na radu kam zajít v Bruntálu. Jako v informačním centru. Tato generace poprvé v životě uslyší zvuk zámeckých varhan z Hošťálkov Obdivují galerii osobností vyfocených se zubatou žábou. Jsou zde například Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Ondřej Vetchý, Dana Batulková, Vojtěch Kotek, Dalibor Gondík, prezident Václav Klaus, nebo s Bruntálem přímo spojeni moderátorka Michaela Ochotská, závodník Martin Kolomý a režisér Vladimír Morávek.