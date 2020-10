Slavný dostih se uskuteční v neděli. Kvůli přísným vládním opatřením, ale bude bez přítomnosti diváků.

„Bude to dost komorní. Diváci, to je ta atmosféra, ta kulisa, ten adrenalin. Je něco úplně jiného, když třicet tisíc lidí hučí v okamžiku, kdy koně jedou na Taxis (nejznámější překážka dostihu Velký Taxisův příkop – pozn. redakce). To bude chybět,“ zamýšlí se Radek Holčák.

Nepřítomnost publika netěší ani jeho otce Františka Holčáka. Má s čím srovnávat. Jeho svěřenec Troop Commander vyhrál minulou sobotu 28. Slovenské derby.

I tento dostih se běžel bez diváků. „Bylo to smutné. Člověk na to není zvyklý. Žádné ovace, žádný aplaus,“ ohlíží se trenérská legenda František Holčák.

Příprava opravdu náročná

Se synem se shodují, že Velká pardubická je vrcholem dostihové sezony, zúročením a oceněním celoroční tvrdé práce. „Proto to děláme, těší se na to celý tým,“ netají František Holčák.

Koronavirová epidemie podle valašské trenérské dvojice poznamenala celou letošní sezonu. Vládou přijímaná opatření měla velký vliv na přípravu koní. Z jara bylo vše uzavřené. Neběhalo se. Uvolnění přišlo v červnu a kvalifikační dostihy běžně rozdělené do celého roku bylo rázem nutné zvládnout ve dvou měsících.

„Chyběly přípravné dostihy. Nevěděli jsme, na které termíny se můžeme chystat. U koní je to velmi složité, protože trénink je postavený tak, aby forma přišla a vygradovala právě v určitý termín. Ale chystejte se na něco, o čem nevíte, kdy a jestli vůbec bude,“ připomíná Radek Holčák.

Celkem si fandíme

On sám do hlavního nedělního závodu – 130. Velké pardubické – připravil dva koně, hnědáky Hegnuse a Bugsie Malone. S nimi dalších šest koní, kteří se představí v rámcových závodech během dne.

„Doufáme, že štěstí bude stát při nás a dovezeme domů nějaké cenné kovy. Nachystaní jsme dobře a celkem si fandíme,“ netají Radek Holčák.

František Holčák přímo ve Velké pardubické letos svěřence mít nebude. Do rámcových dostihů ale vyšle sedm koní.

„To víte, že bychom byli rádi, kdybychom uspěli. A majitelé koní, kteří do nich investují nemalé finance, samozřejmě také,“ dodává František Holčák.

Nejistota, ale povedlo se

Kolem letošní Velké pardubické panovala ještě do nedávna značná nejistota. Pořadatelům se ale nakonec podařilo najít řešení, jak jubilejní 130. ročník uspořádat.

Organizaci konzultovali i s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Ve prospěch akce hrál fakt, že areál Pardubického závodiště má rozlohu 56 hektarů.

„Navrhli jsme řešení, jak Velkou pardubickou uskutečnit a zároveň respektovat všechna nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví. Jsme rádi, že se to povedlo, byť to znamená omezení na nejnutnější počet osob potřebných k zajištění akce na straně pořadatelů i dostihových týmů,“ říká ředitel pořádajícího Dostihového spolku Jaroslav Müller.